TSV Wetschen: Marcel Heyers Rückkehr perfekt

Wetschen – Rückkehr perfekt: Linksfuß Marcel Heyer trägt nach zweijährigem Abstecher beim TuS Wagenfeld ab 1. Juli wieder das Trikot des Fußball-Bezirksligisten TSV Wetschen. Der 22-Jährige ist nach Außenverteidiger Kevin Diekmann (SV „Jura“ Eydelstedt) und Offensivspieler Moritz Raskopp (U 19-Regionalligamannschaft des JFV RWD Rehden) der dritte Neuzugang bei den Gelb-Blauen.

„Wir freuen uns, dass wir Marcel für die neue Saison überzeugen konnten, zum TSV Wetschen zurückzukommen, er ist ein Wetscher Jung’, wohnt quasi gegenüber zum Sportgelände und kann uns mit seiner Robustheit und seinem Tempo sehr weiterhelfen“, sagt Thomas Otte, der zur neuen Saison beim Bezirksligisten als sportlicher Leiter fungieren wird.

Wiedersehen mit Coach Marcordes

Auch Oliver Marcordes, künftiger Trainer beim TSV Wetschen, freut sich auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Spieler: „Marci ist ein dynamischer, sehr schneller Außenbahnspieler, der unser Spiel mit seiner Körperlichkeit und seinem Torriecher garantiert bereichern wird.“

Heyer, mit sieben „Buden“ bester Torschütze beim Bezirksliga-Schlusslicht TuS Wagenfeld, nennt Argumente für seinen Wechsel: „Ollis Vorstellungen, wie er spielen lassen will, haben mich von Anfang an überzeugt, sodass ich mich selbst nochmal weiterentwickeln kann. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten möchte. Ich denke, in Verbindung mit dem Kader wird in Zukunft auf jeden Fall einiges möglich sein.“

Heyer wechselte 2016 aus der Jugend des JFV RWD Rehden in den Herrenbereich zum TSV Wetschen und absolvierte in zwei Jahren rund 50 Einsätze für die Gelb-Blauen. Im Sommer schließt sich nun der Kreis, wo er wieder mit seinem Ex-Coach Marcordes zusammenarbeiten wird. mbo