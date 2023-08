Sudweyhes Wirth macht‘s wie die NBA-Stars: Das steckt hinter dem Torjubel des Spielers des Wochenendes

Von: Fabian Terwey

Der Blick geht nach oben: Maximilian Wirth (r.) beim einstudierten Torjubel mit seinem Sudweyher Teamkollegen Bastian Helms. Mit dem TuS wollen sie in der Bezirksliga-Spitzengruppe mitmischen. © Terwey

Geburtstag, Doppelpack, Auftaktsieg in der Fußball-Bezirksliga – Maximilian Wirth vom TuS Sudweyhe hatte am Sonntag einiges zu feiern. Der Spieler des Wochenendes spricht über seine Familienfete bei Pizza und Getränken, seine neue Wohnung in der Bremer Überseestadt, den speziellen Torjubel mit Bastian Helms und Kumpel und Fußball-Profi Luca Zander, der ihn auf Instagram lobte.

Sudweyhe – Das Aufstehen fiel Maximilian Wirth am Montagmorgen nicht ganz so leicht. „Es ging doch etwas länger als gedacht“, berichtet der Spieler des Wochenendes von seiner Geburtstagsparty am Vorabend. „Bei Pizza und Getränken“ feierte der jetzt 28-Jährige von Fußball-Bezirksligist TuS Sudweyhe bis 23 Uhr im Kreise seiner Familie – in der neuen Wohnung in der Bremer Überseestadt. In die war der ehemalige Weyher vor ein paar Monaten jobbedingt mit seiner Freundin gezogen. Tante, Onkel, Eltern, Cousins und Cousinen ließen Wirth hochleben und rundeten den perfekten Tag nach seinem Doppelpack beim 4:1-Heimsieg gegen den SC Haßbergen ab.

„Wir waren 15 Leute. Einige hatten die neue Wohnung noch nicht gesehen. Der Geburtstag war ein guter Anlass, um alle einzuladen“, berichtet Wirth, dem in seiner neuen Heimat der Mix aus moderner Architektur und industriellem Charme gefällt. „Ein rundum gelungener Tag“, findet er: „Der kann gerne jedes Jahr so sein.“

Frühstück am Bremer Weserbogen

Bei einem Frühstück mit seinen Freunden in einem Café am Weserbogen hatte dieser am Morgen begonnen. Den Nachmittag genoss der Buchhalter einer Bremer Immobilienfirma dann mit seinen Sudweyher Mannschaftskollegen auf dem Platz, knallte einen Handelfer zum 1:0 (18.) ins Netz und hämmerte aus 20 Metern Vollspann zum 2:0 (25.) ins Eck.

Wirth entscheidet sich bei der Ausführung des Elfmeters um

„Dass er sogar zwei Tore an seinem Geburtstag macht, ist umso schöner“, freut sich Trainer Benjamin Jacobeit auch noch am Tag nach dem Spiel für seinen Mittelfeldmann. Dass ihm ein Doppelpack gelang, lag laut Wirth auch daran, dass er sich beim Anlaufen zum Strafstoß nochmal kurz umentschieden hatte: „Die Haßberger haben dem Torwart zugerufen, in welche Ecke ich gerne schieße, also habe ich die Mitte anvisiert – ein Notnagel.“ Und einer, der ebenso knallhart einschlug wie das 3:0 von Kapitän Bastian Helms (40.). Zur Feier des Tages kramten die beiden Freunde ihren alten Torjubel raus: Abklatschen der Handinnen- und -außenflächen, gefolgt von einem in die Lüfte aufsteigenden Händeschütteln, das nach einem gemeinsamen Fingerzeig in den Himmel mit einer Verneigung voreinander endet.

Wirth jubelt mit Kumpel Helms

„Ich bin großer Fan von US-Sport und finde die Show drumherum einfach cool“, erklärt Wirth: „Den Jubel haben Basti und ich uns aus der NBA abgeguckt. LeBron James hat ja gefühlt mit jedem seiner Kollegen einen anderen Handshake.“ Die bereits vor knapp zwei Jahren einstudierte Choreografie, die bei ihrem Comeback nach Wirths Elfer noch „etwas holprig“ verlief, klappte nach Helms’ Tor schließlich reibungslos. „Vielleicht feilen wir noch weiter daran, aber es ist ein schmaler Grat. Irgendwann wird es auch albern“, schmunzelt Wirth.

Sandhausens Luca Zander lobt Wirth auf Instagram als „Macher“

Jubeln wird das Duo, das schon in der C-Jugend zusammen in Sudweyhe kickte, mit Sicherheit weiter gemeinsam. Denn mit Helms ist Wirth „sehr, sehr eng befreundet“ – ebenso wie mit Luca Zander. Der Profifußballer des Drittligisten Sandhausen kommentierte wohl auch deshalb auf dem Kreiszeitung-Instagram-Account „lokalsportlandkreisdiepholz“ Wirths Leistung mit einem anerkennenden „Macher“ – sehr zur Freude von „Maxi“. „Er freut sich, wenn auch mal von mir was zu sehen ist. Luca und ich sind seit der Kindheit Freunde, er hat gegenüber gewohnt, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Die Freundschaft ist geblieben“, erklärt Wirth.

Als der ebenfalls 28-jährige Zander noch für Zweitligist St. Pauli spielte, sei es wegen der räumlichen Distanz jedoch noch einfacher gewesen, sich zu sehen und dem Kumpel auch mal live im Stadion zuzuschauen. „Wir planen aber gerade ein Treffen“, berichtet Wirth.

Wirth will „oben mitspielen“

Mit dem TuS Sudweyhe verfolgt der „absolute Führungsspieler“, wie ihn Jacobeit nennt, indes das Ziel, „oben mitzuspielen. Das klingt nach Tiefstapeln, aber im letzten Jahr sind wir eben nicht so gut damit gefahren, so offensiv vom Aufstieg zu sprechen. Die Saison ist dann enttäuschend geendet. Wir fahren also gut damit, wenn wir von Spiel zu Spiel schauen. Es wäre schön, wenn es dann zum Aufstieg reicht.“ Mit Toren und Vorlagen will Wirth selbst dazu beitragen. Es sollen noch einige Jubel mit Helms folgen.