„Wir geben weiter Vollgas“: Aufstiegsverzicht bremst Löwinnen-Motivation nicht - Wehmut bei Klostermann

Von: Malte Rehnert

Mit Power in den Endspurt: Kapitänin Lea Hillmer und die anderen Löwinnen wollen sich weiter reinhauen. © Rehnert

Bei Klaus Klostermann kommt vor seinem letzten Heimspiel in der Handball-Oberliga „Wehmut“ auf. Der Coach der Löwinnen und seine Trainerpartnerin Medea Mosel hören am Saisonende auf. Das Team der beiden will gegen den TuS Jahn Hollenstedt am Samstag (19.15 Uhr) nochmal Gas geben - auch wenn der Sportliche Leiter Ulrich Preen bereits erklärt hatte, dass man beim Titelgewinn keinen Gebrauch vom Aufstiegsrecht machen werde.

Diepholz – Wenn noch was geht, geht es nicht hoch. Sollte die HSG Hunte-Aue Löwen im spannenden Endspurt Meister werden, folgt auf den Titelgewinn kein Aufstieg. Die Löwinnen verzichten und bleiben in der Handball-Oberliga (wir berichteten). Ulrich Preen, der Sportliche Leiter, hatte schon verraten, dass zumindest einige Spielerinnen davon wenig begeistert waren. Kapitänin Lea Hillmer – eine von denen, die in der Dritten Liga sicher mithalten könnten – scheint dazu zu gehören. Sie mochte sich am Donnerstag zu der Entscheidung des Vereins nicht äußern. „Wer hätte es nicht gerne versucht?“, fragte sie nur und ließ damit durchblicken, dass viele aus dem Team den Sprung gerne gewagt hätten.

Letzter Auftritt als HSG-Coach in der Mühlenkamphalle: Für Klaus Klostermann dürfte es emotional werden. © Rehnert

Doch die HSG hat anders entschieden. Preen begründete dies vor allem mit finanziellen und organisatorischen Risiken. Für Trainer Klaus Klostermann nachvollziehbar: „Ich kann natürlich verstehen, dass viele diesen Schritt gerne gehen würden, dafür haben sie die ganze Saison gekämpft. Aber ich glaube, in der Oberliga noch ein zweites Jahr wichtige Erfahrungen zu sammeln, tut dieser Truppe gut.“ Die Dritte Liga wäre „ein sehr großes Wagnis“.

Hillmer: „Wir geben seit Saisonbeginn Vollgas und werden damit jetzt nicht aufhören“

Nun könnte man auf die Idee kommen, dass die Aufstiegs-Absage den Löwinnen die Motivation raubt, sich in den verbleibenden zwei Partien noch mal voll reinzuhauen. Dem tritt Hillmer jedoch energisch entgegen. „Wir geben seit Saisonbeginn Vollgas und werden damit jetzt nicht aufhören“, versprach sie. Im letzten Heimspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt am Samstag (19.15 Uhr) und zum Abschluss beim TV Dinklage können die Löwinnen ihre tolle Saison schließlich noch mit der Meisterschaft krönen. Dafür müssen sie aber auf einen Ausrutscher des TV Oyten (beide 36:12 Zähler) hoffen. Die HSG ist zwar aktuell Erster vor dem TVO, am Ende zählt jedoch nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich – und da liegt Oyten vorne. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, betont Hillmer. Sprich: zwei Siege einfahren. Der Meister-Druck liege nun eher beim TVO, dem nach dem Verzicht der drittplatzierten SG Friedrichsfehn/Petersfehn (ebenfalls 36:12) einzigen verbliebenen Aufstiegskandidaten.

Hillmer bleibt der „Mega-Truppe“ erhalten

Klappt‘s nicht mit dem Titel, wäre Hillmer nicht allzu betrübt: „Dass wir immer noch ganz oben dabei sind, hätte uns vor der Saison keiner zugetraut. Wir können megastolz sein – und das sind wir auch.“ Vor allem die herausragende Harmonie im Team habe die Kapitänin dazu bewogen, auch ohne Aufstieg eine Löwin zu bleiben. „Ich habe zugesagt. Aus dieser Mega-Truppe will doch keiner raus“, schwärmt Hillmer.

Hillmer über die zukünftige Regionalliga: „Man hat eine Perspektive und kann sagen: Da wollen wir hin“

In der kommenden Saison will die HSG dann wieder oben angreifen und sich für die Regionalliga qualifizieren, die zur Saison 2024/25 oberhalb der Oberliga eingeführt werden soll. „Das finde ich gut“, sagt Hillmer, „das steigert die Qualität und Attraktivität. Und es reizt natürlich, man hat eine Perspektive und kann sagen: Da wollen wir hin.“

Klaus Klostermann und Medea Mosel vor ihrem letzten Heimspiel als Trainer

Nicht mehr dabei sein wird dann Klaus Klostermann, der – ebenso wie Trainerpartnerin Medea Mosel – nach der Saison aufhört. Der Auftritt gegen Hollenstedt, wo der 13. Sieg im 13. Spiel in der Mühlenkamphalle gelingen soll, ist sein letztes Heimspiel. „Wir wollen uns bei den Fans bedanken, die hier immer die Halle gefüllt und für tolle Stimmung gesorgt haben“, sagt Klostermann, der auch schon ein wenig Wehmut spürt: „Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre.“

Klaus Klostermann beendet seine Trainerkarriere

Er wird seine Trainerkarriere dann beenden und will unter anderem selbst wieder mehr Sport treiben. Früher sei er 70 bis 80 Halbmarathons pro Jahr gelaufen. Inzwischen „bewege ich mich mehr auf dem Rad“, sagt Klostermann und schmunzelt: „Ich überlege, mir ein Rennrad zu kaufen.“ Auch im großen Garten gebe es in der künftig handballlosen Freizeit einiges zu tun: „Ich bin kein großer Gärtner, das hat mir mein Vater meistens abgenommen. Aber der ist jetzt 94 Jahre alt – also muss ich selbst öfter ran . . .“

Logvin beendet ihre Karriere Nach dem 31:22 in Neerstedt am 10. Dezember war Kristina Logvin nicht mehr im Kader des Handball-Oberligisten HSG Hunte-Aue Löwen. „Es gab in der letzten Zeit viele private Angelegenheiten, die ich regeln musste. Ich hätte es unfair gefunden, ohne Training sporadisch zu einem Spiel zu kommen“, schrieb die 27-Jährige auf Anfrage. Und die Löwinnen müssen auch künftig auf die ehemalige Bundesliga- und österreichische Nationalspielerin verzichten, denn Logvin hört auf: „Ich hatte schon länger geplant, meine Karriere nach dieser Saison zu beenden. Dementsprechend kam mein letztes Spiel früher als gedacht.“ Ebenfalls nicht mehr zu den Löwinnen zurückkehren wird Sophie Solomachin.