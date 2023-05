Interview: Wagenfeld-Coach Damsch über ein mögliches Wunder, die nächste Saison und Urlaube mit seiner Frau

+ © Rehnert „Fußball bleibt ein Tagesgeschäft“, sagt Trainer Jürgen Damsch. Daher kann er nicht abschätzen, wie lange die Zeit mit ihm und dem TuS Wagenfeld dauert. Aber er würde gern länger beim Südkreis-Team bleiben. © Rehnert

Schafft Jürgen Damsch mit seinen Bezirksliga-Fußballern noch das „Wunder von Wagenfeld“? Um die Klasse zu halten, müsste der TuS in den letzten drei Partien neun Punkte und 13 Tore auf St. Hülfe-Heede gutmachen. Für wie wahrscheinlich Damsch dieses Szenario hält und welche Ziele er mit Wagenfeld verfolgt, erläutert der 36-jährige A-Lizenzinhaber im Gespräch.

Herr Damsch, haben Sie noch Hoffnung auf den Klassenerhalt? Oder wird schon komplett für die Kreisliga geplant?

Ich würde die Chancen auf den Klassenerhalt bei unter zehn Prozent sehen. Wir müssten alles gewinnen und Heede alles verlieren. Es spricht also vieles für den Gang in die Kreisliga. Aber solange es rechnerisch möglich ist, kämpfen wir weiter.

Sie haben die Mannschaft erst im Winter übernommen. Wie fällt Ihr erstes Zwischenfazit aus?

Mir war die Schwere der Aufgabe von Beginn an klar. Schließlich habe ich das Team ja schon mit deutlichem Rückstand zum rettenden Ufer übernommen. Aber für einen Abstiegskandidaten haben wir es größtenteils sehr ordentlich gemacht. Wir waren fast immer konkurrenzfähig. In einigen Spielen haben wir uns leider nicht belohnt, da wäre mehr möglich gewesen. Aber spielerisch bin ich tatsächlich nicht unzufrieden. Bis auf das Match gegen Twistringen waren das fast immer überzeugende Leistungen von uns. Selbst gegen das Spitzenduo FC Sulingen/TuS Sudweyhe.

Sehen Sie seit Ihrem Amtsantritt eine Weiterentwicklung?

Wenn die spielerische Performance das Kriterium ist, dann ja. Es war schließlich in der Winterpause keine einfache Situation. Es kamen vier neue Spieler und dazu noch ein neues Trainerteam. Wir mussten uns erst finden. Aber die Jungs haben von Anfang an versucht, meine Vorgaben umzusetzen.

Trotzdem reicht es aber wohl nicht zum Klassenerhalt. Steht Wagenfeld danach ein Umbruch bevor?

Zumindest benötigen wir im defensiven Bereich noch Verstärkungen. Der Kader wird sich natürlich verändern. Einige Spieler werden in die Zweite gehen, weil ihnen der zeitliche Aufwand zu viel wird. Dafür haben wir aber auch schon einige Neuzugänge verpflichtet.

Wer steht denn bereits als Neuzugang fest?

Von der SG aus Diepholz kommen Tamme Alscher, Luca Storck sowie Felician Günther. Und aus Heede stoßen Andre Krause, Daniel Zimmermann und Alexander Quante zu uns. Dabei wird es allerdings nicht bleiben.

Sie setzen beim Neuaufbau also vermehrt auf externe Kräfte?

Eines ist mir wichtig: Uns geht es nicht darum, nur höherklassige Altstars zu holen. Wir suchen nach jungen, talentierten Spielern aus der Region, die unser Konzept mittragen und die wir weiterentwickeln können.

Zudem konnten auch Leistungsträger wie Torjäger Chris Brüggemann oder der ehemalige Zweitliga-Profi Alexander Nandzik gehalten werden. Falls es nicht zum Klassenerhalt reicht, ist Wagenfeld in der nächsten Saison zum Wiederaufstieg verdammt?

Nein, das wäre mir zu einfach. Ein Aufstieg hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Jungs müssen zu einem Team werden, das auch charakterlich zueinander passt. Nur als Einheit können wir Erfolg haben. Und das nötige Quäntchen Glück braucht man natürlich ebenfalls.

Mit Spielern wie Brüggemann, Nandzik oder Krause kann das Ziel aber wohl kein solider Kreisliga-Mittelfeldplatz sein. . .

Wir würden uns ja auch gar nicht gegen einen Wiederaufstieg beim Abstiegsfall wehren. Aber es wäre kein Muss. Vielleicht dauert es auch zwei Jahre. Wir wollen hier schließlich langfristig etwas aufbauen.

Wenn Sie „wir“ sagen, gehen Sie von einem langfristigen Engagement in Wagenfeld aus?

Fußball bleibt ein Tagesgeschäft und ist deshalb nicht völlig planbar. Aber ich fühle mich beim TuS sehr wohl. Der Verein ist top geführt und wir werden von unseren Sponsoren überragend unterstützt. Ich möchte hier gerne zusammen mit meinem Trainerteam etwas entwickeln.

Obwohl Sie in Bremen wohnen? Von Bremen nach Wagenfeld ist es doch eine halbe Weltreise!

Als ich das Angebot angenommen habe, wusste ich ja, wo Wagenfeld liegt. Natürlich ist es manchmal anstrengend, dreimal die Woche die Strecke auf mich zu nehmen. Aber als Lehrkraft mit einem Master in Sportwissenschaft kann ich mir zum Glück meine Zeit gut einteilen. Der Aufwand ist also zu schaffen.

Ihre Frau unterstützt Sie dabei? Oder hängt mittlerweile der Haussegen schief, weil sie derart häufig unterwegs sind?

Sie hat mich ja schon 2009 als Fußball-Verrückten kennen gelernt (lacht). Nadine trägt zum Glück alles mit. Sie weiß auch, dass ich zum Beispiel in der Sommervorbereitung nicht einfach drei Wochen in den Urlaub fliegen kann. Als Kompromiss geht es dann halt mal ein Wochenende an die Nordsee. Da ist es ja auch schön (schmunzelt).