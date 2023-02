Werders Tischtennis-Familie weiter beisammen

Von: Carsten Drösemeyer

„Ich bin glücklich, in Bremen zu bleiben“, verdeutlicht Cristian Pletea, der dem Bundesligisten ebenfalls treu bleibt. © IMAGO/Martin Hoffmann

Bundesligist verlängert die Verträge mit Aguirre und Pletea / Auch Falck und Gerassimenko bleiben

Bremen – Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen hat bereits frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt: Nachdem der Klassenerhalt schon jetzt feststeht (da Neu-Ulm keine Lizenz beantragt, steigt maximal der Tabellenletzte aus Mainz ab. Wahrscheinlich gibt es sogar keine Aufsteiger, sodass die TTBL in der neuen Serie nur noch mit elf Teams starten wird), verlängerten die Hanseaten mit dem Duo Marcelo Aguirre/Cristian Pletea die Verträge um jeweils ein Jahr. Damit werden die Werderaner erneut mit dem Quartett Mattias Falck, Kirill Gerassimenko (beide stehen noch ein Jahr unter Vertrag), Aguirre sowie Pletea an den Start gehen.

Kontinuität, die SVW-Manager Sascha Greber ausdrücklich begrüßt: „Wir sind froh, dass wir zusammen mit Geschäftsführerin Anne-Kathrin Laufmann unsere Kaderplanungen frühzeitig abschließen konnten. Die Mannschaft passt so perfekt zusammen. Es herrscht ein überragender Teamgeist. Wir sehen uns so gut gerüstet.“

Gerade vom 22-jährigen Rumänen Pletea erhoffen sich Greber und Trainer Cristian Tamas noch einiges. „Das ist ein Spieler mit unglaublich viel Potenzial“, schwärmt Greber: „Seine Entwicklung ist längst noch nicht beendet.“

Aber auch für Aguirre – den 30-jährigen großen Kämpfer aus Paraguay – findet Greber lobende Worte: „Marcelo wirft immer alles rein und ist mit seiner aggressiven Spielweise stets gefährlich.“

Komplimente, die Pletea und Aguirre postwendend erwidern. „Ich bin glücklich, in Bremen zu bleiben“, strahlt Pletea: „Gerade Sascha Greber hat mir schon in vielen Situationen geholfen. Und unter Cristian Tamas als Coach habe ich große Fortschritte in meinem Spiel gemacht.“

Aguirre spricht sogar von Verhältnissen „wie in einer glücklichen Familie. Ich freue mich sehr über die Verlängerung und fühle mich rundum wohl in Bremen. Es passt hier alles.“

Fast alles, möchte man korrigieren. Sportlich wäre im Idealfall sicherlich mehr möglich gewesen als der momentane achte Tabellenplatz. Dem mag auch Greber nicht grundlegend widersprechen: „Natürlich war mehr drin. Es fehlte leider oft das letzte Quäntchen Fortune. Gerade in den Abschlussdoppeln, wo wir von neun Partien nur zwei gewinnen konnten.“

Der Grund hierfür liegt für Greber auf der Hand: „Kirill Gerassimenko ist nach seiner langwierigen Verletzung noch nicht wieder auf dem überragenden Niveau der Hinrunde. Aber wir sind optimistisch, dass er bald zu alter Stärke zurückkehrt. Im Einzel wie im Doppel.“

Vielleicht noch im Liga-Endspurt? „Wir hätten nichts dagegen“, lächelt Greber: „Von den letzten drei Spielen wollen wir mindestens zwei gewinnen und die Spielzeit dann mit 20 Zählern beenden. Dann wäre es eine gute Saison in der wohl besten Liga der Welt gewesen.“ drö

„Es passt hier alles“, sagt Marcelo Aguirre über Werder. Daher verlängerte er seinen Vertrag. © imago