Mit Köpfchen: Joshua Heyer macht alles klar für Wetschen

Von: Cord Krüger

Endstation bei Joshua Heyer: Per Grätsche unterbindet Wetschens Linksverteidiger hier den Spielaufbau von Garbsens Marc Riebold. Zuvor hatte „Joshi“ das 2:0 geköpft. © ck

Mit seinem dritten Tor im dritten Spiel hintereinander köpfte Joshua Heyer am Samstag zum 2:0-Endstand für den TSV Wetschen gegen den TuS Garbsen ein. Bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit für den Landesliga-Vierten.

„Wir hatten einen starken Gegner“

Wetschen – Phil Schwierking verkündete fröhlich: „Heute gebe ich Rasengabel-frei!“ Die gute Laune des Innenverteidigers vom TSV Wetschen, der seine Landesliga-Fußballer nach dem Abpfiff der Heimspiele sonst stets zur Platzpflege antreibt, war verständlich: Schwierking hatte das Zentrum beim 2:0 (1:0)-Sieg über den TuS Garbsen zugestellt, die eine Woche alte Naht seiner Platzwunde über der linken Augenbraue hielt dicht – „und wir hatten einen starken Gegner, der gut mitgespielt hat“, umschrieb der 26-Jährige den ziemlichen Aufwand dieses Samstags.

Kompliment von Coach Marcordes: „Sieg erarbeitet“

„Die Mannschaft hat sich diesen Sieg erarbeitet – Kompliment“, lobte sein Trainer Oliver Marcordes das Team: „Der Kampf und die Einstellung haben gestimmt, und man kann nicht immer Zauberfußball erwarten.“

Tenti trifft zur frühen Führung

Dabei fing alles elegant an, denn nach sechs Minuten nutzte der Tabellenvierte seine erste Chance durch einen schön herausgespielten Treffer: Philip Kürble verlud Garbsens Linksverteidiger Justin Fehder, flankte in die Mitte – und dort musste Ricardo Tenti aus drei Metern nur noch den Schlappen hinhalten. „Da hat sich Philip gut durchgesetzt – und Ricardo ist stark eingelaufen“, freute sich Marcordes über die Umsetzung dessen, was er zuvor im Laufwege-Training einstudiert hatte.

TSV Wetschen - TuS Garbsen 2:0 (1:0) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Schwierking, Wessels, J. Heyer - L. Heyer, Thiry - Kürble (63. Rittmeyer), Hainke (84. Suljevic), Tenti (63. Bors) - M. Raskopp (72. Mittendorf). Tore: 1:0 (7.) Tenti, 2:0 (76.) J. Heyer. Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann (TuS Sudweyhe).

Garbsen blieb trotz des Dämpfers bei seiner hoch agierenden Dreierkette und gewährte den Wetschern dadurch Räume. Doch die Blau-Gelben nahmen sie nich an. Stattdessen erspielte sich der TuS Chancen – zunächst mit einem zu hoch angesetzten Schuss von Mihajlo Mijatovic (drüber/9.) und einem Versuch von Felix Beiser (18.) – aber TSV-Torwart Tim Becker begrub die Kugel unter sich. Kurz darauf rettete Becker im Rauslaufen gegen den agilen Xelat Atalan (20.) – die zu Beginn so souveränen Platzherren ließen es streckenweise ein wenig schleifen. Stark reagierte Becker bei einer Direktabnahne von Mijatovic (29.) und einem Distanzschuss von Atalan (31.). „In dieser Phase hat mir die Griffigkeit gefehlt“, monierte Marcordes: „Im zentralen Bereich kamen wir oft einen Schritt zu spät.“

Aufwand zu hoch: Kai Wessels nimmt im Sommer Abschied „Überragend“ war diese erste Saison mit dem TSV Wetschen bisher für ihn, unterstrich Kai Wessels nach dem 2:0-Sieg über Garbsen. Dennoch wird es bereits die letzte für den Defensivallrounder sein, denn der Lehramtsstudent kündigte seinen Ausstieg zum Sommer an. „Der Aufwand wird mir zu hoch“, erklärte der 24-Jährige, der in Oldenburg mit seiner Freundin zusammengezogen ist: „Nächstes Jahr trainieren wir dreimal pro Woche, dazu kommt noch die Fahrt samstags oder sonntags fürs Spiel hierher.“ Wessels will sich nun einen Verein in Oldenburg suchen: „Mal sehen, wohin die Reise geht.“ (ck)

Daran änderte sich nach der Pause zunächst wenig. Also brachte der TSV-Coach in Person von Lennart Bors, Torge Rittmeyer und später Hinnerk Mittendorf drei neue Offensivkräfte. Dies zeigte Wirkung: Mittendorf zielte frei vor dem Tor drüber (74.), dann lenkte Garbsens Schlussmann Kai Bäte einen Schuss von Bors noch um den Pfosten (75.). Doch die daraus resultierende Ecke von Rittmeyer köpfte Linksverteidiger Joshua Heyer wuchtig zum 2:0 unter die Latte (76.). „Da steht er förmlich in der Luft – Wahnsinn“, staunte sein Trainer nach dessen drittem Treffer in Folge. „Joshi“ selbst wiegelte ab: „Kopfballtore konnte ich schon in der Jugend ganz gut.“ Dieses hingegen sei nicht ganz unwichtig gewesen: „Schön, dass wir in der Schlussphase einen Zwei-Tore-Vorsprung hatten.“ Denn Heyer lobte den spielstarken TuS: „Heute mussten wir viel verteidigen und konnten deshalb nicht so oft nach vorn arbeiten.“

Doch es reichte. Auch, weil Becker einen satten Freistoß von Niklas Preuß aus der Gefahrenzone faustete (78.). „Tim ist momentan in überragender Form“, adelte Marcordes seine Nummer eins.