Wilkens hat wenig Zweifel: Löwen reisen zum Schlusslicht der Handball-Verbandsliga

Von: Julian Diekmann

Auch wenn es „nur“ gegen den Tabellenletzten geht, einen Spaziergang erwartet Löwen-Akteur Julian Wilkens am Sonntag nicht. © MR

Auf die Herren der HSG Hunte-Aue Löwen wartet am Sonntag wohl das vermeintlich leichteste Ligaspiel der Saison. Um 16.00 Uhr müssen die Verbandsliga-Handballer von Spielertrainer Marko Pernar beim Tabellenletzten HSG Bützfleth/Drochtersen antreten. „Uns ist der Tabellenstand des nächsten Gegners durchaus bewusst“, sagt Löwen-Akteur Julian Wilkens: „Wir werden aber garantiert nicht den Fehler machen, ihn auf die leichte Schulter zu nehmen.“

Barnstorf/Diepholz – Bisher landete die Mannschaft aus dem Landkreis Stade erst einen Sieg in acht Partien, gewann beim Zehnten VfL Fredenbeck II. Auch ein Unentschieden gegen den 13. FC Schüttorf 09 war dabei. Die übrigen Begegnungen gingen allesamt verloren. Zudem stellt der Gastgeber mit gerade mal 181 erzielten Treffern die schlechteste Offensive der 15 Mannschaften umfassenden Liga. „Dennoch fahren wir natürlich mit dem Anspruch dorthin, die zwei Punkte mitzunehmen“, lässt Linksaußen Wilkens keine Zweifel aufkommen.

Dabei kann aber weder Spielertrainer Pernar (Muskelfaseriss im Oberschenkel) mitwirken, noch Kreisläufer Dennis Wulf (Verschleißerscheinungen am Sprunggelenk). Und hinter dem Einsatz von Yury Pishchukhin steht noch ein Fragezeichen. „Yury ist am Mittwoch leider im Training umgeknickt. Mal schauen, ob er bis Sonntag wieder rechtzeitig fit sein wird. Ich bin aber guter Dinge“, blickt Wilkens voraus. In der vergangenen Woche hatte er mit seinem Team spielfrei, da weder Gegner Fredenbeck II noch die Löwen genug Spieler zusammenbekommen hatten.

Doch die spielfreie Zeit hat der Tabellenneunte laut Wilkens gut genutzt: Wir haben vor allem an unseren Schwächen gearbeitet. Gerade was das Zusammenspiel angeht, können wir noch besser sein als zuletzt. Auch das schnelle Spiel nach vorne stand im Vordergrund.“ Aber auch in der Abwehr wurde gearbeitet. „Wir haben verschiedene Formationen ausprobiert, auch an der Absprache untereinander gearbeitet“, berichtet der Löwen-Spieler: „Das hat alles gut geklappt. Sollten wir es auch im Spiel umsetzten, bin ich mir sicher, dass wir mit einem Sieg heimkehren.“