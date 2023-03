Wetschens Workout mit Pasiov: Warum der Routinier vorm Godshorn-Spiel das Training leitet

Ein Mann mit vielen Talenten: Ramiz Pasiov (rechts) ist nicht nur als Stürmer, Zehner oder Innenverteidiger beim TSV Wetschen gefragt, sondern auch als Trainer. © Krüger, Cord

Routinier macht „gutes Training“ / Sonntag in Godshorn? Ihre Dienstagseinheit bekamen sie noch „im Grünen“ bewältigt, am Donnerstagabend ging’s aber mal wieder in die Halle. „Auf unseren Plätzen wäre Fußball momentan gar nicht möglich“, verdeutlicht Oliver Marcordes. Deshalb rechnet der Trainer des TSV Wetschen auch damit, dass das für Sonntag ab 15.00 Uhr geplante Landesliga-Spiel beim TSV Godshorn witterungsbedingt ausfällt: „Der Platz dort sieht ohnehin nie wie ein Super-Rasenteppich aus – aber es kann natürlich sein, dass Godshorn unter diesen Voraussetzungen erst recht gegen uns spielen will.“

Langenhagen – Nämlich dann, wenn der Tabellenelfte darauf spekuliert, dass der favorisierte Zweite aus Wetschen mit einem holprigen, tiefen Geläuf weniger zurechtkommt als die Platzherren.

„Angeschlagene Boxer am gefährlichsten“

So oder so warnte Marcordes seine Männer bereits am Dienstag vor den Godshornern, „denn angeschlagene Boxer sind am gefährlichsten“. Immerhin bezog das Team seines Trainerkollegen Guido Schustereit am vorigen Samstag beim HSC BW Tündern auf dessen Kunstrasenplatz eine 1:7-Packung. „Das hat mich stark gewundert, denn Godshorn ist weitestgehend mit seiner besten Mannschaft angetreten“, rätselt der 42-Jährige über den Grund des Debakels.

Krause-Heiber und Wilms fehlen im Dienstagstraining

Sollte die Partie an der Spielplatzstraße zustandekommen, kann Wetschens Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Neben dem an Schulterbeschwerden laborierenden Ersatztorwart Emilio Krause-Heiber fehlte im Dienstagstraining lediglich Aljoscha Wilms wegen Knieproblemen, die sich eventuell noch als Schleimbeutelentzündung entpuppen könnten. Hier steht noch ein Arzttermin an.

„So eine Beteiligung macht Spaß – und es macht Spaß zu sehen, wie sich dann alle reinhauen“, schildert Marcordes. Die zuletzt verletzten Verteidiger Phil Schwierking und Tino Senkler trainierten beschwerdefrei, nach der Einheit meldeten sich allerdings Lennart Kruse wegen Knieproblemen und Philipp Nüßmann wegen eines geschwollenen Fußes ab. Sie kommen für den Auftritt in Godshorn nicht infrage.

Trainer Marcordes lobt „Coach“ Pasiov

Und sie verpassten auch ein gewiss wieder abwechslungsreiches Programm am Donnerstagabend, als Marcordes und sein „Co“ Sascha Hegerfeld Teile ihres Trainings Ramiz Pasiov überließen: „Ramiz macht mit den Jungs ein richtig gutes Workout, wenn wir in der Halle sind. Das kann er super“, lobt sein Coach den offenbar nicht nur als Stürmer und Innenverteidiger einsetzbaren 35-Jährigen.