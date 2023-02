Winsmann droht „engeren Gürtel“ an: Darum rechnet der Fußballbezirks-Boss mit weniger Geld vom DFB für Vereine

Verlässliche Helfer für ihre Vereine und den Fußball: Diese Ehrenamtlichen bekamen beim Neujahrsempfang des NFV-Kreises Diepholz Verdienstnadeln, DFB-Uhren und Präsente. Stephan Meyer von der Volksbank (2.v.l.), Fußballkreis-Vorsitzender Andreas Henze, Kreisehrenamtsbeauftragter Heino Dahlskamp und Bezirksvorsitzender August-Wilhelm Winsmann (von rechts) gratulierten. © Krüger

Gibt es eine schönere Auszeichnung für einen Ehrenamtlichen, als wenn dessen Taten und Worte noch knapp 40 Jahre später in Erinnerung geblieben sind? Stephan Meyer jedenfalls hatte am Montagabend die Lacher auf seiner Seite, als er seinem damaligen Mentor Uwe Tiedemann dankte: „Er war mein Jugendtrainer beim TuS Syke und ließ mich lange Zeit daran glauben, dass ich tatsächlich mal ein Fußballprofi werden könnte!“ Vielleicht ganz gut, dass es nicht dazu kam, denn so blieb Meyer der Region treu, engagierte sich selbst als Kicker, Trainer und Spartenleiter – und brachte in seiner Funktion als Sulinger Niederlassungsleiter der Volksbank Niedersachsen-Mitte mal wieder Geschenke für diejenigen Ehrenamtlichen mit, die die Vereine dem Fußball-Kreisverband vorgeschlagen hatten. Seit mehr als 25 Jahren sponsert die Volksbank diese Anerkennungs-Aktion, die während des Neujahrsempfangs des Kreisverbands im Restaurant Dahlskamp einen würdigen Rahmen fand.

Sulingen – Auch von anderer Stelle dürfte es ruhig mal Anerkennung geben, fand Fußball-Kreisvorsitzender Andreas Henze. Stattdessen missfiel ihm in seiner Begrüßungsrede die Diskrepanz zwischen warmen Worten der Bundesregierung und den Finanzämtern, die bei manchem Bratwurst- oder Kuchenverkauf auf den Plätzen kleiner Clubs vielleicht mal ein anderes Maß walten lassen könnten. Zudem kritisierte er diverse „Einsparungen der öffentlichen Hand auf Kosten Freiwilliger – das kann nicht der Sinn des Ehrenamts sein!“

Uhren und Nadeln für geehrte Ehrenamtliche 20 Männer und Frauen zeichnete der Fußballkreis Diepholz mit der silbernen Ehrennadel des NFV-Kreises aus. Wer diese schon mal verliehen bekommen hatte, erhielt eine limitierte DFB-Armbanduhr. Die Namen und Vereine der Geehrten:

Lars Beckefeld (AS United), Matthias Benesch, Stephan Borchers (beide SC Twistringen), Dominic Brock (TuS Sulingen), Stephan Hackmann, Rolf Helmers (beide TSV Barrien), Sonja Hoops, Nicole Renner (beide (TSV Ristedt), Tobias Hüttich (TSV Asendorf), Hans-Peter Karsten (TuS Wagenfeld), David Kastens (TV Neuenkirchen), Andreas Lüdeke (FC Sulingen), Kai Stelloh (TSV Holzhausen-Bahrenborstel), Peer Stiefler (TSV Wetschen), Kim Ayleen Eickhorst (TSG Seckenhausen-Fahrenhorst), Nico Harzmeier (TuS Kirchdorf), Julien Hinrichs (Barnstorfer SV), Rieke Hüsker (SV Heiligenfelde), Lukas Koop (FC Sulingen), Jasmin Wilker (TV Neuenkirchen).

Folgen des „blamablen Abschneidens der Nationalmannschaft“ bei der WM

Doch es dürfte weitere Einschnitte geben – zum Beispiel vom DFB selbst, wie der Bezirksvorsitzende August-Wilhelm Winsmann den gut 80 geladenen Gästen schon einmal androhte: „Das blamable Abschneiden der Nationalmannschaft“ während der Weltmeisterschaft in Katar und die damit verbundenen Mindereinnahmen für den Deutschen Fußball-Bund „haben auch Auswirkungen auf uns im Niedersächsischen Fußballverband sowie auf dessen Bezirke und Kreise“, verdeutlichte Winsmann: „Es führt dazu, dass beim DFB der Gürtel enger geschnallt werden muss und dadurch weniger Mittel für die Landesverbände zu erwarten sind. Die wiederum können dann nicht das Geld in der erforderlichen Menge an die Vereine an der Basis weitergeben.“

Gewalt, Beleidigungen, Diskriminierungen und Rassismus entgegentreten

Als umso wichtiger erachtete Winsmann daher den weiteren Einsatz der an diesem Abend Ausgezeichneten. An sie und alle anderen Ehrenamtlichen richtete er zudem den Appell, den zunehmenden Fällen von Gewalt, Beleidigungen, Diskriminierungen und Rassismus entschieden entgegenzutreten: „Jeder möge an seiner Stelle seinen Einfluss nutzen – egal, wo er Einfluss hat. Ob als Trainer, Schiedsrichter, Platzabkreider oder Vereinswirt: Jeder kann dazu beitragen, dass derartige unliebsame Vorkommnisse kein weiteres Ausmaß annehmen.“

„Macht weiter so! Wir brauchen euch!“

Auf die Zuhörer des Abends durfte er sich da verlassen. Trotzdem bat sie der Kreisehrenamtsbeauftragte Heino Dahlskamp noch einmal: „Macht weiter so! Wir brauchen euch!“

