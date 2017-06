Für Weyhes Frauen zählt nur ein Sieg

Weyhe - Alles oder nichts: Wenn die Fußballerinnen des SC Weyhe am Pfingstmontag um 15 Uhr beim Hamburger Verbandsliga-Meister Walddörfer SV antreten, dann zählt für sie im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg nur ein Sieg. Denn: Im ersten Relegationsmatch zogen die Schützlinge des Trainerduos Frank Bertram/Rolf Schwenke trotz Heimvorteils gegen den SV Henstedt-Ulzburg II mit 2:3 den Kürzeren und sind so zum Siegen verdammt.

Zwar reicht bei Rückzügen aus höheren Spielklassen manchmal auch der zweite Platz in der Relegation zum Aufstieg, doch daran mag Schwenke nicht so recht glauben: „Das würden wir dann natürlich mitnehmen, aber momentan gehen wir davon aus, dass wir nur als Erster aufsteigen werden.“

Und dazu muss der SCW bei den Hanseaten unbedingt gewinnen, wie Schwenke betont: „Vielleicht können wir nach der unglücklichen Niederlage gegen Henstedt jetzt befreiter aufspielen. Der ganz große Druck ist ja jetzt weg. Eigentlich haben wir nichts mehr zu verlieren.“

Aber viel zu gewinnen, da der Sprung in die Regionalliga immer noch möglich erscheint. Den 2:3-Relegationsauftakt können die Weyherinnen getrost als Lehrgeld verbuchen. Ein Sieg in Hamburg – und der blutjunge Bremer Verbandsliga-Meister wäre wieder im Rennen. Zum Weyher Glück gilt der Walddörfer SV nämlich als der stärkere Gegner. Sollte das Kreisteam also dort triumphieren und anschließend der WSV gegen Henstedt-Ulzburg II gewinnen, müsste das Torverhältnis entscheiden.

Genau auf dieses Szenario hofft auch Schwenke: „Ich halte das nicht für unmöglich. Aber zuerst müssen wir unsere Hausaufgaben machen und die Walddörfer bezwingen. Das wird schwer genug.“

Allerdings. Zumal in Nina Schlagowsky der Weyher Mittelfeld-Motor aufgrund eines Bänderrisses ausfällt. „Das ist für uns ein sehr schwerer Schlag“, ächzt Schwenke – schaltet jedoch umgehend wieder in den Angriffsmodus um: „Wir haben einen großen Kader und können Ausfälle kompensieren. Das wirft uns nicht aus der Bahn.“

Im Gegenteil: Schwenke setzt voll auf Attacke und könnte sich sogar eine Modifizierung des bewährten 4-4-1-1 Systems vorstellen: „Normalerweise treten wir mit Catharina Stelljes als einziger Spitze und Nina Woller dahinter auf der Zehner-Position an. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Nina könnte auch etwas weiter nach vorne rücken. Oder wir stellen neben Catha noch eine zweite Angreiferin. Optionen haben wir genug.“

Und falls es trotz eines Sturmlaufs am Ende nicht reichen sollte? Müsste man die Saison dann als Enttäuschung bezeichnen? Schwenke wehrt vehement ab: „Die Mädels haben eine großartige Serie gespielt und können stolz auf sich sein. Wenn es nicht zum Aufstieg reichen sollte, wäre das zwar schade, aber dann probieren wir es in der neuen Spielzeit erneut. In unserer jungen Truppe schlummert noch viel Potenzial.“ Und wer weiß, vielleicht sogar genügend Potenzial, um die Saison 2016/2017 mit dem Regionalliga-Aufstieg zu krönen. - drö