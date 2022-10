2:2 in Eilvese - Wetschens Ungeschlagen-Serie macht Trainer Marcordes stolz

Unverhofft kommt oft: Sören Sandmanns Freistoß wurde immer länger – und senkte sich zur Führung ins Netz. © CK

Jetzt steht auch Mo Saade auf der Wetscher Liste. Auf der Liste der Personen, dem es der TSV gezeigt hat. „Keine Punkte“ würden die Fußballer bei seinem STK holen, hatte das Eilveser Aushängeschild angekündigt. Und doch fuhren die Wetscher am Montag nach dem Landesliga-Spitzenspiel mit einem 2:2 nach Hause.

Eilvese – Trotz der verspielten 2:0-Pausenführung konnte Oliver Marcordes damit gut leben. „Es ist ein verdientes Ergebnis“, meinte der TSV-Trainer und erinnerte an die Ungeschlagen-Serie seit Ende August: „Wir haben wieder nicht verloren.“

Nun also auch in Eilvese nicht, wo die Wetscher in drei Spielen bisher immer den Kürzeren gezogen hatten. Entsprechend „froh“ war Marcordes über den einen Punkt, für den sein Team in der ersten Hälfte den Grundstein gelegt hatte. Zunächst waren die Gastgeber besser drin, wurden aber nur einmal richtig gefährlich. Doch Tim Becker passte auf, der Wetscher Torhüter parierte erst gegen Richard Leimann und reagierte dann schnell, als er Saade in höchster Not den Ball wegschnappte (12.).

Sören Sandmanns rutscht zum Wetscher 1:0 durch

In der Folge plätscherte das Geschehen vor sich hin – bis es plötzlich 1:0 für den TSV stand: Sören Sandmanns Freistoß von halbrechts wurde immer länger und fiel ins Eck (38.). Becker entschärfte auf der Gegenseite eine dicke Chance von Sebastian Schirrmacher – und machte das Spiel dann schnell. Torge Rittmeyer und Philip Kürble waren nicht zu halten, letzterer erzielte das 2:0 (43.).

Marcordes-Team trotz Warnung im Tiefschlaf

„Ich habe es in der Pause angesprochen und den Jungs gesagt: ,Seid wach‘“, verriet Marcordes – doch das Gegenteil passierte. Seine Mannschaft befand sich quasi im Tiefschlaf, Ioannis Koloneros stand nach einer Flanke völlig frei und traf zum 1:2 (47.). Eilvese machte nun Druck – und belohnte sich. Hussein Saade bekam nach einem Freistoß am zweiten Pfosten ähnlich viel Raum wie Koloneros und markierte per Kopf den Ausgleich (59.). „Wenn zweimal einer so frei steht“, sagte Marcordes, „kann auch ein super aufgelegter Tim Becker nichts machen.“

„Jungs haben super geackert“

Einen Vorwurf machte der Trainer seiner Mannschaft jedoch nicht – im Gegenteil. „Die Jungs haben super geackert“, lobte Marcordes die Eistellung, die ausschlaggebend dafür war, dass Wetschen nach dem 2:2 nichts mehr zugelassen hatte.

Entsprechend gab er seinen Spielern für Dienstag trainingsfrei. „Jetzt sollen die Jungs sich ausruhen, sie haben genug malocht diese Woche“, erklärte der 42-Jährige, der eine „eher ruhigere“ Bus-Rückfahrt als nach dem 1:0 beim 1. FC Wunstorf ankündigte: „Am Freitag war out of order, halligalli.“

Fußball-Landesliga Hannover: STK Eilvese - TSV Wetschen 2:2 (0:2) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Pasiov, Sandmann, J. Heyer - L. Heyer, Wessels (65. Reinking) - Kürble (65. Hainke), Tenti, Rittmeyer (58. Bors) - Suljevic (65. M. Raskopp).

Tore: 0:1 (38.) Sandmann, 0:2 (43.) Kürble, 1:2 (47.) Koloneros, 2:2 (59.) H. Saade.

Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann (TuS Sudweyhe).