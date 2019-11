1:0 – Brinkum gewinnt beim amtierenden Bremen-Liga-Meister

Bremen – Der Sieg gegen den amtierenden Bremen-Liga-Meister hatte Mike Gabel hörbar stolz gemacht. „Das war Hingabe zum Spiel in Perfektion“, sagte der Trainer des Brinkumer SV nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg seiner Mannschaft beim Bremer SV: „Ich bin heute hochzufrieden. Wir haben hier verdient gewonnen.“

Die Gäste hatten direkt gut in die Partie hinein gefunden. Nach sechs Minuten zog Brinkums Stürmer Dennis Krefta ab, doch mit einem starken Reflex entschärfte Keeper Jasin Jashari den Ball. „Das war eine Weltklasse-Reaktion“, staunte Gabel ob der Fußabwehr. Brinkum blieb am Drücker. Dynar Kücük (21.) verfehlte mit seinem Schuss aus acht Metern nur knapp das Ziel, ehe die Brinkumer den Jubelschrei schon auf den Lippen hatten. Jonas Knüppel hatte Saimir Dikollari in der 36. Minute mit einem Schnittstellenpass in Szene gesetzt, und Brinkums Routinier hatte Torwart Jashari auch schon verladen, doch letztlich klatschte der Ball an den Pfosten. Zum Ende der ersten Halbzeit erhöhten dann die Gastgeber das Tempo. Zunächst hielt Brinkums Keeper Kevin Kuhfeld einen Schuss von Bilal Hoti (38.), dann rettete Nico Gräpler nach einem Eckball gegen Alexander Arnhold (43.). Zu diesem Zeitpunkt hatte Gabel bereits wechseln müssen, da sich Julius Rahmig in einem Zweikampf verletzt hatte.

Nach Wiederbeginn sorgte erneut Jashari für einen Hingucker, als er einen Distanzschuss des eingewechselten Maximilian Wirth (55.) noch aus dem Winkel fischte. Mitte der zweiten Halbzeit reagierte Gabel erneut, brachte Mittelfeldspieler und Co-Trainer Kevin Artmann und stellte auf ein 4-1-4-1-System um. „Wir wollten etwas tiefer agieren und gleichzeitig noch mehr Spielkontrolle bekommen“, erklärte Brinkums Coach.

Und Artmann hatte dann auch beim Tor des Tages seine Füße im Spiel. Er spielte Wirth in zentraler Position frei, und Brinkums Allrounder zog aus 25 Metern ab. Der Schuss schlug unten rechts zum 1:0 (80.) ein. Anschließend mussten die Brinkumer noch ein Mal zittern, als Abwehrspieler Hasan Dalkiran in der Schlussminute mit einer Grätsche den Ball von der Linie kratzte. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich Gabel, dass sein Matchplan aufgegangen war. wie