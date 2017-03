Wiedwald motiviert Meyer

Sudweyhe - Von Malte Rehnert. Der Anschauungsunterricht aus der Bundesliga hat ziemlich schnell gewirkt. Am Samstag saß Mirko Meyer im Bremer Weserstadion und sah, wie Werder-Keeper Felix Wiedwald beim so wichtigen 2:0-Heimsieg gegen Darmstadt erneut eine Top-Leistung zeigte. „Er hat toll gehalten. Und wie er den einen Kopfball rausgeholt hat – fantastisch“, schwärmte Meyer, der selbst vom Fach ist. Der 32-Jährige steht seit 14 Jahren (!) im Tor des Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe.

Wiedwalds Auftritt habe ihn motiviert, auch ordentlich aufzutrumpfen – und das klappte einen Tag später hervorragend. Im Auswärtsspiel beim TV Stuhr war Meyer der beste Mann und bescherte seinem Team zum Pflichtspielstart 2017 mit mehreren Glanztaten ein beachtliches 1:1 beim Tabellenzweiten.

Sein Trainer Christian Mach setzte hinterher zu einer Lobeshymne an. „Mirko hat uns gerettet und super Reaktionen gezeigt, auch im Eins-gegen-Eins. Das war bombastisch. Man verlangt ja immer, dass ein Torwart seiner Mannschaft auch mal Punkte festhält – darin ist er einer der Stärksten der Liga.“ Und Mach, der in Sudweyhe einst mit Meyer zusammengespielt hatte, fügte noch anerkennend an: „Das war Mirkos bestes Spiel der Saison – mit Abstand.“

„Naja, da liegt er nicht so ganz daneben“, reagierte Meyer mit einem Schmunzeln auf des Trainers Lob. Weil er aber ein „ruhiger und bescheidener Kerl“ (Mach) ist, mag er sich für seine Ruhmestaten nicht allzu sehr abfeiern lassen. Meyer: „Es war ein guter Tag, ja. Aber das eine oder andere Mal bin ich auch angeschossen worden.“ Vom Stuhr-Spiel mal abgesehen, ist der Sudweyher mit seiner Saison insgesamt nicht so recht zufrieden. „44 Gegentore – das sagt schon vieles. In den vergangenen Jahren hatte ich immer das Gefühl , auch mal 100-Prozentige rauszuholen – das hatte ich in den letzten Monaten nicht“, gesteht Meyer: „Vielleicht, weil ich ein bisschen in die Jahre gekommen bin.“

Einen TuS Sudweyhe ohne Mirko Meyer kann man sich inzwischen fast nicht mehr vorstellen. Als 18-Jähriger wurde er aus der A-Jugend in die Erste Herren hochgezogen, weil die Torhüter Sven Paul und Markus Pieprzyk verletzt ausfielen. „Da hatte ich dann quasi freie Bahn“, erinnert sich Meyer, der seither zwischen den Pfosten des TuS steht. Woanders spielen wollte er nie. „Sudweyhe ist für mich eine Herzensangelenheit“, betont der Keeper, der früher in der Jugend erst im Sturm, dann im Mittelfeld und schließlich in der Abwehr spielte. „In der B-Jugend hieß es dann: Ersatzbank oder Torwart“, sagt Meyer. Er entschied sich für letzteres und blieb seinem Heimatclub treu.

Zum Glück für Sudweyhe, denn der 32-Jährige hält nicht nur stark, er engagiert sich auch im Verein. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Teamkollegen Andreas Weger trainiert er die C-Jugend. Und dann spielt er mit seinen aktuellen Erste-Herren-Kumpeln Jan-Ove Bäker und Malte Pirngruber auch noch Tischtennis in der Bezirksklasse. Natürlich auch für den TuS.

Trotzdem hat er immer genug Zeit für die „Erste“ – wieder zum Glück für Sudweyhe,

Ab Sommer nur noch „Backup“

denn der Bezirksligist hat wegen der Verletzung von Jannik Theiß aktuell keinen Ersatzmann. Sollte Vizekapitän Meyer mal nicht können, würde Kapitän Nico Riekers ins Tor gehen – ein Feldspieler. „Das kenne ich eigentlich gar nicht anders“, meint Meyer, „Konkurrenz gab es hier ganz selten.“

Für die kommende Saison werden sich die Sudweyher aber umschauen müssen, denn Dauerbrenner Meyer will „auf jeden Fall kürzertreten“. Im Mai heiratet er seine Freundin Nadine, im Juli erwartet das Paar dann erstmals Nachwuchs. „Früher war Fußball immer mein Ein und Alles. Nun verschieben sich die Prioritäten“, sagt er. Komplett zurückziehen wird sich Meyer nicht: „Ich muss nicht mehr jedes Spiel machen, bin eher der Backup.“ Es sei denn, er wird weiter als Stammkeeper gebraucht – hält er so wie in Stuhr, würde das nicht überraschen.