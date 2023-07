Wetschens Demonstration der Dominanz

Von: Cord Krüger

Finn Raskopp nicht zu halten – auch nicht von Sulingens Bennet Könker (rechts): Diesen Ball holt Wetschens Rechtsverteidiger noch und legt seinem Bruder Moritz Raskopp das 3:0 auf. © Krüger

Ein 5:0-Statement zum Bezirkspokal-Start beim Landesliga-Konkurrenten FC Sulingen legte der TSV Wetschen am Freitagabend hin. Lennart Bors traf doppelt, Finn Raskopp bereitete drei Treffer vor. Sulingens Trainer Marian Pingel war von seinem Aufsteiger enttäuscht.

Sulingen – Finn Raskopps Fazit klang angesichts dieses Triumphs ziemlich sachlich. „Es ist ganz gut gelaufen“, fand der Rechtsverteidiger des TSV Wetschen am Freitagabend. Das stimmte soweit – zumindest aus Wetscher Sicht. Besonders gut gelaufen ist Raskopp selbst, der während der 5:0 (3:0)-Demonstration im einseitigen Erstrunden-Duell um den Bezirkspokal bei Landesliga-Konkurrent FC Sulingen drei Tore sehenswert vorbereitete. „0:5 – das sieht jetzt natürlich ziemlich doof aus“, gestand Sulingens Trainer Marian Pingel. „Dabei wussten wir, welches Tempo uns erwartet.“ Vor allem vermisste er „das Körperliche“ bei seinem Aufsteiger: „Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen, nach verlorenen Bällen die Köpfe hängen lassen, anstatt nachzugehen.“

Wnuck freut sich über „schöne Tore“

Leicht gesagt bei diesem Waschküchen-Klima. Es kostete Körner, die äußerst fix und variabel angreifenden Gäste vom Tor wegzuhalten. In den ersten 20 Minuten gelang das noch ganz gut. Mit zwei Ausnahmen: Nach der ersten feinen Kombination samt Rechtsflanke von Philip Kürble zielte Finn Raskopp haarscharf vorbei (8.). Fast geklingelt hätte es auch nach einer Co-Produktion der zwei Neuzugänge vom TuS Sulingen: Der aufgerückte Innenverteidiger Timo Hibbeler köpfte eine Ecke von Julian Fehse knapp daneben (14.). „Am Anfang waren wir ein bisschen zu nervös“, monierte Wetschens neuer Trainer Björn Wnuck, „da hat mir das absolute Vertrauen gefehlt. Danach haben wir es aber richtig gut gemacht und schöne Tore erzielt.“

Julian Fehse leitet das 1:0 und 2:0 ein

Das erste nach Fehses Ecke mit dem Abschluss von Lennart Bors aus der zweiten Reihe (21.). Zwei Minuten später packte Fehse in der Mittelfeldzentrale einen Sahne-Pass auf Kürble aus, der von halbrechts davonzog und per Flachschuss ins lange Eck traf – 2:0 (23.). Das 3:0 besorgten die Gebrüder Raskopp: Finn tankte sich auf seiner Seite durch, legte von der Grundlinie zurück auf Bruder Moritz – und der Stürmer vollendete trocken oben links (38.). „Das zweite und dritte Tor fielen mir ein bisschen zu billig“, ärgerte sich Pingel. Einige mitgereiste Wetscher Fans unter den 230 Zuschauern skandierten da bereits „Auswärtssieg“ – keine gewagte Prognose angesichts des Wetscher Ballbesitzes. Sulingens ersten Schuss aufs Tor sahen sie nämlich erst danach – durch Tobias Dickmannn (sichere Beute für TSV-Keeper Tim Becker/42.).

Finn Raskopp bereitet drei Tore vor, Lennart Bors trifft doppelt

Zur Pause brachte Pingel in Lauritz Meyer und Devin Schmidt zwei neue Männer für die Offensive. Gefährlicher wurde es dadurch nicht, „aber insgesamt haben wir die zweite Halbzeit besser angenommen“, fand der FCS-Coach. Wetschen wiederum managte das Spiel geschickt, was Wnuck ebenfalls sehen wollte: „Wir müssen nicht immer hoch anlaufen, sondern auch mal Tempo rausnehmen.“ Zudem wechselte er munter durch und stellte fest, dass die frischen Kräfte ebenfalls gut funktionierten – etwa Phil Schwierking und Joshua Heyer in der Abwehr.

Spieler des Spiels: Finn Raskopp Wetschens Rechtsverteidiger überrannte Sulingens linke Seite ein ums andere Mal und bereitete drei Tore vor.

„Wir wollten zu null spielen, und das haben wir geschafft“, freute sich Finn Raskopp. „Und unsere in der Vorbereitung trainierten Optionen, schnell nach vorn zu kommen, haben auch geklappt.“ Der 23-Jährige selbst setzte sich vor dem 4:0 ab, passte in den Rückraum und bediente Bors zu dessen zweitem Treffer (69.). Sechs Minuten vor Schluss wiederholte Raskopp die Prozedur, legte von rechts zurück auf den eingewechselten Torge Rittmeyer – 5:0.

Marc Jamieson in Wetschens Torwart-Team Der letzte Wetscher Neuzugang dieses Sommers ist ein alter Bekannter im Kreis: Torwart Marc Jamieson soll helfen, falls Stammkeeper Tim Becker in den kommenden Wochen ausfallen sollte. Eine Weile ist nämlich noch der im Frühjahr verpflichtete Schlussmann Lars Goebel beruflich in den USA. Und Becker plagt sich zurzeit mit einer Rippenprellung herum. Der inzwischen 35-jährige Jamieson, der beim Wetscher 5:0-Sieg am Freitagabend bereits auf der Ersatzbank saß, spielte von 2013 bis 2016 für den TuS Sulingen und zählte zuletzt zum Trainerteam des Regionalligisten SSV Jeddeloh. (ck)

Lennart Bors (r.) wird für sein zweites Tor bejubelt, Benjamin Barth (l.) ist bedient. © Krüger, Cord

„Daraus werden wir unsere Lehren ziehen“

Daraus werden wir unsere Lehren ziehen“, versprach Pingel mit Blick auf den Landesliga-Start kommende Woche. Ein Auftakt, dem Finn Raskopp schon entgegenfiebert: „Wenn wir weiter so Gas geben, muss uns erst mal einer schlagen.“

Bezirkspokal, 1. Runde FC Sulingen - TSV Wetschen 0:5 (0:3) - Sulingen: Poda - D. Könker, Klare, Roughley (53. Barth), B. Könker - Lüdecke, B. Meyer (77. Ehlers) - Wohlers, Dickmann (77. Gense), Krüger (46. Schmidt) - Mesloh (46. L. Meyer). Wetschen: Becker - F. Raskopp, Hibbeler, Pasiov (65. J. Heyer), Lohaus - L. Heyer, Fehse (74. Thiry) - Kürble (66. Schwierking), M. Raskopp (74. Langhorst), Tenti (65. Rittmeyer) - Bors. Tore: 0:1 (21.) Bors, 0:2 (23.) Kürble, 0:3 (38.) M. Raskopp, 0:4 (69.) Bors. 0:5 (84.) Rittmeyer. Schiedsrichter: Lars Dierksen (SC Marklohe).