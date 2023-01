„Wollen glaubwürdiger werden“: Brinkums Neu-Coach Kevin Köhler spricht im Interview über seine Pläne

Von: Felix Schlickmann

Gibt seit kurzer Zeit die Richtung beim Bremen-Ligisten Brinkumer SV vor: Trainer Kevin Köhler. © terwey

Mit nur 33 Jahren hat Kevin Köhler schon 20 Jahre Trainererfahrung. Über die verschiedensten Jugendbereiche im niedersächsischen und Bremer Raum sowie zweieinhalb Jahre am Deutschen Fußball Internat im bayerischen Bad Aibling hat der Fan von Borussia Dortmund seinen Weg zum Brinkumer SV gefunden. Die Arbeit als Coach bezeichnet er als „tollen Ausgleich“ zu seinem Job als Mitarbeiter für das Scoutingtool „Scoutastic“. Wie Köhler nun nach dem tiefen Einschnitt in Brinkum mit dem schwierigen Thema Führungsspieler umgeht, warum er die Rückrunde in der Bremen-Liga als eine Art Bewerbungsphase ansieht und wer ihn an der Seitenlinie unterstützen wird, verrät der A-Lizenz-Inhaber im folgenden Interview.

Wie lange mussten Sie überlegen, bis Sie Ihre Zusage in Brinkum gegeben haben?

Gar nicht so lange. Der Brinkumer SV hat neben dem Bremer SV und dem FC Oberneuland den höchsten Stellenwert im Bremer Fußball. Klar mussten ein paar Rahmenbedigungen stimmen, aber es war schnell für mich klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte.

Sie sind seit Ihrem Ausstieg beim TuS Komet Arsten Mitte Oktober ohne Amt gewesen, ist also alles reibungslos abgelaufen?

Es ist aus meiner Sicht alles wunderbar und gut verlaufen. Alle meine persönlichen Gespräche und auch die ersten Kontakte mit den Verantwortlichen jetzt in der Vorbereitung waren positiv und konstruktiv.

Ab welchem Zeitpunkt hat Ihr Telefon nicht mehr stillgestanden?

Da bin ich gerade für vier Tage in den Skiurlaub gefahren. Auf der Hinfahrt habe ich schon ein bisschen telefoniert, auf der Rückfahrt dann sechs Stunden, und als ich wieder hier war noch vier Stunden am Stück. Die zwei Wochen danach waren brutal intensiv. Du musstest mit jedem Spieler sprechen, ihn abholen und dir selbst ein Bild machen, den einen oder anderen neuen Spieler holen, die Vorbereitung klarmachen. Den Urlaub habe ich mir aber nicht kaputtmachen lassen (schmunzelt).

Den Kader hat zum Großteil Mike Gabel zusammengestellt, bei der Entlassung Ihres Vorgängers gab es einige Nebengeräusche. Wurden Sie trotzdem von allen gut aufgenommen?

Ja, von den einzelnen Spielern auf jeden Fall. Auch die Jungs, die uns verlassen haben, haben sehr offen und vernünftig reagiert. Es wird ein bisschen Zeit brauchen, damit sich alles einspielt, weil der eine oder andere enger mit Mike Gabel war. Aber ich habe das Gefühl, dass da alle zugänglich sind.

Welche Eindrücke haben Sie sich ansonsten schon von den Spielern verschaffen können?

Sehr vielseitige. Ich finde, dass alle Jungs sehr gut und korrekt drauf sind. Es ist keiner dabei, mit dem ich vom Typ her nicht klarkomme. Aber dieser kleine Umbruch ist schon eine extreme Aufgabe, aus einem Haufen von Individualisten eine funktionierende Mannschaft zu formen.

Wie meinen Sie das? Haben Sie im Mannschaftsgefüge Probleme ausgemacht?

Es gab sicherlich charakterlich einige Probleme innerhalb des Teams. Da setze ich bei absolut banalen Sachen an, die außerhalb des Trainingsplatzes anfangen. Die Jungs haben aber verstanden, dass wir alle im selben Boot sitzen. Denn wenn wir als Mannschaft gut performen, ist das für jeden Einzelnen gut – egal, wo die Reise dann jeweils hingeht.

Führungsspieler helfen bei so etwas in der Regel, viele haben Brinkum jedoch in Folge von Gabels Rauswurf verlassen, der Kader ist noch jünger geworden. Wo setzen Sie an?

Das Thema Verantwortung übernehmen ist ein ganz großes. Wir haben mit Timo Kanigowski (32 Jahre, d. Red.) jemanden dazubekommen, der das brutal gut macht und direkt wichtig für die Mannschaft ist. Hannes Frerichs (29) und Enes Tiras (28) sind auch noch hier. Aber du brauchst natürlich mehrere, und es ist die Aufgabe des Trainers, diese Leute herauszukristallisieren. Das ist extrem spannend gerade.

Gehen Sie das mit den Spielern an, die noch im Verein sind, oder wird sich vor dem Rückrundenstart Anfang Februar noch etwas verändern?

(überlegt) Vielleicht. Wir wollen uns nicht bewusst von einem Spieler trennen, aber es kann sich das eine oder andere ergeben. Wenn nichts mehr passiert, ist allerdings auch alles in Ordnung.

