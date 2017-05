Weyhe nur noch einen Schritt vom Titel entfernt

WEYHE - Die Meisterschaft rückt für die Verbandsliga-Kickerinnen des SC Weyhe immer näher: Nach dem überzeugenden 6:0 (3:0) gegen ATS Buntentor II fehlt nur noch ein Schritt zum Titel. Sollten die Schützlinge des Trainerduos Rolf Schwenke/Frank Bertram am Sonntag ihr abschließendes Saisonspiel gegen Buntentor III gewinnen, dann würden sie eine herausragende Spielzeit mit dem ersten Platz krönen.

Was laut Schwenke allerdings kein Selbstläufer werden dürfte: „Buntentor III ist die Talentschmiede der Regionalliga-Mannschaft. Das wird ganz sicher ein hartes Stück Arbeit.“ Im Gegensatz zum Match gegen das Reserveteam von Buntentor. Von Beginn an nahm Weyhe das Heft in die Hand und stellte nach Treffern von Catharina Stelljes (7.), Selina Peters (17./Strafstoß nach Foul an Stelljes) sowie Sarah-May Evers (44.) die Weichen schon vor der Pause auf Sieg.

Das „Scheibenschießen“ ging auch im zweiten Abschnitt in ähnlicher Manier weiter. Merve Tutyemez (62.) und Peters (79.) trafen zum 5:0, ehe Evers eine Minute vor Schluss sogar noch das halbe Dutzend voll machte.

Für Schwenke indes nicht mehr als eine recht ordentliche Generalprobe: „Insgesamt haben die Mädels das nicht schlecht gemacht, aber wir müssen weiterhin an unserer Chancenverwertung arbeiten. Sonntag sollten wir unsere Möglichkeiten noch konsequenter nutzen. Schließlich soll uns ja nicht in letzter Sekunde der Titel vor der Nase weggeschnappt werden.“

Weyhe: Ulbrich - Ludes, Frank (46. Nobis), Grimpo, Luhmann, Peters, Schlagowsky, Woller, Achilles, Evers (46. Wilms), Stelljes (46. Tutyemez). - drö