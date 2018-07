Seckenhausen - Von Julian Diekmann. Dass Mädchen in einer Jungen-Fußballmannschaft spielen, kommt nicht so häufig vor. Noch seltener, dass sie in dem Team dann auch noch zum unverzichtbaren Stammpersonal zählen. Doch bei Lilly Abelmann und Antonia Tucholski trifft genau das zu. „Wir kennen es nicht anders“, erklärt Tucholski lakonisch. Beide liefen in der zurückliegenden Saison für die männlichen C-Junioren des TSV Heiligenrode auf.

Sowohl Abelmann und Tucholski erlernten das Fußballspielen bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. „Ich habe Lilly 2007 einfach mal mit zum Probetraining genommen“, erinnert sich Tucholski. Und da es keine reine Mädchenmannschaft gab, kamen sie ins Jungenteam. Bedenken seitens ihrer Mitspieler gab es nicht. „Alle haben uns herzlich aufgenommen“, erinnert sich Abelmann: „Wenn, dann gab es eher mal von unseren Gegnern einen dummen Spruch.“

Doch das hielt sie nicht davon ab. Die beiden hatten so viel Spaß, sie am Ball blieben. Vor allem Abelmann galt damals schon als eine Art Wunderkind. Ihr ehemaliger Trainer Torben Budelmann, heute Coach des Bezirksligisten SV Heiligenfelde, lobte Abelmann schon damals in den höchsten Tönen. „Sie ist ein fußballverrücktes Ausnahmetalent. Sie hat Schusskraft und Technik, wie sie kein Junge hat.“

Ein Highlight ihrer noch jungen Fußballerlaufbahn erlebten die beiden Nachwuchsspielerinnen dann Ende Juni, als sie mit Heiligenrode das Pokalendspiel gegen den FC Gessel-Leerßen souverän mit 6:2 gewonnen hatten. Und das Finale werden Tucholski und Abelmann so schnell nicht vergessen: Zum einen, weil beide mit der Jungenmannschaft die Oberhand behielten und Abelmann mit ihrer starken Leistung maßgeblichen Anteil am Triumph hatte – zum anderen, weil Tucholski sich im Endspiel schwer verletzte. „Mein Gegenspieler hat mir Mitte der ersten Halbzeit in einer Eins-gegen-eins-Situation das Schienbein gebrochen“, erinnert sich die Torhüterin an den 24. Juni zurück. „Das hat ganz schön laut geknackt“, wirft Abelmann ein. Während ihre Mitspielerinnen und Mitspieler um den Pokalsieg kämpften, wurde Tucholski in die Notaufnahme des Sulinger Krankenhauses eingeliefert. Dort erhielt sie von den Ärzten anschließend die erschütternde Diagnose. Doch selbst in der Ambulanz hatte Tucholski nur Gedanken an das Pokalfinale: „Ich habe ständig nachgefragt, wie es steht und ob wir das Endspiel gewonnen haben.“

Wenig später folgte die Operation. „Sie ist sehr gut verlaufen. Dennoch werde ich laut den Aussagen der Ärzte wohl ein Jahr lang kein Fußball spielen können. Je nachdem wie gut die Reha verläuft“, zeigt sich die 15-jährige Torhüterin geknickt.

Eine lange Zeit, in der die Keeperin auf Fußball verzichten muss. Nicht unbedingt einfach. Denn sowohl Tucholski als auch Abelmann lieben Fußball. Während die Torfrau nun eine Zwangspause einlegen muss, will Abelmann ihre herausragende Form nutzen, um durchzustarten. „Mein Ziel ist es, Profifußballerin zu werden“, gibt sich die talentierte Stürmerin selbstbewusst. Und die Chancen stehen alles andere als schlecht. Neben Werder Bremen ist auch der VfL Wolfsburg, zweifacher Champions-League-Gewinner, auf die 15-jährige Angreiferin aufmerksam geworden. „Ich war sowohl bei Wolfsburg als auch bei Werder beim Probetraining“, berichtet Abelmann. Beide Teams haben großes Interesse an der quirligen Stürmerin bekundet. „Aber Wolfsburg war dann doch etwas zu weit weg, das kam für mich doch nicht infrage. Und bei Werder meinten sie, dass ich noch ein Jahr warten soll, weil ich zum jüngeren Jahrgang gehöre“, so Abelmann. Die Chancen, dass sie aber ab der Spielzeit 2019/2020 im Trikot des SV Werder Bremen zu sehen ist, stehen gut. Dort könnte sie dann in der Bundesliga der B-Junioren auflaufen und sich mit den besten Jahrgangsspielerinnen der Republik messen – mehr geht in ihrem Alter nicht.

Doch bevor der Sprung zu einem Bundesligaverein ansteht, zieht es die 15-Jährige, die bereits schon für die weibliche Kreis- und Niedersachsenauswahl sowie für den DFB-Stützpunkt Sulingen (Jungs) aufgelaufen ist, zum TuS Sulingen. Dort wird sie ab der kommenden Spielzeit die Jungenmannschaft der ersten C-Junioren unterstützen, die in der abgelaufenen Serie den vierten Platz in der Kreisliga belegt hatten. Abelmann: „In Sulingen ist es noch mal anspruchsvoller als in Heiligenrode. Ich will mich weiterentwickeln, um mir den Traum zu erfüllen, irgendwann mal in der Frauen-Bundesliga aufzulaufen.“