Wnucks Einstieg in Wetschen: Wahlen statt Qualen

Von: Cord Krüger

Einige neue Gesichter beim TSV Wetschen: Den Landesligisten verstärken nun (hinten v. l.) Timo Hibbeler, Co-Trainer Nils Jakobsen, Trainer Björn Wnuck, Co-Trainer Christopher Otte und Louis Thelken sowie (vorn v. l.) Til-Jarne Lohaus, Julian Fehse, Lars Goebel, Claas Langhorst und Nico Files. © M. Meyer

Es ist nur ein Halbsatz, doch er klingt nach Schweiß und Schleiferei. Eine „Vorbereitung auf die eigentliche Vorbereitung“ habe er mit seinem Trainerteam und den Landesliga-Fußballern durchlaufen, sagt Björn Wnuck über seine ersten Tage als Chefcoach des TSV Wetschen. Auf Nachfrage klingt es jedoch weitaus weniger schlimm, sondern angenehm demokratisch. „Wir haben uns mit den Spielern viele Videos aus der Vorsaison angeschaut und ausgewertet: Heimspiele gegenüber Auswärtsspielen, Tore gegenüber Gegentoren und noch einiges andere. Dann haben wir an die Jungs Feedback-Bögen verteilt und sie darin befragt, wie sie künftig spielen wollen.“

Die Wünsche bestanden aus einer „gezielteren, kontrollierteren und flacheren Spieleröffnung, was uns mehr Optionen und Lösungsmöglichkeiten geben soll“. Vor allem zu Hause: „Mittlerweile kennt jeder in der Liga unseren nicht gerade großen Platz. Da müssen wir Ideen haben, wenn sich der Gegner darauf einstellt.“

Kaum Sommerpause - und jetzt viele Verletzte

Die Analyse stand also im Vordergrund, weniger das berüchtigte Arbeiten an der Grundlagenausdauer. „Denn davon haben die Jungs sowieso nicht viel eingebüßt“, sagt der 38-Jährige mit einer Portion Kritik an den Spielplanern: „Es ist ungünstig, dass sie in der Landesliga bis Mitte Juni das volle Programm hatten und jetzt Ende Juli schon wieder das erste Pflichtspiel ansteht“, sagt der Inhaber der Lizenz „B+“. Ob es an der kurzen Pause lag, dass die Blau-Gelben alles andere als unversehrt durch die Vorbereitung kamen? Spekulation. Tatsache bleibt, dass Mittelfeld-Neuzugang Louis Thelken (18 Jahre, vom JFV Rehden) und Abwehrchef Sören Sandmann ihre Achillessehnenbeschwerden aus der Vorsaison nie auskurieren konnten – und jetzt haben sich ihre Leiden verschlimmert.

Trainer Wnuck lobt Transfers von Sportchef Otte

Trotz dieser und weiterer Ausfälle liegt in Wnucks Stimme Gelassenheit: Die Bedingungen seien „einfach klasse“, schwärmt der Rehdener über die Zustände der Plätze. Die relaxte Grundstimmung verdankt er auch dem Sportlichen Leiter Thomas Otte, denn „er hat alles tipptopp vorbereitet.“

Daher vermeldete der TSV schon im März das Gros der Neuverpflichtungen. Vom bisherigen Landesliga-Konkurrenten bringen Mittelfeld-Stratege Julian Fehse und Innenverteidiger Timo Hibbeler viel Qualität und Wissen über Wetschens Gegner mit. Hibbeler ist mit seiner Erfahrung eher ein Kandidat fürs Abwehrzentrum als Youngster Til-Jarne Lohaus, der beim Bezirksliga-Absteiger SG Diepholz meist in der Mitte verteidigte. Jetzt sammelt der 19-Jährige aber links in der Viererkette Pluspunkte: „Wir hatten diese Idee, weil Till einen guten linken Fuß mitbringt, und dort scheint er sich wohlzufühlen“, berichtet sein Coach.

Offensivmann Nico Files konnte sich hingegen noch nicht so zeigen, wie er wollte: Der 31-jährige einstige Diepholzer vom Landesligisten GW Mühlen laboriert seit Beginn der Vorbereitung an einem Muskelfaserriss. Auch Lars Goebel „habe ich noch nicht oft gesehen“, gesteht Wnuck lächelnd: „Aber das war vorher abgesprochen.“ Der Torwart musste wegen seines dualen Studiums für sechs Wochen in die USA.

Wie der in Barver aufgewachsene Keeper kommt auch Stürmer Claas Langhorst vom SV Falke Steinfeld aus der Landesliga Weser-Ems, passt als gebürtiger Lembrucher und damit Spieler aus der Region voll ins Wetscher Beuteschema. „Claas arbeitet viel und gut, zeigt oft, dass er den Ball haben will – und fackelt im Abschluss nicht lange“, lobt der Trainer den 23-Jährigen.

„Wir haben gute Neuzugänge, die unsere Abgänge kompensieren – auch wenn die Abschiede von Christoph Hainke, Hinnerk Mittendorf, ,Ali’ Wilms, Steffen Winkler und Kai Wessels nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein Verlust sind“, denkt der zurzeit verletzte Verteidiger Lennart Kruse.

Aber mit Wetschens Mentalität und Zusammengehörigkeitsgefühl wird auch die Integration der frisch verpflichteten Fußballer funktionieren.