SC Weyhe siegt 4:1 zum Abschluss

Weyhe - Zum Abschluss in der Fußball-Bezirksliga setzte sich der SC Weyhe gestern auf eigenem Platz mit 4:1 (1:0) gegen den TSV Hasenbüren durch. „Da hat man gesehen, zu was diese Mannschaft fähig ist. Aber jetzt ist es gut, dass die Saison vorbei ist“, erklärte Weyhes scheidender Coach Julian Kreienhoop.

Aber auch für den Großteil des Teams war es der letzte Auftritt. Dem Vernehmen nach bleiben eventuell nur zwei, drei Spieler aus dem aktuellen Kader übrig. Der künftige Trainer soll in nächster Zeit bekannt gegeben werden.

In der 38. Minute brachte Cem Barufe die Gastgeber nach feinem Pass von Pascal Feldmann per Schlenzer mit 1:0 in Führung. Gleich nach der Pause (48.) erhöhte Barufe nach Vorarbeit von Helge Schulz per Abstauber auf 2:0.

Hasenbüren kam zwar noch zum Anschluss (68.), doch in der 70. und 82. Minute machten Marvin Nienstermann (Kopfball) und Dennis Lampe (nach Feldmann-Pass) alles klar.

töb