Neben Mike Gabel haben auch die Co-Trainer Kevin Artmann und Robert Stolp ihre Plätze geräumt. Wer wird Sie an der Seitenlinie unterstützen?

Jörg Böttcher ist geblieben, er ist eine extrem gute Seele und wichtig für das Gefüge. Auch Klaus Lange und Daniel Renken bleiben uns erhalten. Außerdem kommt Matthias Volkmer als weiterer Co-Trainer dazu. Er ist Anfang 60, hat viele Jahre beim SC Weyhe in der Jugend gearbeitet, daher kenne ich ihn. Er hat eine enge Bindung in den Weyher Raum hinein. Das passt gut, wir wollen mehr in die Region streben.

Inwiefern?

Wir wollen Spieler integrieren, die eine Bindung zum Verein haben, einen guten Kern aus Brinkumer Spielern bilden, Jugendspieler einbinden. Ich habe von außen gehört – und auch selber das Gefühl –, dass in den letzten zwei, drei Jahren viele Jungs aus der Gegend vergrault und stattdessen Spieler von außerhalb geholt wurden. Das soll sich ändern, damit wir wieder glaubwürdiger werden – auch für die Leute, die aus Brinkum kommen. Außerdem hat es keine Nachhaltigkeit, jedes Mal einen neuen Kader zusammenstellen zu müssen. So schnell, wie die Leute hier waren, sind sie auch wieder weg.

Sie konnten beim Kader aber im Winter nicht so viel verändern. Worum geht es für Sie also in der Rückrunde noch?

In erster Linie natürlich darum, möglichst viele Spiele zu gewinnen. Wir haben aber keinen hohen Ergebnisdruck. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Jungs verstehen, wie ich ticke, wie ich spielen will. So kann man herausfinden, mit wem wir weiterarbeiten wollen, wer zum Brinkumer SV passt, wer die Qualität und wer die Einstellung hat. Das gilt natürlich auch andersherum, die Jungs sollen sehen, wofür der Brinkumer SV steht und sich dann entscheiden, ob sie hier weitermachen wollen.

Wofür soll der Fußball in Brinkum unter Ihnen denn stehen?

Grundlegend möchte ich einen Fußball spielen lassen, der Spaß macht – als Trainer, als Spieler, als Zuschauer. Wir wollen aktiv sein, geordnet pressen und natürlich auch mit dem Ball spielen. Wenn du beim Brinkumer SV bist, ist es immer das Ziel, oben mitzuspielen und attraktiven Fußball zu zeigen. In erster Linie muss es aber wieder ehrlicher Fußball sein; wie vorhin bereits erwähnt mit einem Stamm aus Spielern mit Bindung zum Verein. Da haben wir mit unseren Nachwuchsspielern eine sehr gute Ausgangslage.

Sie haben – auch durch Ihren Job – praktisch rund um die Uhr mit Fußball zutun. Wann haben Sie festgestellt, dass der Fußball Ihr Leben ist?

Ich habe nach meinem Studium und dem Bachelor als Polizist in Bremen gearbeitet, irgendwann aber festgestellt, dass ich eine Veränderung haben möchte. Durch persönliche Kontakte ans Deutsche Fußball Internat war ich zwei Jahre in Bayern, habe dort die U 17 übernommen, im vertrieblichen Bereich bei einem Unternehmen gearbeitet und begleitend einen Master in General Management und Sportbusiness gemacht. Das war eine sehr intensive, aber auch sehr schöne und lehrreiche Zeit. In Bayern zu leben, ist ein Traum.

Wieso sind Sie dann zurückgekehrt?

Meine Familie und mein Freundeskreis haben mir gefehlt. Es hat sich die Möglichkeit ergeben, bei Werder im Sponsoring-Bereich zu arbeiten, die habe ich wahrgenommen und dann meinen Weg zu „Scoutastic“ gefunden. Eine Mannschaft zu trainieren, ist ein wunderbarer Ausgleich zu meinem Job.

Die laufende Saison ist mit nur 33 Jahren bereits Ihre dritte als Trainer in der Bremen-Liga. Haben Sie einen Karriereplan?

(lacht) Nein, habe ich nicht. Ich habe einen tollen Job, der viel Spaß macht. Ich muss nicht auf Teufel komm’ raus Profitrainer werden. Ich bin sehr froh, beim Brinkumer SV zu sein und möchte auch zwei, drei Jahre länger hier bleiben. Das ist definitiv keine Durchgangsstation für mich.

„Scoutastic“ – ein Tool für Profivereine „Scoutastic“ ist eine zentrale Plattform für die Planung und das Management aller Scouting-Aktivitäten eines Vereins. Scouting-Berichte werden mit allen Spieler-Daten des Portals „transfermarkt.de“ kombiniert und durch eine Künstliche Intelligenz analysiert. Die Vereine können damit Qualitäten oder Defifizite der jungen Fußballer einsehen. „Seit zweieinhalb Jahren vertreiben wir das“, erzählt Brinkums neuer Trainer Kevin Köhler, der als Business Development Manager für das Unternehmen in der Bremer Überseestadt arbeitet. „Wir arbeiten mit über 20 Vereinen in Europa zusammen“, ergänzt er: „Das weitet sich gerade ganz vernünftig aus.“ fs