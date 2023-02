„Wir hätten Bayern eigentlich schlagen müssen“

Von: Gerd Töbelmann

Hatte den Sieg gegen die Bayern in der Hand, verlor sein Match aber letztlich doch noch: Kirchweyhes Großmeister Zoran Jovanovic. © töbelmann

Beim Heimwettkampf in der Schach-Bundesliga gab es für Aufsteiger SK Kirchweyhe ein Remis und eine Niederlage.

Kirchweyhe – Schach-Bundesligist SK Kirchweyhe hat es bei seinem zweiten Heimwettkampf in dieser Saison verpasst, sich noch weiter von den vier Abstiegsrängen zu entfernen. An eigenen Brettern in der Mensa der Leester Grundschule gab es zunächst am Samstag ein erwartetes 2,5:5,5 gegen den Tabellenvierten Schachfreunde Deizisau. Danach hatten sich die Gastgeber gegen den wahrlich nicht in Bestbesetzung angetretenen FC Bayern München etwas ausgerechnet, doch es langte nach mehr als sieben Stunden Spielzeit nur zu einem 4:4. Das Team um Vereinschef Peter Orantek rangiert nach neun Partien mit acht Punkten auf dem neunten Platz von 16 Mannschaften. „Für einen Aufsteiger ist das natürlich sehr gut, aber das Unentschieden gegen die Bayern ärgert mich. Wir hätten die Bayern eigentlich schlagen müssen“, erklärte Orantek.

SK Kirchweyhe - SF Deizisau 2,5:5,5: „Deizisau ist fast mit seiner besten Mannschaft angetreten. Da war mir klar, dass es schwer werden würde“, hatte Orantek schon vor dem ersten Zug kein gutes Gefühl. Für eine echte Überraschung sorgte hingegen SKK-Spitzenspieler Velimir Ivic. Der 20-jährige Serbe setzte sich gegen den weit höher gelisteten Deutschen Matthias Blübaum durch und gewann als einziger Kirchweyher seine Partie.

Robert Zelcic und auch Mladen Palac lagen mit ihren Stellungen lange auf Gewinnkurs, verloren jedoch (Palac) oder spielten nur unentschieden. „Mladen hat am Ende richtig Angst vor der eigenen Courage bekommen und zu defensiv agiert“, meinte Orantek.

SK Kirchweyhe - Bayern München 4,0:4,0: „Ich war richtig froh über die Bayern-Aufstellung, weil sie nicht mit der besten Mannschaft gekommen sind. Beim 2:6 im Kellerduell gegen Werder Bremen am Samstag hat sich das ja auch bewahrheitet. Ich habe uns für den Sonntag echt auf Siegkurs gesehen“, erklärte Orantek, um dann aber hinzuzufügen: „Gegen uns haben sich alle Bayern-Spieler noch einmal extrem reingebissen.“

Die Konsequenz: Nur Robert Zelcic am achten Brett konnte für die Gastgeber gewinnen. An Brett zwei gab Ante Brkic sein Match verloren. Die restlichen sechs Partien endeten mit einem Remis.

Den Gesamtsieg in Händen hatte indes Zoran Jovanovic an der fünften Position. Der Kroate hatte nach sieben Stunden klare Vorteile, patzte dann jedoch im Turm-Endspiel. Bitter: Ein Erfolg von ihm hätte den Kirchweyhern auch den Gesamtsieg beschert.