Wöhler nun im „Club 100“

Hassel - Von Jörg Beese. Seit 1974 ist Wilhelm Wöhler ehrenamtlich für den TSV Hassel tätig. 43 Jahre aktiv in Sachen Fußball, das hat nun auch den Niedersächsischen Fußball Verband bewogen, Willi Wöhler für den „Club 100“ des DFB vorzuschlagen, eine Ehrung, die aus der DFB-Zentrale in Frankfurt mittlerweile auch bestätigt wurde.

Der 60-jährige, der gemeinsam mit seiner Frau ein Dankeschönwochenende im Sporthotel Barsinghausen erhält sowie zwei Minitore und fünf Fußbälle für seinen Heimatverein in Hassel, weiß gar nicht, worüber er sich dabei mehr freut. „Das ist total cool, meine Frau ist total happy mit dem Wochenende in Barsinghausen und ich freue mich über die Tore und die Bälle für den TSV.“

43 Jahre im Ehrenamt sind eine lange Zeit. Dabei war das 1974 eigentlich gar nicht so geplant, jedenfalls aus Wöhlers Sicht. „Das war damals eigentlich alles etwas zu früh, ich bin da einfach reingerutscht, habe aber nicht Nein sagen können“, erinnert sich der heutige TSV-Jugendleiter an seine Anfänge. Obes heute schwieriger ist als seinerzeit, um jemand für das Ehrenamt zu gewinnen, wollen wir wissen. „Ich denke, es ist genauso schwer, aber heute kommt es mehr drauf an, ob jemand Bock hat“, so Wöhler, dem aufgefallen ist, dass in der Historie des Ehrenamts in seinem Verein eigentlich mindestens eine Generation fehlt. Personal ist schwer zu finden, ohne die Unterstützung einer FSJ´lerin würde er momentan vermutlich noch zusätzliche Aufgaben in Hassel wahrnehmen müssen. Aber der Jugendleiter ist trotz seiner langen Dienstzeit noch nicht müde, hat noch Ziele. „Ich würde gerne die Struktur im Jugendbereich langfristiger auf soliden Grund stellen, denn wir haben hier ja zu wenig Spieler für zu viele Vereine, mussten gerade unsere einzige Mannschaft, die noch nicht in einer Jugenspielgemeinschaft aufging, mangels Masse auflösen.“ Ginge es nach seinem Verein, dann würde Willi Wöhler noch mindestsns bis 2030 den Club unterstützen. Aber selbst, wenn Wöhler so lange nicht mehr durchhalten sollte, für einen Nachfolger hat er ja möglicherweise schon selbst gesorgt. „Mein Sohn wäre eigentlich bald dran, vielleicht hat er ja Bock drauf“, so das jüngste Mitglied des DFB Club 100. Doch vorerst freut sich Wöhler auf ein schönes Wochenende auf Verbandskosten mit seiner Frau Angela, die ihm für seine Tätigkeiten immer den Rücken freigehalten hat. - ees