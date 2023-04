Wessels als Pasiov-Vertreter im Abwehrzentrum? Wetschen nach Derbypleite zu Gast in Eldagsen

Rückt er ein? Sechser Kai Wessels kann es auch als Innenverteidiger – und muss auf dieser Position vielleicht schon am Samstag für den gesperrten Ramiz Pasiov ran. © Krüger

„Wir müssen zurück zu dem, was wir können“, fordert Oliver Marcordes. Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen hofft nach der 1:3-Derbypleite gegen den TuS Sulingen darauf, dass sein Team am Samstag beim FC Eldagsen zu alter Spielstärke zurückfindet.

Wetschen – Noch auf dem Platz seines TSV Wetschen, kurz nach der 1:3-Niederlage gegen den TuS Sulingen, blickte Oliver Marcordes am Mittwochabend nach vorn: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen – und am Samstag holen wir uns die Punkte wieder“, gab der Fußball-Trainer des Landesliga-Fünften die Parole für den um 16.00 Uhr startenden Auftritt beim FC Eldagsen aus.

Finn Raskopp vermisst Torgefahr im Derby gegen Sulingen

Mit Blick auf Wetschens erste Halbzeit könnte das klappen, denn „die war noch in Ordnung“, urteilte Finn Raskopp. Nach der Pause jedoch, gestand der Vorbereiter des Treffers zum 1:2, „hätten wir noch eine halbe Stunde mehr spielen können, ohne dass ein Tor für uns gefallen wäre“.

Ramiz Pasiov fehlt gegen Eldagsen gesperrt

Doch das Duell dauerte nur fünf Minuten länger – und in jener Nachspielzeit handelte sich Ramiz Pasiov die Ampelkarte ein. Sein Einwand, dass es Freistoß für ihn anstatt Einwurf gegen sich geben müsse, kam nicht von ungefähr – schließlich wurde er robust in die Zange genommen. Pasiovs Applaus für Schiedsrichter Nils Haak brachte ihm jedoch Gelb-Rot ein, sodass Marcordes nun umbauen muss. Als Innenverteidiger käme Phil Schwierking in Betracht. Wahrscheinlichere Variante: Kai Wessels rückt eine Station zurück aus dem defensiven Mittelfeld in die Viererkette. „Phil hat nämlich erst das Aufbautraining hinter sich“, erläutert der TSV-Coach.

Marcordes: Eldagsen „geht ordentlich zur Sache“

Und bei den abstiegsbedrohten Eldagsern kommt es auf 100 Prozent von jedem an, ahnt der 42-Jährige: „Diese Truppe geht ordentlich zur Sache“, weiß er seit dem Hinspiel, „als Eldagsen hinten alles gut dichtgehalten hat“. Erst nach der Pause schoss der TSV an jenem Dezemberabend das 2:0 heraus.

Interimscoach Christian Marx trainiert Eldagsen

Seitdem hat sich beim Tabellen-14. einiges getan. Weniger auf der Haben-Seite (drei Niederlagen, ein Remis) als auf der Trainerbank. Holger Gehrmann musste Ende März nach fast sechs Jahren gehen. Unter Interimscoach Christian Marx, einst Spieler und Co-Trainer beim FCE, lief es bisher nicht besser: Nach dem 2:5 in Tündern vermisste er „die Passsicherheit und die nötige Kreativität“.

Mängel, die Marcordes am Mittwoch auch in seinem Team feststellte: „Wir waren zu einfallslos. Wir müssen wieder zu dem kommen, was wir können: Kurzpassspiel, Pässe in die Tiefe – und zur richtigen Mentalität.“

Kruses Schock: Kreuzbandriss erst jetzt entdeckt Innenbandriss im rechten Knie – diese an sich schon frustrierende Diagnose bekam Lennart Kruse Anfang Oktober. Nach der Winterpause trainierte der Innenverteidiger des TSV Wetschen wieder mit, doch die Beschwerden blieben. Deshalb unterzog er sich am Mittwoch einer Arthroskopie – und erhielt dann die schockierende Nachricht: Es ist ein Kreuzbandriss! „Lenni hat es der Mannschaft kurz vor dem Spiel gegen Sulingen mitgeteilt. Er ist am Boden“, berichtet sein Trainer Oliver Marcordes. Und er ärgert sich mit dem 25-Jährigen: „Ich verstehe nicht, warum man sowas bei einem MRT-Termin nicht entdeckt. Bisher hat er schon ein halbes Jahr verloren – und jetzt muss er erfahren, dass die Saison für ihn vorbei ist.“