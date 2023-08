„Wieder mal gewonnen, tätätätätä!“: 3:0 gegen Sarstedt - Wetschen feiert dank Moritz Raskopp und Ricardo Tenti

Von: Fabian Terwey

„Hat die Dose geöffnet“: Wetschen-Coach Björn Wnuck freute sich über das „wichtige Tor“ zum 1:0 von Ricardo Tenti (rechts). © Terwey

„Wieder mal gewonnen, tätätätätä!“: Fußball-Landesligist TSV Wetschen feierte einen 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Sarstedt. Ricardo Tenti (11.) und Doppelpacker Moritz Raskopp (45./68.) trafen für das Team von Trainer Björn Wnuck. Stimmen, Emotionen und alles zum Spiel.

Wetschen – Björn Wnuck erteilte noch auf dem Platz den Feierbefehl. Nachdem der Trainer des TSV Wetschen die kurze Ansprache an seine Fußballer beendet hatte, forderte er angesichts des 3:0 (2:0)-Heimerfolgs gegen Landesliga-Konkurrent 1. FC Sarstedt: „Wir können doch auch mal richtig Randale machen, hüpfen, schreien, und uns ein bisschen schubsen. Ich will auf jeden Fall, dass ihr euch freut!“ Die Mannschaft gehorchte, tanzte Arm in Arm im Kreis und grölte: „Wieder mal gewonnen, tätätätätä!“

Ricardo Tenti (11.) und Doppelpacker Moritz Raskopp (45./68.) hatten die Wetscher vor rund 100 Zuschauern jubeln lassen. „Ich bin sehr glücklich, wir haben ein gutes Spiel gemacht“, freute sich Raskopp: „Ich bin auch froh, dass ich zwei Tore geschossen habe. Ich konnte der Mannschaft damit weiterhelfen, und das zählt.“

Nachdem der Angreifer mit einem scheppernden Tritt gegen den Sarstedter Pfosten zunächst seinem Ärger über eine vergebene Chance Luft gemacht hatte, drückte er wenig später eine scharfe Hereingabe seines Bruders Finn Raskopp über die Torlinie – zur 2:0-Pausenführung.

TSV Wetschen - 1. FC Sarstedt 3:0 (2:0) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Hibbeler, Sandmann, J. Heyer - Bors (83. Pasiov), Thiry, L. Heyer (83. Langhorst), Tenti (72. Lohaus)- M. Raskopp (68. Rittmeyer), Suljevic (66. Reinking). Tore: 1:0 (11.) Tenti, 2:0 (45.) M. Raskopp, 3:0 (68.) M. Raskopp. Schiedsrichter: Tim Wieggrebe (TSV Algesdorf).

Einen perfekt getimten Ball in den Lauf von Comebacker Kevin Reinking hämmerte „Mulle“ zum 3:0 ins Netz. Noch während des Torjubels rief Wnuck dem Spieler des Spiels entgegen: „Feierabend, komm her hier!“ Sollte heißen: Genug getan, der 38 Jahre alte Coach wechselte den 22-Jährigen aus. „Er war beleidigt, dass ich ihn runtergenommen habe, weil er drei Tore machen wollte“, schmunzelte Wnuck und lobte: „Moritz ist vorm Tor brandgefährlich, hat einen guten Abschluss, einen Riecher, dazu noch Geschwindigkeit, um sich zu lösen. Super gemacht heute.“

Torschütze Tenti war ebenfalls „super zufrieden – gerade darüber, dass wir den Turnaround in der Liga hinbekommen haben“. Nach dem bitteren 1:3 der Vorwoche in Bavenstedt seien „alle schon geknickt“ gewesen, gestand Tenit: „Wir waren dort unterlegen, kamen nicht richtig in die Zweikämpfe. Das war heute deutlich besser. Wir hatten richtig Spaß am Fußballspielen.“

So auch der Angreifer selbst, der mit seinen Teamkollegen viel kommunizierte. Ein anerkennender Schulterklopfer hier, ein aufmunternder Zuruf dort. „Ricardo hat die Dose geöffnet“, sagte Wnuck über den 26-Jährigen. Denn Tenti hatte Sarstedt-Torwart Nils Kleinert umkurvt und aus spitzem Winkel zum 1:0 eingeschoben. Den Ball hatte ihm der bei einem Zweikampf zu Boden gegangene Moritz Raskopp zugespitzelt – noch bevor der bereits herangestürmte Sarstedt-Schlussmann im Strafraum zupacken konnte.

Spieler des Spiels: Moritz Raskopp Dauerpräsenter Doppelpacker: Wetschens Stürmer bereitete das erste Tor vor, traf dann selbst zweimal und erarbeitete weitere Chancen.

Symptomatisch, denn der TSV war immer einen Schritt schneller. „Wir haben oft zu spät das Tempo aufgenommen“, räumte Gäste-Trainer Marc Vucinovic ein: „Wetschen ist der klare Sieger. Ein erfahrenes Landesliga-Team, das uns auch körperlich überlegen war. Unser Offensivspiel ist nur in zwei, drei Situationen zum Vorschein gekommen.“ So ging Knipser Jonas Jürgens (schon vier Tore nach vier Spieltagen) ausnahmsweise leer aus.

„Ich glaube, ich habe nur einen Torschuss von denen gesehen. Ansonsten haben wir nix zugelassen“, freute sich Wnuck: „Heute auch dank des kompakten Zentrums mit Maris (Thiry, d. Red.) und Luki (Heyer, d. Red.), die da ganz viel abgeräumt haben.“

Sieben von zwölf möglichen Punkten räumten die Wetscher bislang ab. „Damit – und mit dem Einzug in die dritte Pokalrunde – stehen wir gut da“, kommentierte Wnuck: „Und auch von der Art und Weise war es zu 95 Prozent ein guter Start.“ Genügend Gründe zum Feiern.