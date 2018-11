Wirth und Gräpler fallen aus

Brinkum erneut gebeutelt / Sonntag in Schwachhausen Wiedersehen mit Mulweme

+ Die ganz großen Sprünge an die Spitze sind für Marcel Dörgeloh (l.) und den Brinkumer SV nicht mehr drin, aber mit einem Sieg in Schwachhausen würde er auf Platz vier klettern. - Foto: Krüger

Brinkum - Das Selbstvertrauen ist zurück – allerdings auf beiden Seiten: Wenn der Brinkumer SV am Sonntag ab 15.00 Uhr beim TuS Schwachhausen antritt, treffen zwei zuvor dreimal siegreiche Bremen-Ligisten aufeinander. Landet der BSV nun den vierten Erfolg, würde er den bisherigen Tabellenfünften Schwachhausen hinter sich lassen. „Was durch dieses Spiel möglich ist, habe ich den Jungs am Montag beim Training auch noch einmal gesagt“, berichtet Brinkums Manager Jörg Bender von seinem Besuch in der Kabine. Großartig anstacheln musste er die Mannschaft allerdings nicht: „In den letzten Spielen haben wir gemerkt, dass die richtige Einstellung zurück ist und wir wieder ein Team sind.“