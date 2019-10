West-Turnschuhe für 180 Ost-Mark

Barnstorf/Damme - Von Cord Krüger. Vielleicht hätte Maik Kießlichs Karriere einen völlig anderen Verlauf genommen – auf dem besten Weg dorthin war er jedenfalls. Bevor der spätere Klasse-Keeper der HSG Barnstorf/Diepholz seine Handball-Karriere startete, feierte er 1986, mit 14, die DDR-Vizemeisterschaft im Judo. „Aber wegen der politischen Lage kam es damals nicht so gut an, wenn man nicht linientreu war. Da hätte ich kaum zu Wettkämpfen ins Ausland gedurft“, erinnert sich der heute 47-Jährige. Ein Cousin musste wegen versuchter Republikflucht ins Gefängnis, die gesamte Familie stand unter Beobachtung, und der junge Maik eckte schon mal in der Schule an, wenn er über neueste Nachrichten aus dem West-Fernsehen plauderte. „Ich musste einige Male zum Direktor“, verrät der frühere „Unruhestifter“.

Thiemanns Anruf veränderte alles

Das alles führte dazu, dass der Junge aus Köthen, einer 35 000-Einwohner-Stadt zwischen Halle und Dessau, im Kader der besten Judoka Probleme bekam. Handball spielte er aber damals auch schon – bei der HG 85 Köthen. Nun jagte der Schüler nur noch dem Lederball auf dem Parkett hinterher. Dabei erkannte Heinz Prokop, Vater des heutigen Handball-Bundestrainers Christian Prokop, das Talent des Beidhänders. „Heinz war mein größter Förderer“, sagt Kießlich. Einige seiner Trainingsmethoden hat er als Coach übernommen: „Die Cooper-Tests mache ich heute noch. Und neulich, bei einer Handball-Übertragung auf Sky, fiel in einer Auszeit ein Satz, von dem meine Frau sagte: Das habe ich doch schon mal gehört“, berichtet der in Damme wohnende Familienvater lächelnd. Die Weisheit lautete: „Jedes Tor, was ich hinten nicht kassiere, muss ich vorne nicht werfen.“

Christian Prokop habe das gesagt – wie früher sein Vater und später Kießlich, der aktuell die C-Jugend von GW Mühlen coacht. Zuvor hatte der Fachpraxis-Lehrer ein Jahr parallel die männliche A-Jugend und weibliche D-Jugend von RW Damme betreut, die drei Serien davor wiederum Dammes erste Herren. 2015 war er dort bei den Rot-Weißen eingestiegen, wenige Wochen nach seinem Karriereende als Klasse-Schlussmann des Barnstorfer Oberligisten.

Zwei Clubs als Trainer und nur zwei als Spieler – das sagt einiges über Kießlichs Einstellung aus. „Ich war nie einer, der alle zwei Jahre woanders hingeht.“ So stehen 15 Saisons für die HG 85 Köthen und weitere 15 im Trikot der HSG Barnstorf/Diepholz in seiner Handballer-Vita.

Als Kind noch „überall querbeet auf dem Feld aufgestellt“ – mal im Rückraum, mal als Rechts- und Linksaußen, fand er sich plötzlich im Kasten wieder, „als wir mal keinen Torhüter hatten“. Prokop senior entdeckte Kießlichs wahre Berufung, setzte sich beim Verband für eine Sondergenehmigung ein, sodass der Allrounder schon als 15-Jähriger in der A-Jugend spielen durfte. „Von da an ging es schwuppdiwupp“, wie der frühere Allrounder schmunzelnd sagt: „Mit 16 spielte ich für Köthens Herren in der dritthöchsten DDR-Klasse, mit 17 in der höchsten – und kurz nach der Wende in der 2. Bundesliga.“ Im der DDR-Oberhaus hielt er gegen Jean Baruth (Linksaußen in beiden deutschen Nationalmannschaften), in der 2. Liga 1992/93 gegen den späteren Europameister und Welthandballer Daniel Stephan vom OSC 04 Rheinhausen. „Es gab schon so einige gute Leute, die man da kennengelernt hat.“

