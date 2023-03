Wiesner und „das Herz am rechten Fleck“: Seckenhausens Doppelpacker dreht das Spiel beim 3:1 gegen Vilsen

Von: Fabian Terwey

Kaum zu halten: Seckenhausen-Stürmer Christian Wiesner (rechts) – hier im Laufduell mit Vilsens Dennis Böschen – trifft doppelt beim 3:1-Heimsieg. © Terwey

Unter dem Applaus der Zuschauer verließ Christian Wiesner in der 89. Minute den Brinkumer Kunstrasen. Trainer Lars Behrens brachte Luca Kiesewetter und gönnte dem Matchwinner des Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst so den feierlichen Abgang beim 3:1 (0:1)-Heimsieg gegen SV Bruchhausen-Vilsen. „Kirsche“ hatte das Spiel per Doppelpack erst gedreht.

Brinkum – „Ich bin sehr erleichtert und echt froh“, lächelte Wiesner. Der Sieg lässt die TSG nach dem 2:5-Dämpfer gegen Wagenfeld in der Vorwoche neue Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfen. „Aber es ist noch ein weiter Weg für uns“, weiß Wiesner angesichts des vorletzten Platzes, der am Ende den Abstieg bedeuten würde.

Fußball-Bezirksliga: TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - SV Bruchhausen-Vilsen 3:1 (0:1) Seckenhausen-Fahrenhorst: Lutterklas - Hoffmann, Kirchner, Sakulowski, Bredemeyer (83. Maxidis) - Zielinski (87. Köthke), Kaufmann, Vatansever (63. Lehnert), Wittig - Forcher - Wiesner (89. Kiesewetter). Bruchhausen-Vilsen: M. Kues - Wacker, Köhler, A. Kues, Wicke - Garaf (46. Manka), Glander, Helms, Jüttner (46. Warnke) - Böschen - Wohlers. Tore: 0:1 (29.) Köhler, 1:1 (64.) Wiesner, 2:1 (80.) Wiesner, 3:1 (85./Foulelfmeter) Wittig. Schiedsrichter: Denny Kosel (TSV Weyhe-Lahausen).

Nachdem Marten Köhler einen Freistoß von Mathis Wohlers unbedrängt zum Vilser 1:0 eingeköpft hatte (29.), glich Wiesner nach langem Schlag von TSG-Torwart Maurice Lutterklas aus (64.). Der Stürmer hatte den Ball vorbei am herausgeeilten SVBH-Keeper Maximilian Kues gelegt. „Der Ball wurde immer länger. Die Hälfte des Tores gehört Maurice“, kommentierte Wiesner die Szene. Eine Hereingabe auf den zweiten Pfosten von Colin Lehnert nutzte Wiesner zum 2:1 (80.). „Den hätte ich fast noch verstolpert, ich habe den Ball gerade noch so durch die Beine des Torwarts bekommen“, freute sich Wiesner. Sandro Wittig sorgte per Elfmeter für den 3:1-Endstand (85.). Vilsen-Verteidiger Alexander Kues hatte Wiesner zuvor im Strafraum zu Fall gebracht.

Vilsen-Coach Klein: „Im zweiten Durchgang war es desolat – erschreckend“

„Ein berechtigter Elfmeter“, wie Torsten Klein einräumte. Über die Leistung seines Teams war Vilsens Trainer enttäuscht: „Mir fehlen die Worte. So darf man sich nicht präsentieren und auskontern lassen. Die Leistung in der ersten Halbzeit war schon nicht gut, im zweiten Durchgang war es desolat – erschreckend. Uns hat der letzte Biss gefehlt. Besonders für unsere Zuschauer tut es mir leid.“ Rund 20 mitgereiste Vilsen-Anhänger fanden sich unter den 100 Besuchern. Keeper Kues hatte bereits nach der ersten Halbzeit von „Not gegen Elend“ gesprochen, nachdem die „Führung aus dem Nichts“ gefallen war, wie er meinte.

TSG-Trainer Behrens: „Die Freude ist riesig“

TSG-Trainer Lars Behrens freute sich dagegen über den Sieg: „Es ist schwer in Worte zu fassen. Die Freude ist riesig. Der Wille war entscheidend. Wir hatten heute das Herz am rechten Fleck.“ Nach dem Pausenrückstand habe Behrens seinem Team in der Kabine „nichts vorzuwerfen gehabt. Ein Standard kann immer mal durchrutschen. Ich habe gesagt, dass wir Lücken finden werden. Schön, dass wir auch gegen den Sechstplatzierten gewinnen können.“

Wiesner „liefert von Woche zu Woche ab“

Auch für Matchwinner Wiesner hatte der Coach ausschließlich lobende Worte: „Christian ist einer der verlässlichsten in der Mannschaft. Er liefert von Woche zu Woche ab. Er trifft und macht auch Bälle fest. Damit ist er für uns da vorne ziemlich unersetzlich.“

„Kirsches“ Sieger-Fanta

Am meisten freue er sich für die Mannschaft, betonte Wiesner, der am Sonntag auf das obligatorische Siegerbier verzichtete. „Ich muss morgen wieder arbeiten“, erklärte der Disponent, nahm einen Schluck aus seiner Fanta-Flasche und lächelte.