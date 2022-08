Selbstkritischer Techniker Hildebrand mit Brinkum bei Geestemünde

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Ballsicherheit ist eine von William Hildebrands größten Stärken. „Ich habe schon ganz gerne den Ball am Fuß“, gesteht der Brinkumer: „Aber manchmal habe ich ihn zu lange, das weiß ich auch.“ © Töbelmann

Der Brinkumer SV tritt am Sonntag beim ESC Geestemünde an. William Hildebrand wird dann in der Startelf stehen. Das hat Trainer Mike Gabel bereits verraten – und über die Entwicklung des Offensivspielers gesprochen.

Brinkum – Wenn es um die Entwicklung seiner Fußballer geht, nutzt Mike Gabel eine Art „Leiter“. Schritt für Schritt solle es vorwärts gehen bei den Spielern des Brinkumer SV, meint der Trainer und erklärt am Beispiel von William Hildebrand: „Ich habe eine klare Leiter im Kopf, was er die nächsten Wochen machen muss.“ Den 22-Jährigen hat Gabel für seine Ausführungen ausgewählt, weil dieser zuletzt im Training wie im Spiel überzeugt hatte – und Hildebrand entsprechend auch im Bremen-Liga-Spiel beim ESC Geestemünde (Sonntag/11.00 Uhr) in der Startelf stehen wird.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt von letzter Woche“, lobt Gabel die Performance des Offensivmanns beim 6:0 im Pokalspiel beim TSV Farge-Rekum: „Das muss er jetzt bestätigen.“

Riesiger Lernwille bei Hildebrand

Und sich bestenfalls sogar steigern. Denn was auch bei starken Leistungen häufig fehlt, sind Treffer. „Er muss torgefährlicher werden“, fordert Gabel. Hildebrand weiß das. „Ich hätte gerne Tore gemacht, das ist ein bisschen ein Problem“, gesteht er: „Ich weiß nicht so richtig, warum. Vielleicht bin ich irgendwie nervös oder habe nicht die richtige Schusstechnik.“

Um das herauszufinden, ist Gabel ja da. Und das macht der 40-Jährige gerade bei Hildebrand gerne, ist ein großer Fan der Selbstreflexion seines Spielers. „William ist ein sehr intelligenter Junge, der lernwillig und absolut bereit ist, das umzusetzen, was ich ihm sage“, schwärmt Gabel: „Darum glaube ich, dass er sich schnell entwickeln wird.“

Zwei bis drei Kontakte pro Ballaktion als Ziel

Ein weiterer Grund für diese Annahme: Der Trainer sieht bereits Fortschritte. Eine von Hildebrands größten Stärken ist die Ballsicherheit. „Ich habe schon ganz gerne den Ball am Fuß“, verrät er lächelnd: „Aber manchmal habe ich ihn zu lange, das weiß ich auch.“ Und doch habe Hildebrand sich in diesem Bereich „schon entwickelt“, findet Gabel: „Er spielt früher ab, das bringt ihm Qualität.“ Zurzeit sei der Neuzugang bei „drei bis fünf Kontakten, das Ziel sind zwei bis drei“.

Dorthin zu kommen, wird eine der nächsten Sprossen auf Gabels „Leiter“ sein. „William weiß noch nicht alles“, sagt der Trainer schelmisch grinsend, „weil er erst mal die ersten Schritte machen soll“. Zurzeit geht es darum, „Anschlussoptionen nach dem Abspielen“ anzubieten, Hildebrand solle tiefe Wege machen oder erneut den Ball fordern, erklärt der Trainer.

An sich Zehner. Aber der Flügel ist auch gut. Dort ist es von links für mich angenehmer.

Am besten schon in Bremerhaven. Denn dort „müssen wir sehen, dass wir irgendwie punkten“, betont Gabel. Grundsätzlich sehe er bei seinem Team „einen kleinen Fortschritt“ gegenüber dem Eröffnungsspiel gegen den FC Oberneuland (0:3).

Doch ihre Personalprobleme schleppen die Brinkumer weiter mit. Yassin Bekjar, Dragan Mille, Esin Demirkapi (alle Urlaub), Hyoungbin Park (Muskelfaserriss), Tarek Flohr (Kiefer-OP), Dennis Janssen (Muskelabriss), Devlin Barrie (Muskelbündelriss), Kevin Artmann (Knie-OP) und Redouan Kaid (Sprunggelenksprobleme) fehlen am Sonntag. Luiz Adjei (Oberschenkelprobleme) ist fraglich.

Viele Ausfälle – doch Gabel will nicht jammern

Dennoch will Gabel nicht jammern. „Andere Mannschaften haben auch Ausfälle“, betont er: „Das ist nie eine Entschuldigung.“ Außerdem hätten ja alle Brinkumer den Anspruch zu spielen.

So wie auch Hildebrand. Der Offensivmann gibt ganz den Teamplayer. „Ich möchte einfach bestmöglich spielen“, betont er: „Ich will der Mannschaft helfen.“