Zwischendurch erlebte Maik Kießlich den Mauerfall mit einer Mischung aus Euphorie und Realismus mit. „Als es kurz zuvor immer mehr zu kaufen gab und viele kleine Reformen auf den Weg gebracht wurden, dachten wir uns schon, dass es mit der DDR nicht mehr lange dauern würde.“ Eine vorzeitige Flucht kam ihm nicht in den Sinn: „Wir hatten alles, was wir brauchten. Wir lebten ja nicht hinterm Mond wie manche, die nur dreimal im Jahr Bananen bekamen. Und für meinen Beruf gab es beste Aussichten.“

Kießlich hatte sich für eine Ausbildung zum Tischler entschieden. Von seinen ersten Gehältern kaufte er sich „in irgendeinem Exquisit-Laden“ ein Paar adidas-Handball-Schuhe aus dem Westen. „Die kosteten 180 Ost-Mark, und als Lehrling habe ich 120 pro Monat verdient“, erinnert er sich grinsend: „Aber die Dinger haben auch länger gehalten.“

Die legendäre Pressekonferenz von Regierungssprecher Günter Schabowski am Abend des 9. November 1989, als er von fortan möglichen „Privatreisen nach dem Ausland“ berichtete, verschlief Kießlich komplett: „Am nächsten Tag musste ich ja ganz früh zur Berufsschule nach Halle, und die Zugfahrt dauerte eine Stunde.“

Am Samstag darauf sah er sich mit seinen Eltern dann mal West-Berlin an. Auf dem Rückweg der Schock am Grenzübergang: „In meinem Pass war der Stempel verwischt, mit dem der Erhalt des Begrüßungsgeldes quittiert wurde. Ein Grenzer meinte, der Ausweis wäre jetzt ungültig. Ich dürfe nicht mehr einreisen.“ Nach einigen Überredungskünsten willigte der Beamte ein und ließ ihn durch. „Andere wären wohl gleich drüben geblieben.“

So folgte er erst im Sommer 2000 dem Ruf aus dem Westen – oder besser: dem Anruf Heiner Thiemanns. Der Manager der HSG Barnstorf/Diepholz suchte noch einen Torhüter und lud den damals 28-Jährigen ein. Kießlich hatte einige Zeit zuvor einen Job bei einem großen Möbelhersteller in Bielefeld angetreten, hielt sich bei einem dortigen Club für die Regionalliga-Spiele an den Wochenenden mit Köthen fit und wohnte im Hotel. „Ich dachte mir: Bis nach Diepholz sind es nur 80 Kilometer, du kannst ja mal hinfahren.“ Ausgemacht waren zwei Probetrainings, doch nach dem ersten sagte der damalige HSG-Coach Adrian Hoppe: „Von mir aus kannst du bleiben. Den Rest musst du mit Heiner klären.“

Es herrschte schnell Einigkeit, Jürgen Grädtke aus dem HSG-Vorstand half beim Beziehen der Wohnung in Barnstorf. Ein Jahr später holte Kießlich seine spätere Frau Jana nach, die nun ihr Lehramtsstudium in Halle beendet hatte. „Es war für sie schon ein Unterschied, von einer Stadt mit 250 000 Einwohnern in eine Gemeinde mit 10 000 Menschen zu kommen. Aber wir haben hier schnell Anschluss gefunden.“

Der Rest ist Geschichte. Familiengeschichte. Die älteste Tochter Nele verfolgte Papas aktive Zeit noch hautnah in der Halle mit – „als Einlaufkind und auf der Tribüne“, erzählt die heute 14-Jährige, die nun selbst eine talentierte Keeperin ist – unter der Regie ihres Vaters in der C-Jugend von GW Mühlen, Spitzenreiter der Oberliga-Vorrunde. „Es ist schon cool, wenn der Papa der eigene Trainer ist“, findet sie. Viermal im Jahr chauffiert er sie zudem für je ein Wochenende zu einem Förderprogramm des THW Kiel an die Förde. Tochter Mia hat ebenfalls die Leidenschaft fürs Tor gepackt. „Im Handball, aber auch im Fußball“, schildert Kießlich. Zuletzt trainierte die Sechsjährige in einem Fußballcamp des VfL Wolfsburg. Sohn Levi (4) ist noch zu jung für Mannschaftssport, „aber die Kinder sollen tun, was ihnen Spaß macht. Wenn sie dann noch fürs Leben lernen – umso besser.“ Und (kennen) gelernt hat Maik Kießlich durch den Sport so einiges.