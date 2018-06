„Wollen die Saison sportlich fair beenden“

Letztes Spiel für Wagenfelds Coach Sprado

+ Steht morgen in Bruchhausen-Vilsen vor seinem letzten Spiel als Trainer des TuS Wagenfeld: Torge Sprado. - Foto: Borchardt

Wagenfeld - Selten war der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga Diepholz so spannend wie in dieser Saison. Der Meister und der zweite Aufsteiger neben dem TuS Lemförde müssen noch ermittelt werden. Aber auch in der Abstiegszone geht’s heiß her. Aktuell sind noch vier Teams gefährdet. Und ein Trainer ist dabei mit seiner Mannschaft mittendrin. Torge Sprado bestreitet morgen mit dem TuS Wagenfeld sein letztes Spiel, ehe es ihn nach fünf Jahren zum A-Kreisligisten TuS Eintracht Tonnenheide in den Kreis Minden-Lübbecke zieht. Doch bevor er mit dem Fahrrad zum Training fahren kann, will er noch den Aufstieg mitentscheiden, denn Wagenfeld muss zum SV Bruchhausen-Vilsen reisen, der aktuell noch einen Punkt vor dem Dritten aus Mörsen liegt.