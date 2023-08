„Wir werden uns anpassen müssen“: Lahausens Aufstiegstrainer Stephan Hotzan im großen Interview

Von: Carsten Drösemeyer

„Wenn der Erfolg da ist, stimmt die Chemie immer“, scherzt Lahausens Trainer Stephan Hotzan (rechts), hier nach dem Aufstieg mit Spieler Silviu Hadär. Der 53-Jährige kann aber auch mal „zum harten Hund werden, wenn mein Vertrauen missbraucht wird“. © Krüger

Am Freitagabend beginnt für den TSV Weyhe-Lahausen das „Abenteuer“ Fußball-Bezirksliga: Erstmals starten die Lahauser im Bezirk und wollen sich dort laut Trainer Stephan Hotzan „möglichst schnell etablieren“. Wie der 53-Jährige sein Team einschätzt und welche Ziele sich der Aufsteiger für die Zukunft gesteckt hat, verrät der Drucker im folgenden Gespräch.

Herr Hotzan, das erste Jahr ist für einen Neuling ja oft schwer. Rechnen Sie sich trotzdem gute Chancen auf den Klassenerhalt aus?

Auf alle Fälle. Natürlich werden wir uns umstellen müssen. In der Bezirksliga werden Fehler schneller bestraft als in der Kreisliga. Aber ich sehe bei uns genügend Qualität, um am Ende im gesicherten Mittelfeld zu landen.

Für Sie persönlich ist es erst Ihr zweiter Verein im Diepholzer Kreis. Wo liegen Ihre fußballerischen Wurzeln?

Als Spieler erst im Bremer Raum und dann im Kreis Osterholz. Meine beste Zeit hatte ich in Uphusen, wo wir sogar Landesliga gespielt haben. Der Verein hat mich am meisten geprägt.

Was war Ihre Position?

Ein Mittelding zwischen Sechser und Achter. Früher sagten wir allerdings einfach Mittelfeldspieler dazu (lacht).

Wie wurde aus dem Spieler Hotzan denn der Trainer Hotzan?

Das entstand eher zufällig. Ich wollte eigentlich meine Karriere bei den Alten Herren in Uphusen ausklingen lassen, als die zweite Herren plötzlich einen Coach suchte. Ich wurde angesprochen, habe kurz überlegt und bin dann ins kalte Wasser gesprungen.

Mit Erfolg?

Eigentlich schon. Zumindest bin ich in der Kreisliga erst nach vier Jahren geschasst worden (schmunzelt). Die erste Entlassung fühlte sich echt komisch an. Aber so ist das Geschäft. Bleibt der Erfolg aus, fliegt zuerst immer der Trainer.

Wie ging es danach für Sie weiter?

Erst habe ich drei Jahre lang Bassen II in der Kreisliga trainiert, dann war ich in Riede in der Bezirksliga erst Co- und später Cheftrainer, danach U 19-Coach in Uphusen, ehe ich zum TSV Schwarme wechselte.

Dort lief es für Sie aber eher suboptimal . . .

Das ist noch freundlich ausgedrückt. Sagen wir mal so: Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimmte einfach nicht. Also haben sich die Wege schnell wieder getrennt.

Dafür scheint in Lahausen die Chemie deutlich besser zu passen.

Wenn der Erfolg da ist, stimmt die Chemie immer (lacht). Aber beim TSV passt es tatsächlich bislang optimal. Gleich im ersten Jahr sind wir aufgestiegen. Die Jungs haben das überragend gemacht. Dabei hatte unsere junge Truppe bestimmt nicht jeder als Favorit auf dem Zettel.

Was war Ihr Erfolgsgeheimnis?

Da gibt es kein spezielles. Die Jungs haben schlichtweg vom ersten Tag an super mitgezogen und sich körperlich deutlich weiterentwickelt. Und unser spielerischer Ansatz passte auch perfekt zum Team. Wir haben den Fokus auf die Offensive gelegt und wurden dafür belohnt.

Wollen Sie derart forsch auch in der Bezirksliga auftreten?

Da werden wir uns natürlich anpassen müssen. Gerade beim Start gegen einen Landesliga-Absteiger wie Steimbke können wir ja nicht alles nach vorne werfen. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns die Punkte zum Klassenerhalt ermauern werden. Wir wollen auch weiterhin spielerische Akzente setzen.

Um sich dauerhaft in der Bezirksliga zu etablieren?

Das ist unser Fernziel. In dieser Saison müssen wir uns den Klassenerhalt erst einmal hart erarbeiten. Aber ich traue es den Jungs zu.

Was für eine Art Trainer sind Sie? Eher der Typ „Quälix“ oder die Richtung „Menschenfänger“?

Beides (lacht). Die gesunde Mischung macht es. Ich lasse meinen Spielern anfangs gerne eine lange Leine. Wenn mein Vertrauen aber missbraucht wird, kann ich auch mal zum harten Hund werden. Das musste ich in Lahausen allerdings zum Glück noch nicht.