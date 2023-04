„Wir stehen wieder auf“: Trotzige Rehdener nach Derby-Pleite gegen Lohne - Ostermontag kommt Hildesheim

Von: Fabian Terwey

Sitzt enttäuscht auf dem Rasen: Rehdens Joker Alexander Schlobohm (links) konnte die Derby-Pleite nicht abwenden. Die Lohner feiern im Hintergrund ihren 2:1-Sieg, durch den sie an den Schwarz-Weißen in der Tabelle vorbeizogen. © Terwey

Die Enttäuschung über das verlorene Derby war riesig. Lauthals feierten die zahlreich mitgereisten Fans des Rivalen Blau-Weiß Lohne den 2:1 (1:0)-Erfolg beim BSV Rehden mit ihrem Team. Die Schwarz-Weißen verpassten vor den 950 Zuschauern eine große Chance, sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen. Und nach der Pleite bleibt nun wenig Zeit, um sich zu sammeln. Der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist steht noch über dem Strich, doch am Ostermontag gewaltig unter Druck, wenn VfV Borussia 06 Hildesheim in die Waldsportstätten kommt. Was Trainer Kristian Arambasic, Kapitän Pierre Becken und Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein zur brenzligen Lage sagen.

Rehden – Die Hände in die Hüften gestützt, verharrte Pierre Becken nach Abpfiff im Mittelkreis. Im gleißenden Flutlicht blickte der tief enttäuschte Kapitän gedankenverloren Richtung Anzeigetafel. Dort prangte vor dem schwarzen Abendhimmel in roter Leuchtschrift das ernüchternde Ergebnis. Mit 1:2 (0:1) hatte sein BSV Rehden am Gründonnerstag das hitzige Heimspielderby gegen Blau-Weiß Lohne verloren. Die Schwarz-Weißen vergaben damit eine große Chance im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga. Doch die Rehdener richteten bereits am Abend den Blick nach vorne. Schließlich steht am Ostermontag bereits das nächste wichtige Heimspiel an – gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim (14.00 Uhr).

„Das Derby zu verlieren, ist besonders bitter. Aber wir haben nicht viel Zeit zum Nachdenken“, sagte Becken. An zwei spielentscheidenden Szenen war der 35-Jährige selbst beteiligt gewesen. Einen Lohner Schlag Richtung Rehdens Sechzehner hatte der Abwehrchef versucht, zu klären, doch der entgegenspringende Joker Jannik Zahmel blockte den Ball und drosch aus vollem Lauf zum 2:1-Siegtreffer ein (85.) – sehr zur Freude der etlichen Lohner Fans unter den rund 950 Zuschauern, die in den Waldsportstätten lauthals „Derbysieger“-Gesänge anstimmten.

Lohne-Trainer Uwe Möhrle sieht „Matchglück“

Knapp zehn Minuten vor dem Rückstand hätte Becken selbst fast für die Führung gesorgt, doch sein 16-Meter-Geschoss aus der Drehung knallte an die scheppernde Latte. Lohnes Trainer Uwe Möhrle sprach auch deshalb von „Matchglück“ beim zweiten Lohner Derbyerfolg der Saison, fügte aber an: „Mit unserer Leidenschaft und unserem Geist haben wir uns den Sieg auch verdient.“ Becken meinte: „Es war das erwartet enge Spiel. Da kommt es auf Kleinigkeiten an, ob du Winner oder Loser bist. Aber wir stehen wieder auf, wir haben eine gute Truppe.“

Kristian Arambasic: „Jetzt hängen wir wieder unten drin“

Bei Rehden-Trainer Kristian Arambasic überwog der Frust: „Wir hatten eine große Chance, uns zu befreien. Jetzt hängen wir wieder unten drin – und es geht von vorne los.“ Hildesheim sitzt dem BSV mit einem mehr absolvierten Spiel und drei Punkten Rückstand auf dem ersten Abstiegsplatz im Nacken. „Wir haben aber auch nach Hildesheim noch acht Spiele“, kommentierte Arambasic den zunehmenden Druck vorm Kellergipfel.

Pfosten-Kopfball: Rehdens Malik Memisevic scheiterte im Derby am Aluminium und fehlt gegen Hildesheim gesperrt. © Terwey, Fabian

„Es ist brutal. Wir haben nicht nur das Derby verloren, sondern auch ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt“, stöhnte Rehdens Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein. Mehr noch als der Blick auf die Tabelle schien Arambasic die Leistung zu ärgern: „Ich bin zum ersten Mal in dieser Saison richtig enttäuscht. Wir haben das Derby nicht angenommen, gerade zu Beginn nicht. Es ist symptomatisch, wie Thorsten Tönnies das Tor macht. Bei Lohne war die Geilheit größer.“ Nach einer Halbfeldflanke des ehemaligen Rehdeners Rilind Neziri flutschte BSV-Keeper Flemming Niemann der Ball durch die Finger. Der lauernde Tönnies schob gegen seinen Ex-Club ein, nachdem ihm die Kugel von der Unterkante der Latte vor die Füße gesprungen war (22.). „Ein Torwart-Fehler – da müssen wir nicht drumrum reden. Aber ich mache Flemming keinen Vorwurf. Er hat viel gehalten“, sagte Arambasic. Verärgert war der Coach darüber, „dass wir es nicht gemeinsam angegangen sind. Mit drei, vier Leuten werde ich Gespräche führen.“

Einer der Lichtblicke war für den Trainer Tony Lesueur. „Er hat sich ein Herz gefasst und sauber abgeschlossen“, lobte Arambasic die Offensivkraft für den 20-Meter-Flachschuss ins Eck zum 1:1 (46.).

Lovro Sindik und Malik Memisevic gesperrt

Nicht nur deshalb schöpfte Röhrbein Hoffnung: „Wir waren in vielen Rückrundenspielen gut. Wir werden gegen Hildesheim ein anderes Gesicht zeigen.“ Sechser Lovro Sindik und Stürmer Malik Memisevic werden aber fehlen. Sie sind gelbgesperrt.