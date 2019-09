Wilkens-Aus wirft Schatten aufs ganze Team

TuS Sulingen muss lange Verletzung seines besten Werfers kompensieren / Bretthorst wieder da

+ Ein „Heimkehrer“ und ein Beförderter: Sulingens Trainer Hartmut Engelke (Mitte) freut sich über den von GWD Minden zurückgekehrten Justin Bretthorst (links) und den aus der Zweiten aufgerückten Mirko Schnee (rechts). Foto: Nadig

Sulingen – Diese Verletzung tut richtig weh – vor allem natürlich Julian Wilkens, aber auch den Handballern des TuS Sulingen. Der Linksaußen zog sich während der Vorbereitung einen Wadenbeinbruch samt Syndesmose-Riss zu. Sulingens gefährlichster Werfer, mit 154 Treffern drittbester Schütze der abgelaufenen Saison in der Landesliga Bremen, dürfte in der neuen Serie kaum zum Einsatz kommen. „Diese Vielzahl an Toren können wir gar nicht auffangen“, weiß sein Trainer Hartmut Engelke. Abgesehen vom Zählbaren fehlt Wilkens‘ gesamte Art – auf dem Feld als Lückenreißer, abseits der Platte als Mensch. „Dementsprechend ist die Stimmung bei uns momentan nicht die Beste“, spricht er für das Team.