„Bitte nicht wieder 70 Gegentore“

Von: Gerd Töbelmann

Mit folgenden Neuzugängen gehen die Weyher Trainer Daniel Bremer (hinten links) und Julio Pacheco (hinten rechts) in die Saison (hinten v.l.): Gianluca Causo und Nils Kühn sowie (vorn v.l.): Jonas Siemering, Arlindt Durguti und Sascha Maihöfer. Es fehlt Max Lorenz. © töbelmann

START IN DIE SAISON: Fußball-Landesligist SC Weyhe will vor allem hinten besser stehen und hat den Kader mit vielen jungen Leuten ergänzt.

Weyhe – Vor gut einem Jahr war Daniel Bremer zusammen mit Lutz Repschläger beim Fußball-Landesligisten SC Weyhe antgetreten, um das Team in einem Dreijahresplan in Richtung Bremen-Liga zu führen. Repschläger ist mittlerweile nicht mehr an Bord, sodass Bremer nun allein das Sagen hat. Von irgendwelchen Planvorgaben ist er aber meilenweit entfernt: „In Weyhe kann man das einfach nicht machen. Jetzt wollen wir erst einmal sehen, dass wir uns stetig verbessern.“

In der vergangenen Serie landeten die Weyher als Siebter im Mittelfeld, hatten mit Auf- und Aufstieg nix zu tun. Auch in der am Wochenende beginnenden neuen Saison möchte Weyhe schnell keine Sorgen nach unten haben. Dazu sollen auch etliche Neuzugänge beitragen.

Nach einer Pause kehrt Jonas Siemering in den Kader zurück. Der Linksfuß kann auf der linken Außenbahn flexibel eingesetzt werden.

Vom SV Dreye schloss sich Max Lorenz den Weyhern an, doch wegen Trainingsrückstandes ist er momentan noch keine Alternative für die Startelf.

Vom süddeutschen SV Hutzenbach kommt Sascha Maihöfer, den Kapitän Florian Richter und Torwarttrainer Daniel Denter zum SCW gelotst haben. Maihöfer ist auch ein Mann für den Flügel.

Seinen Platz in der Innenverteidigung könnte Nils Kühn einnehmen, der von der SG Findorff nach Weyhe kam. Bremer ist aber vorsichtig: „Nils muss sich erst noch an die Liga gewöhnen. Das wird einige Zeit dauern.“

Von den Verbandsliga-A-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr soll Arlindt Durguti den SCW verstärken. Von ihm hält Bremer eine Menge: „Schön, dass sich ein solch talentierter Spieler für Weyhe entschieden hat. Arlindt ist super veranlagt und kann auf den Außenpositionen spielen. Allerdings hat er noch Trainingsrückstand.“

Ein Mann gleich für die Startelf ist Gianluca Causo, der vom Kreisligisten TuS Sudweyhe II kam. Causo kann im zentralen Mittelfeld alle Positionen spielen, könnte aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden.

Und da weiß Bremer noch nicht, wie er es machen soll, denn nach dem Abgang von Mevlud Schill (wechselte zum Bremen-Ligisten TuS Komet Arsten) klafft dort eine Lücke. Das gilt auch fürs Mittelfeld, denn Demir Korac absolviert in Mexico ein Auslandssemester. „Er war bei uns der Unterschiedsspieler. Es ist bitter, dass er weg ist“, sagt Bremer. Kleine Hoffnung: Korac kehrt im Winter wieder zurück und könnte dann wieder einsteigen.

Im Vergleich zur vergangenen Saison hat der Weyher Coach, der ein großer Befürworter der Fusion mit dem TSV Lahausen ist, einen großen Wunsch: „Bitte nicht wieder mehr als 70 Gegentore.“ Das ginge aber nur, wenn alle Spieler richtig Lust auf die Saison hätten. Los geht es am Freitag mit dem Match in Habenhausen.