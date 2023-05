Wetscher Wahnsinn in Evesen - 4:4

Von: Cord Krüger

Achtung, Kürble kommt! Wetschens Rechtsaußen Philip Kürble leitete das 2:3 ein, traf zum 3:4 und bereitete das 4:4 beim Landesliga-Dritten VfR Evesen vor. © Krüger

Dieses Topspiel trug seinen Titel zu Recht! Der Landesliga-Vierte TSV Wetschen erzwang am Sonntag beim einen Platz besser postierten VfR Evesen ein 4:4 (2:3) - nach viermaligem Rückstand. „Man of the Match“: Außenbahnspieler Philip Kürble, der zwei Tore vorbereitete und eines selbst erzielte.

Evesen – Mike Jahn hat nichts verlernt! Fünf Minuten vor dem Abpfiff eines Wahnsinns-Spiels beim VfR Evesen zeigte der 40-jährige Standby-Torwart des Wetschen gegen Jan-Christoph Thom eine Super-Parade und rettete dem Fußball-Landesligisten einen Zähler beim 4:4 (2:3). Nein, nicht nach Elfmeterschießen. „Elfmeter können wir ja nicht – dann hätten wir nur zweimal getroffen“, witzelte TSV-Trainer Oliver Marcordes in Erinnerung ans Bezirkspokal-Aus vom Montag. Nun zog er vor „dieser Moral und diesem Charakter“ seiner Mannschaft den Hut: „Nach vier Rückständen, darunter dem 1:3 und 2:4, so zurückzukommen, ist überragend. Der Punkt kann noch wichtig sein – für unser Selbstvertrauen und als Signal an die Konkurrenz da oben.“ Im selben Atemzug lobte er Jahn: „Mike hat seine Klasse gezeigt.“

Routinier Mike Jahn springt für Stammkeeper Tim Becker ein

Sein unumstrittener Stammkeeper Tim Becker hatte zuvor keine einzige Partie verpasst. Am Sonntag zum Topspiel des Tabellenvierten beim -dritten musste er jedoch aus privaten Gründen passen. Und weil dem verletzten Zweittorwart Emilio Krause-Heiber eine Schulter-Operation bevorsteht, sprang Jahn ein.

Schon nach sechs Minuten musste der Routinier allerdings hinter sich greifen, weil Pascal Fichtners 20-Meter-Geschoss zum 1:0 passte. „Da waren wir im Zentrum viel zu blank“, rügte Marcordes.

Suljevics Elfmeter passt zum 1:1

Doch der Verfolger reagierte keineswegs geschockt. Eine Flanke von Rechtsaußen Philip Kürble köpfte Kai Wessels noch knapp daneben (9.), und nach einem Foul von Burak Buruk an Sören Sandmann zeigte Schiedsrichter Lars Dierksen auf den Punkt. Alen Suljevic vollstreckte den fälligen Elfmeter zum Ausgleich (12.). Wessels und Sandmann waren von Marcordes für diese Partie aus dem Abwehrzentrum ins Mittelfeld beordert worden – und mit ihren ersten Szenen bestätigten sie den Trainer in seiner Einschätzung.

Was hingegen nicht passieren durfte, war das 1:2 nach einer Wetscher Ecke, die der VfR abfing und zu einem Konter nutzte. „Vor Evesens Umschaltspiel hatten wir vorher noch gewarnt“, monierte Marcordes in Erinnerung an Thoms Tor (17.). Sieben Minuten später verhinderte Jahn per Fußabwehr Thoms zweiten Streich, kurz darauf zielte der brandgefährliche Offensivmann knapp drüber. Doch Burak Buruk markierte aus 16 Metern das 3:1 (31.), „weil wir in der Mitte wieder zu viel Platz lassen“, ärgerte sich der TSV-Coach. Sein Kollektiv blieb trotzdem dran, Moritz Raskopp nutzte kurz vor der Pause eine Kürble-Flanke zum 2:3 (45.). Es war „Mulles“ letzte Aktion, denn zur zweiten Halbzeit kam Sturmkollege Lennart Bors für ihn rein. Zudem schickte Marcordes den kopfballstarken Ramiz Pasiov aus dem Abwehrzentrum nach vorn, Wessels und Sandmann kehrten zurück in die Innenverteidigung.

Kürble köpft das 3:4 und leitet das 4:4 ein

Trotzdem fand Evesens Luis Elsner nach starker Vorarbeit von Thom noch eine Lücke und schloss zum 4:2 ab (54.). „Aber selbst da wussten wir noch, dass hier was möglich ist“, schilderte Marcordes. So antwortete Kürble mit dem 3:4 per Kopf nach einer durch Sandmann verlängerten Ecke von Christoph Hainke (58.). Dem Ausgleich von Pasiov hing nur das Lattenkreuz im Weg (73.), ehe Bors heranrauschte: Wieder flankte Kürble – und der 22-Jährige traf im Fallen zum 4:4 (78.). Dabei blieb’s bis zum Ende, weil Mike Jahn gegen den laut Marcordes „überragenden“ Thom hielt.

Fußball-Landesliga: VfR Evesen - TSV Wetschen 4:4 (2:3) Wetschen: Jahn - L. Heyer, Pasiov (88. Mittendorf), Schwierking, L. Heyer - Kürble, Sandmann, Wessels, Hainke - M. Raskopp (46. Bors), Suljevic (61. Rittmeyer). Tore: 1:0 (6.) Fichtner, 1:1 (12.) Suljevic (Foulelfmeter), 2:1 (17.) Thom, 3:1 (31.) Buruk, 3:2 (45.) M. Raskopp, 4:2 (54.) Elsner, 4:3 (58.) Kürble, 4:4 (78.) Bors. Schiedsrichter: Lars Dierksen (SC Marklohe).