Wingelsdorf belohnt sich für Kraftakt: Diepholzer Bundesliga-Squasher Zweiter

Punktgleich mit dem Spitzenreiter! Die Bundesliga-Squasher des 1. SC Diepholz starteten ungeschlagen in die Saison, rangen Airport Squash Berlin ein 2:2 ab und gewannen tags darauf ihr Heimspiel gegen den 1. Bremer SC. Jetzt haben sie wie Rekordmeister Paderborner SC fünf Zähler nach zwei Spielen – aber auf den Branchenprimus schielt der Diepholzer Spielertrainer Dennis Jensen nicht: „Erstmal sind die fünf Punkte zum Start wichtig. Damit liegen wir gut im Rennen.“

Airport Squash Berlin - 1. SC Diepholz 2:2: Mit dem gewonnenen Unentschieden beim Mitfavoriten um Platz zwei konnte Jensen gut leben: „In Berlin werden nicht viele gewinnen – außer Paderborn.“

An Position vier gestattete Willi Wingelsdorf in drei Sätzen Sascha Iwanowski nur 18 Satzpunkte. „Ich hätte es noch klarer machen können, aber das war ein Jugendspieler in seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Den kann man nicht vor eigenem Publikum an die Wand klatschen“, erklärte der Sieger.

Anschließend feierte Neuzugang Felix Auer mit dem Dreisatz-Sieg über Julian Wollny ein gelungenes Debüt für Diepholz. „Es ist gut gelaufen für mich, darüber bin ich froh. Denn für die Mannschaft war der Punkt ja wichtig“, meinte der 28-Jährige.

Das anschließende Spitzeneinzel zwischen Berlins Weltranglisten-55. Mazen Gamal und Diepholz’ Profi Mahesh Mangaonkar (im Ranking um fünf Plätze besser postiert) hätte knapper kaum ausgehen können. Entsprechend hitzig ging es teilweise zur Sache. „Im zweiten Satz hat Mahesh richtig starkes Squash gespielt, im dritten hatte Gamal dann einige Lucky Shots“, schilderte Jensen. Nach fünf Runden standen 43:43 Satzpunkte auf der Anzeigetafel. Bitter für Mangaonkar: Im Entscheidungssatz hatte der Inder mit 6:1 geführt, doch dann zog der Ägypter nochmals ganz groß auf.

Viel mehr war für die Diepholzer nicht drin – außer dem ersten gewonnenen Satz von Dylan Bennett gegen Daniel Poleshchuk. „Aber gegen die Nummer 101 der Welt hat Dylan das Optimum rausgeholt“, lobte Jensen den 38-Jährigen.

Squash-Bundesliga: Airport Squash Berlin - 1. SC Diepholz 2:2 Gamal - Mangaonkar 11:7, 5:11, 11:7, 5:11, 11:7; Poleshchuk - Bennett 6:11, 11:4, 11:4, 11:6; Wollny - Auer 8:11, 9:11, 9:11; Iwanowski - Wingelsdorf 7:11, 5:11, 6:11.

1. SC Diepholz - 1. Bremer SC 3:1: Nach dem fast einstündigen Fight im Diepholzer Centre Court standen Willi Wingelsdorf und Felix Göbel zwar noch, stützten aber fast synchron die Hände auf ihre Knie, um zu verschnaufen. Fünf Sätze lang hatten sie sich beharkt. Nach dem verlorenen ersten fuhr Wingelsdorf die folgenden beiden Abschnitte souverän ein. „Da ist mein Plan voll aufgegangen“, schilderte der Wahl-Hamburger: „Ich habe ihm oft auf die Rückhand gespielt und wegen seiner harten Shots von der Mitte weggehalten.“ Dann aber riss der Faden, der Diepholzer lag im vierten Satz mit 2:10 hinten und schenkte ihn ab, „um meinen Fokus auf den fünften zu richten“. Doch dort hatte der Bremer dann beim 10:8 zwei Matchbälle, ehe sich Diepholz’ Nummer vier lautstark pushte, zurückkämpfte – und mit 12:10 triumphierte. „Es war auch ein bisschen Glück dabei“, räumte er ein.

Mahesh Mangaonkar deutete anschließend in seinem vorverlegten Spitzenmatch gegen Joeri Hapers an, dass er es eilig hatte, gewann die ersten beiden Sätze klar, büßte dann aber doch deutlich an Dynamik ein, sodass der Belgier den vierten Durchgang erzwang. Dort zog der Inder aber das Temo an „und man hat gesehen, dass Mahesh eine Klasse besser war“, urteilte Jensen: Zwischen Platz 50 und 127 der Weltrangliste besteht natürlich ein Unterschied.“

An Position drei musste Auer zunächst einem Satzrückstand hinterherlaufen, spielte dann aber gegen Heiko Schwarzer seine ganze Erfahrung aus: „Das Pendel hätte auch zugunsten Bremens ausschlagen können“, umschrieb Jensen das enge Match.

Doch nun war der Diepholzer Sieg sicher und die Spannung raus – auch bei Bennett, der David Zeman klar unterlag. „Vielleicht waren zwei solcher Matches an einem Wochenende für ihn zu viel“, mutmaßte Jensen. „Deshalb haben wir unseren Kader jetzt ja etwas breiter aufgestellt.“