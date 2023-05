Wetscher Geschenke „nerven extrem“: Landesligist unterliegt Verfolger Wunstorf mit 2:3

Von: Cord Krüger

Sein erstes Landesliga-Tor gelang Kai Wessels (oben) – vorbereitet von Ricardo Tenti (l.). Zum Sieg reichte das den Wetschern nicht, obwohl Tenti später ebenfalls traf. © Krüger

Zwei Spiele innerhalb von 20 Stunden: Ricardo Tenti war im Dauereinsatz für den TSV Wetschen - am Freitag spielte er für die Zweite in der 2. Kreisklasse, am Samstag für das Landesliga-Team gegen Verfolger Wunstorf. Beide Partien gingen verloren, doch Tenti glänzte als Torschütze und Vorbereiter in der Ersten.

Wetschen – Nach zwei Spielen binnen 20 Stunden freute sich Ricardo Tenti am Samstagabend auf einen fußballfreien Sonntag. Den hatte sich der Offensivmann des TSV Wetschen verdient – nach einer Vorlage am Freitagabend für die Zweite in der 2. Kreisklasse und seinem Assist samt Tor fürs Landesliga-Team gegen den 1. FC Wunstorf tags darauf. Ärgerliches Déjà Vu für den 27-Jährigen: Weder seine gute Stunde am Freitag noch die vollen 90 Minuten tags darauf hatten den Blau-Gelben Punkte eingebracht: „Vorn klappt es bei uns noch immer, aber hinten fehlt uns das Glück“, analysierte Tenti nach der 2:3 (2:2)-Heimniederlage seines Tabellenfünften.

Fußball-Landesliga: TSV Wetschen - 1. FC Wunstorf 2:3 (2:2) Wetschen: Becker - Thiry, Sandmann, Wessels, J. Heyer - L. Heyer, Hainke - Kürble, Suljevic (84. Rittmeyer), Tenti - M. Raskopp (71. Bors). Tore: 1:0 (25.) Wessels, 1:1 (35.) Shabani, 2:1 (39.) Tenti, 2:2 (45.+1) Shabani, 2:3 (82.) Shabani. Schiedsrichter: Laurence Büchner (Hannover 96).

Trainer Oliver Marcordes wurde präziser: „Wie einfach wir momentan die Tore herschenken, nervt mich extrem.“ Zwar gestand der 42-Jährige seinem Team nach dem fünften Pflichtspiel in nur zwei Wochen zu, dass „wir jetzt echt auf dem Zahnfleisch gehen“. Aber „einen Stürmer wie Alban Shabani darf man nicht so allein lassen“, sagte er über den dreifachen Torschützen.

Moritz Raskopp zwingt Wunstorfs Ndiaye zur Glanzparade

„Dabei waren wir eigentlich gut am Drücker und haben zum richtigen Zeitpunkt getroffen“, fand Tenti. Stimmt. Die erste Chance vergab Joshua Heyer, der nach fixer Kombination über Philip Kürble und Alen Suljevic an Wunstorfs Torhüter David Ndiaye scheiterte (9.). Anschließend verzog Moritz Raskopp knapp (14.) und zwang wenig später Ndiaye zur Glanzparade (16.). Der TSV war drin und ließ außer einem durch Maris Thiry geblockten Shabani-Schuss (22.) lange nichts zu.

Tenti trifft per Flugkopfball zum Wetscher 2:1

Dann belohnten sich die Blau-Gelben: Eine scharf vors Tor gebrachte Ecke von Moritz Raskopp verlängerte Rechtsaußen Tenti auf den zweiten Pfosten, der aufgerückte Innenverteidiger Kai Wessels schob die Kugel zum 1:0 ein (25.). Wunstorf reagierte wütend und diktierte nun das Geschehen, Wetschen bekam im Mittelfeld keinen richtigen Zugriff mehr. Und als Wessels ein Ballverlust unterlief, bedankte sich Shabani mit dem 1:1 (35.). Die Antwort der Platzherren folgte prompt: Joshua Heyer tankte sich rechts durch, überließ Kürble den Ball zur Flanke – und die passte genau für Tentis Flugkopfball zum 2:1 (39.). „Der zweite Pfosten ist bei uns meist gut besetzt“, meinte der Torschütze, der sich diese Position durch starkes Einlaufen aber redlich erarbeitet hatte. Trotzdem reichte es nicht zur Pausenführung, weil Shabani einen Freistoß von Daniel Stojanov viel zu frei einköpfen durfte (45.+1).

Wetschen-Coach Marcordes bemängelt Handlungsschnelligkeit

Im zweiten Durchgang sahen die knapp 70 Zuschauer lange Zeit kaum Strafraumszenen, ehe Wessels einen Versuch von Shabani vom leeren Kasten wegköpfte (60.). Zwei Minuten später hatte Robin Benecke Glück, als es für seinen Tritt in Wessels‘ Hacken keinen Elfmeter gab. Kurz darauf stand Tenti richtig – auf der Torlinie im eigenen Strafraum. So verhinderte er das 2:3 gegen Tugrancan Singin (67.). Wunstorf wollte mehr, Wetschen hielt kämpferisch dagegen. „Vom Einsatz her kann ich den Jungs nichts vorwerfen, aber im Zentrum fehlen uns die Ideen nach vorn“, bedauerte Marcordes. „Und wir sind nach diesen Englischen Wochen nicht mehr so handlungsschnell.“ TSV-Keeper Tim Becker parierte zwar noch einen Flugkopfball von Shabani (76.) und reagierte klasse gegen Silas Löhnig (81.) – doch dann schlug Shabani nach einem Einwurf erneut zu (82.). Der TSV hatte zwar noch Chancen zum Ausgleich, aber Hainke zielte knapp vorbei (89.), und Lukas Heyer kam einen Schritt zu spät gegen Ndiaye (90.).

Spieler des Spiels: Alban Shabani Oft anspielbereit, dank seiner Verdrängung im Strafraum immer gefährlich – und ziemlich effizient: Wunstorfs Stürmer schoss alle drei Tore.