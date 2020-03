„Wir waren williger“

Sulingen – Hartmut Engelke war anzumerken, dass ihm und seinen Handballern vom TuS Sulingen dieser zweite Saisonsieg so richtig guttat: „Das war eine starke Leistung von der ersten Minute an“, lobte der TuS-Trainer sein Kollektiv nach dem 30:26 (15:12)-Heimsieg am Samstagabend im Kellerduell gegen den Landesliga-Vorletzten VfL Hameln II, an den sich das Schlusslicht aus Sulingen nun auf einen Punkt heran robbte.

Besonders imponierte Engelke die kämpferische Leistung. Zwar sah er in den sieben Zeitstrafen gegen sein Team (die Hamelner kassierten keine einzige) eine Ungleichbehandlung, er erkannte aber an: „Wir waren die willigere Mannschaft.“ Dies zeigte sich schon während der ersten Zwei-Minuten-Sanktion gegen Marco Krause, als sich der TuS von 2:2 auf 4:2 absetzte (7.). In dieser Phase hielt Keeper Daniel Kramer einen Siebenmeter. „Ohnehin haben wir die Unterzahl-Phasen immer gut überstanden“, fasste Engelke zusammen. Das lag einerseits an den starken Schlussmännern Daniel Kramer (in der ersten Halbzeit) und Gerrit Uhlhorn (nach der Pause zwischen den Pfosten), aber auch an Jan Scharf vor ihnen, der im Zentrum eine bärenstarke Abwehrleistung hinlegte. „Insgesamt haben wir Luca Willmer gut aus dem Spiel genommen“, sagte Engelke über Hamelns Halblinken, der im Hinspiel noch richtig aufgedreht hatte.

Scharf und weitere Kollegen spielten durch, andere Akteure bissen auf die Zähne – etwa der durch eine Knieprellung gehandicapte Jannik Knieling, der viermal traf. „Jannik wollte es eigentlich für zehn Minuten versuchen, hat dann aber 40 Minuten geschafft“, stellte Engelke heraus. Auch Björn Meyer (fünf Treffer) blendete seine Knöchelblessur aus.

Weiterer Pluspunkt: Die Sulinger haben ihre Siebenmeterschwäche (bisher nur eine 62-prozentige Quote) anscheinend abgestellt, seitdem Stefan Borchert nun erster Schütze ist. Er verwandelte alle drei Strafwürfe sicher. In der Schlussphase sah Krause nach der dritten Zeitstrafe noch die Rote Karte, so weit hätte es laut Engelke aber gar nicht kommen müssen, weil sein Gegner die Schritte-Regel nicht beachtet hatte. Zu dieser Zeit führte Sulingen vor 120 begeisterten Zuschauern allerdings bereits komfortabel mit 29:25. ck