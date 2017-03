Wilco Freund: „Wir müssen schnell eine Lösung finden“

BREMEN - Von Gerd Töbelmann. Die Lage des TSV Melchiorshausen in der Fußball-Bremen-Liga spitzt sich zu. Nach dem 0:4 (0:2) beim SV Werder Bremen III und der dritten torlosen Schlappe des Jahres 2017 in Serie trennt die Blau-Weißen nur noch ein Rang davon, in die Landesliga abzurutschen.

Den scheinbar großen Vorsprung von acht Punkten auf den Vorletzten OSC Bremerhaven relativiert Melchiorshausens Coach Wilco Freund: „Hört sich gut an, ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn der OSC hat noch ein Nachholspiel gegen den Letzten Grohn zu bestreiten. Wenn sie das gewinnen, sind es nur noch fünf. Die Lage ist ernst.“ Hinzu kommt, dass es eine Trendwende in den nächsten Wochen kaum geben wird. Grund: Am kommenden Wochende ist aufgrund des Pokal-Viertelfinales (Melchiorshausen nicht mehr dabei) frei – und danach kommt es zum Derby gegen den Tabellendritten Brinkumer SV, wo die Trauben ziemlich hoch hängen dürften.

Freund jedenfalls sagt, „dass wir möglichst schnell eine Lösung finden müssen. Wir werden uns zusammensetzen müssen.“ Das Wort „Krisensitzung“ vermeidet der Coach in diesem Zusammenhang.

Auf dem Bremer Kunstrasenplatz am Weserstadion waren die Gäste chancenlos. Freund forderte zwar lautstark dazu auf, etwas mutiger im Spiel nach vorn zu agieren, aber richtig gefährlich wurde sein Team kaum einmal. Und in der Abwehr machten es sich die Blau-Weißen mit vielen Ballverlusten schwer. Zwei davon führten dann auch durch Taegyeong Lee (25./Rechtsschuss) und Abdullah Dogan (29./Freistoß) zu Werders 2:0-Führung. „Zudem hat uns die Bissigkeit gefehlt“, meinte Freund.

Nach der Pause legten Taehoon Kang (77./Abstauber nach Linksflanke) und Won Jun Kim (90.+1/volley aus elf Metern) zum 4:0-Endstand nach. Melchiorshausen hatte eigentlich nur eine echte Möglichkeit, doch Stürmer Lars Behrens brachte das Leder aus acht Metern nicht im Kasten unter, sondern scheiterte am Bremer Keeper Lukas von Lienen (83.).