Issac Omoike gleicht für Brinkum aus

Willms gelingt Einstand nach Maß: Brinkums Interimscoach bejubelt 4:1 über Tura – und will dauerhaft bleiben

Von: Julian Diekmann

Traf zum wichtigen Ausgleich: Brinkums Isaac Omoike (am Ball). © Diekmann

Auftaktsieg für den Brinkumer SV. Der Fußball-Bremen-Ligist feierte einen 4:1 (1:1)-Heimerfolg gegen Tura Bremen. Interimstrainer Dorian Willms stellte klar, dauerhaft bleiben zu wollen.

Brinkum – Die Chaostage beim Bremen-Ligisten Brinkumer SV sind der Euphorie gewichen. Nur wenige Tage nach der Entlassung von Trainer Kevin Köhler gelang den Fußballern ein Saison-Start nach Maß. Und das, obwohl die Vorbereitung für die Vereinsführung alles andere als nach Vorstellung verlaufen war und das Aus Köhlers zur Folge hatte.

Bremen-Liga: Brinkumer SV - Tura Bremen 4:1 (1:1) Brinkum: Hofmann - Kacar, M. Ates, Sahin (75. Sedef), Omoike (69. Jassey), E. Ates, Nagel, Tiras, Grand, Dere (75. Schreck), Szarmach (62. Mumpese). Tore: 0:1 (12.) Chukwuemeka, 1:1 (23.) Omoike, 2:1 (68.) Boudjerda (Eigentor), 3:1 (84.) M. Ates, 4:1 (89.) Sedef. Schiedsrichter: Jamil Mousavi (FC Riensberg).

Unter Interimstrainer Dorian Willms fuhr der BSV einen 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen Aufsteiger Tura Bremen ein. „Als ich heute Morgen aufgestanden bin, wusste ich, dass wir das Ding gewinnen. Und genau so ist es gekommen“, sagte der „Aushilfstrainer“.

Willms, der vor einiger Zeit als Berater zu den Brinkumern gestoßen und zusammen mit dem entlassen Köhler für die Kaderzusammenstellung zuständig gewesen war, kann sich mehr als ein kurzes Intermezzo auf der Trainerbank vorstellen. „Ich muss ehrlich sagen, dass sich bei mir eine gewisse Geilheit entwickelt hat weiterzumachen“, lässt er Manager Jörg Bender wissen: „Ich bin der festen Überzeugung, dass ich der richtige Mann dafür wäre. Am Ende muss der Verein entscheiden. Ich kann nur sagen, dass ich richtig Bock hätte, das Team auch in Zukunft zu betreuen, nicht nur interimsweise.“

Brinkums Interimscoach Dorian Willms würde gerne länger als nur ein paar Spiele aushelfen. © Diekmann

Dass Willms Brinkumer SV kann, hat der (Noch-)Interimscoach am Samstag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Ich bin super stolz auf meine Mannschaft. Wie sie die Ereignisse der letzten Tage weggesteckt hat, ist beeindruckend“, betonte Willms: „Durch die mittelmäßige bis schlechte Vorbereitung war viel Verunsicherung in den Köpfen meiner Spieler. Daher haben wir etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden. Danach haben wir aber immer mehr Sicherheit gewonnen.“



Issac Omoike gleicht für Brinkum aus

Doch erst einmal mussten Willms und Co. einen kleinen Schock verdauen, als Tura mit der Euphorie des Aufstiegs im Rücken in der zwölften Minute durch Samuel Chukwuemekas Kopfballtreffer in Führung gegangen war. „Zu Beginn hatten wir mit dem aggressiven Gegner unsere Probleme“, sagte BSV-Kapitän Mert Ates: „Aber nach zehn, 15 Minuten haben wir uns dann gefangen.“ Und der BSV kam prompt zum Ausgleich. Emre Ates setzte sich auf der linken Seite durch, hatte das Auge für den mitgelaufenen Issac Omoike, der den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen drosch – 1:1 (23.). Kurz vor der Pause hätte Nuhat Kacar sogar auf 2:1 stellen können, doch sein Schuss landetet am Außennetz.



Willms berichtete: „In der Halbzeit habe ich meinen Jungs gesagt, dass wir weiter an unsere Chancen glauben müssen, nicht aufgeben dürfen, sondern weiterhin mit Ruhe, Klarheit und Kontrolle spielen müssen. Dann werden wir uns auch belohnen.“



Mert Ates erzielt Traumtor

Und genauso kam es. Erst erzwang Daniel Grand ein Eigentor von Abdelbasset Boudjerda (68.), anschließend traf Mert Ates sehenswert per Distanzschuss in den Winkel – zum 3:1 (84.). „Das letzte Mal, dass ich so ein schönes Tor geschossen habe, muss in meinem ersten Herrenjahr sein. Es ist auf jeden Fall schon etwas länger her“, scherzte der neue BSV-Kapitän. Während die Gäste nun völlig von der Rolle waren, schlugen die Hausherren noch ein letztes Mal zu. Einwechselspieler Gordy Mumpese legte quer, Joker Dougukan Sedef schob ein (89.) und der 4:1-Sieg war perfekt.