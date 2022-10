Willkommen im exklusiven Club: Hans-Jürgen Hain ist Ehrenmitglied des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen

Von: Carsten Drösemeyer

Ausgezeichnet: Hans-Jürgen Hain mit seiner Urkunde, die ihm der Tischtennis-Verband Niedersachsen für seine Ehrenmitgliedschaft verliehen hat. © zumaya

Hans-Jürgen Hain ist Mitglied in einem Club – sogar eines sehr exklusiven Clubs mit gerade einmal vier Mitgliedern. Anfang 2022 wurde der 81-Jährige zum Ehrenmitglied des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen ernannt – eine höhere Auszeichnung gibt es beim TTVN nicht.

Ehrenburg – Und wenn sie jemand verdient hat, dann die lebende Legende Hain. Schließlich zermürbte der Abwehrstratege nicht nur in unzähligen Schlachten mit seiner unangenehmen Barna-Noppe seit 1957 Legionen von Gegnern – auch als Funktionär war der pensionierte Hauptschullehrer stolze 57 Jahre im Kreis tätig. Als Lehr- und Jugendwart erwarb er sich von 1966 bis 1990 größte Verdienste, ebenso als Beauftragter für Schulsport (1991-2006) und zudem zählt Hain seit 1970 zu den wenigen Verbandsschiedsrichtern des Diepholzer Kreises.

Tischtennis scheint in seinem Leben einen großen Platz einzunehmen. Mehr noch: Tischtennis ist ein fester Bestandteil seines Lebens.

„Untergewichtiges Kind“ von „Antisportlern“

Dabei begann die Karriere von Hain ziemlich spät. Erst mit 17 Jahren stand er das erste Mal am Tisch.

„Das lag an meinen übervorsichtigen Eltern“, blickt der rüstige Senior zurück: „Beides waren eher Antisportler und da ich als Kind recht untergewichtig war, hatten sie mir Sportarten wie Fußball oder Handball sofort untersagt. Und Tischtennis war damals kaum populär.“

Von seinem damaligen Sportlehrer animiert, versuchte es Hain dann aber einfach mal – und leckte auf Anhieb Blut. „Eigentlich hätte ich viel früher anfangen müssen“, zuckt der Defensivspezialist bedauernd mit den Schultern: „Etwas Talent schien ich ja zu haben.“

Welch Untertreibung. Schon bei seinem ersten Verein – dem SuS Northeim – zeigten sich seine großen Stärken. Wie eine Gummiwand brachte Hain jeden Ball des Gegners zurück und wartete geduldig auf Fehler. Fähigkeiten, die er schon nahezu perfektioniert hatte, als Hain nach seinem Lehramtsstudium erstmals im Diepholzer Kreis auftauchte. „Ich wurde an die Volksschule Schmalförden, also die spätere Grund- und Hauptschule Ehrenburg versetzt“, erinnert sich der 81-Jährige: „Als erstes habe ich gleich geschaut, welcher Tischtennisverein hier gut war. Schließlich hatte ich in Northeim schon recht hoch gespielt.“

Seine Wahl fiel auf den MTV Barnstorf, der damals in der 2. Verbandsliga als Flaggschiff des Kreises fungierte. Gut ausgewählt, muss man sagen. Mit ihm an Position zwei stieg das Südkreisteam in die 1. Verbandsliga auf und als später auch noch Könner wie die Striebeck-Brüder Ralf und Friedhelm Striebeck oder Hans-Egon Tolk dazustießen, stürmte Barnstorf gar in die Landesliga.

Besondere Beziehung zu Ralf Striebeck

Zu Ralf Striebeck hatte Hain übrigens eine besondere Beziehung, wie er lächelnd erwähnt: „Ich war ja nicht nur Spieler in Barnstorf, sondern auch Jugendtrainer. Mit mir als Coach hat sich Ralf als erster Kreisaktiver für die Bundesrangliste der Schüler qualifiziert. Das war ein toller Erfolg.“

Und nicht nur Striebeck lernte vom Haudegen. Unzählige Talente gingen durch seine Hände. Nicole Barmbold schaffte es später gar in die 2. Bundesliga – um nur einen Namen zu nennen.

Aktive Karriere endet bei Dorfclub

Neben der Trainertätigkeit – und dem Funktionärsjob – glänzte Hain aber natürlich auch noch viele Jahre am Tisch. Von 1966 bis 1986 schlug er für Barnstorfs Erste auf, dann noch 18 Jahre für die Zweite, ehe das Abwehrbollwerk seine Karriere beim beschaulichen Dorfclub SV Heerde ausklingen ließ. Zunächst allerdings nur die Laufbahn als Spieler.

Denn bis 2021 trug Hain weiterhin als Funktionär Verantwortung. So leitete er bis zum vergangenen Jahr die Niedersachsenliga der Mädchen und Jungen und saß ebenfalls als Verbandsschiedsrichter am Tisch.

Kein Wunder, dass Hain in der 56-jährigen Arbeit für den Tischtenniskreis Ehrungen sammelte wie andere Leute Briefmarken. So bekam er 1974 die silberne Ehrennadel, 1990 wurde Hain Ehrenmitglied im TT-Verband Hannover, 2011 gab es die silberne Ehrennadel des Landessportbundes Niedersachsen, ehe dann im vergangenen Jahr der 81-Jährige als Ehrenmitglied in den exklusiven Club des Tischtennisverbandes Niedersachsen eingelassen wurde. Mehr geht nicht.

Weil ich selbst nie einen guten Coach hatte.

Eine letzte Frage bleibt allerdings noch: Wie konnte Hain in all den Jahrzehnten die vielfältigen Aufgaben unter einen Hut bringen?

Der Tischtennis-Veteran lächelt verschmitzt: „Ich hatte halt immer Spaß an meinen Aufgaben. Trainer bin ich geworden, weil ich selbst nie einen guten Coach hatte und mir alles selbst beibringen musste. Deshalb wollte ich etwas zurückgeben Naja, und für den Kreis war ich auch immer gerne tätig.“

Keine Frage: Der untadelige Sportsmann Hans-Jürgen Hain genießt in ganz Niedersachsen mittlerweile Legendenstatus. Und das absolut mit Recht.