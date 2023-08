Wirth zündet die Partykracher: Geburtstagskind hämmert doppelt ein - Sudweyhe bezwingt Haßbergen mit 4:1

Von: Fabian Terwey

Geherzter Doppelpacker: Sudweyhes Maximilian Wirth (l.) feiert seine zwei Tore am 28. Geburtstag mit seinen Mannschaftskollegen. Erster Gratulant: Jonas Lüdeke. © Terwey

Es war der perfekte Tag für Maximilian Wirth. Zwei Tore erzielte der jetzt 28-Jährige an seinem Geburtstag und verhalf Fußball-Bezirksligist TuS Sudweyhe so zu einem 4:1 (3:0)-Heimerfolg gegen Aufsteiger SC Haßbergen. Der Spieler des Spiels verriet, dass es für ihn jetzt teuer wird.

Sudweyhe – Aus der Sudweyher Mannschaftskabine dröhnte der Party-Remix des Beatles-Gassenhauers „Let It Be“ – begleitet von Maximilian-Wirth-Gesängen des TuS-Teams. Der Fußball-Bezirksligist feierte nach dem 4:1 (3:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger SC Haßbergen sich selbst und sein Geburtstagskind. Das hatte die Party selbst mit zwei Krachern eröffnet.

Zunächst schweißte Wirth an seinem 28. Ehrentag einen Elfmeter ein (18.) – zur verdienten Führung für den in der ersten Halbzeit deutlich überlegenen Aufstiegsaspiranten. Grund für den Strafstoßpfiff: Haßbergens Ole Fortkamp hatte den Ball bei einer Grätsche im Sechzehner mit der Hand gespielt. Dann legte Wirth aus dem Spiel heraus nach – und wie: aus 20 Metern schlug ein strammer Strahl des Mittelfeldmanns ein (25.).

Fußball-Bezirksliga: TuS Sudweyhe - SC Haßbergen 4:1 (3:0) Sudweyhe: Frerichs - H. Lüdeke, Behrens, Bäker, Gräpler (61. Meier) - Weiner, J. Lüdeke (64. Schwarz), Helms, Wirth (70. Yesildag) - Brandhoff (57. Fahlbusch), Köppener. Haßbergen: Cordes - Bergmann, Fortkamp, Schwab (68. Büsing), Beermann (81. L. Bultmann)- Penger, Haso (89. Ziehm), M. Bultmann, Lemke (68. Safarow) - Martens, Williges (46. Serement). Tore: 1:0 (18./Handelfmeter) Wirth, 2:0 (25.) Wirth, 3:0 (40.) Brandhoff, 3:1 (71.) Haso, 4:1 (90.+1) Köppener. Schiedsrichter: Marc-Oliver Reschke.

„Für mich persönlich war es besonders freudig“, sagte Wirth: „Klar, den Elfer bekomme ich als Geburtstagskind geschenkt, aber den zweiten treffe ich gut.“ Sudweyhe-Coach Benjamin Jacobeit freute sich für den Doppelpacker: „Wir haben vorm Spiel noch darüber geflachst, dass er heute eine Bude machen muss. Maxi ist glücklich, und wir sind es auch.“

Sudweyhe-Coach Jacobeit sieht Leistungsabfall in Hälfte zwei

Jacobeits Freude über den Auftritt nach der Halbzeit hielt sich dagegen in Grenzen. „Die erste Halbzeit war noch eine der stärksten, die wir hier je gespielt haben – gegen einen Gegner, der gut drin war in den Zweikämpfen“, sagte der Coach: „In der zweiten Halbzeit haben wir aber immer wieder Situationen zugelassen, in denen wir den Zugriff verloren haben.“

Sudweyhe-Kapitän Bastian Helms hämmert die Kugel in den Knick

Wirth war deshalb am Ende erleichtert, „dass wir es über die Runden gebracht haben.“ Bastian Helms hatte noch vor der Pause für eine komfortable 3:0-Führung auf dem Sudweyher Rasenplatz gesorgt (40.). Der Kapitän jagte den Ball von der Sechzehnerkante ansehnlich in den Knick – sehr zur Begeisterung eines Großteils unter den 150 Zuschauern.

Spieler des Spiels: Maximilian Wirth Zwei Tore erzielte der überragende Sudweyher an seinem 28. Geburtstag und kurbelte das Spiel obendrein immer wieder an.

Doch dann kam Haßbergen auf. Antreiber Saad Haso krönte einen Alleingang aufs Sudweyher Tor und schlenzte zum 1:3 ein (71.). TuS-Torwart Hannes Frerichs bekam nur noch die Fingerspitzen an den Ball. Jacobeit hatte aber auch nach dem Gegentor „nie das Gefühl, dass wir das Spiel nochmal aus der Hand geben“.

Tom Köppener schiebt zu Sudweyhes 4:1 ein

Auch Haßbergens Trainer Tim Rehm räumte ein: „Sudweyhe war in der ersten Halbzeit einfach deutlich überlegen. Nur wenn wir da mit ein bisschen Glück ein Tor gemacht hätten, kriegen wir vielleicht mehr Zugriff am Ende.“ Stattdessen schob Sudweyhes Tom Köppener alleine vorm Haßbergen Tor zum 4:1 ein und machte spätestens damit alles klar (90.+1).

Haßbergen-Coach Tim Rehm stolz auf Geschlossenheit seines Teams

„Ich bin trotzdem zufrieden“, sagte Rehm nach dem Liga-Debüt – der planmäßige Auftakt war wie für die Sudweyher in der Vorwoche wegen starker Regenfälle ausgefallen: „Für uns ist es überragend, nach 17, 18 Jahren wieder im Bezirk zu spielen. Dann gleich das erste Spiel beim Titelaspiranten zu haben, ist natürlich nicht einfach. Aber die Jungs haben alles gegeben und bis zum Schluss zusammengestanden. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Hause.“

Maximilian Wirth spricht von „teurem Tag“

Das ging auch Wirth so: „Mit zwei Toren lässt es sich gleich gut feiern. Es wird allerdings ein teurer Tag, weil ich schon meinen Freunden heute Morgen einen ausgeben mussste, jetzt nochmal meiner Familie und hier fehlt auch noch eine Kiste. Aber das mache ich gerne.“