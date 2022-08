Tischtennis: „Stärkste 1. Bundesliga aller Zeiten“ - Werder Bremen will Abstiegskampf vermeiden

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Kam aus Grenzau an die Weser: Werders Nummer vier Cristian Pletea. © imago

Am Sonntag startet Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen um 16.00 Uhr beim TSV Bad Königshofen in die neue Saison hinein und hat laut Teammanager Sascha Greber nach dem nervenaufreibenden Abstiegskampf der letzten Spielzeit nur ein Ziel: „Wir wollen es einfach schaffen, zu keiner Zeit unten reinzurutschen.“ Was möglich sein müsste. Allerdings war die TTBL wohl selten zuvor hochkarätiger besetzt. Greber spricht sogar „von der stärksten 1. Bundesliga aller Zeiten“ – und trifft damit den Nagel auf dem Kopf.

Bremen – Denn: Durch den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine hielt es viele Spieler wie Deutschlands momentane Nummer eins Dimitrij Ovtcharov nicht mehr bei ihren russischen Vereinen, und es zog sie nach Deutschland. Genau wie die japanische Elite, die ab der kommenden Serie Erfahrungen gegen europäische Topspieler sammeln wollen. Als Konsequenz tummeln sich mittlerweile unfassbar viele Hochkaräter in der TTBL.

Werders erster Gegner holt amtierenden japanischen Einzelmeister

So zog Bremens erster Gegner Bad Königshofen in Yukiya Uda den amtierenden japanischen Einzelmeister an Land, Ochsenhausen gönnte sich seinen ebenfalls bärenstarken Landsmann Shunsuke Togami, und der TTC Neu-Ulm verstärkte sich mit dem Weltranglisten-Sechsten Yun-Ju Lin aus Taiwan, dem schwedischen Einzel-Vizeweltmeister Truls Moregard und eben Ovtcharov.

Werder hingegen hatte schon frühzeitig seinen Kader zusammen und verzichtete so auf Verstärkungen aus der russischen oder japanischen Liga.

„Anführer“ Mattias Falck schlägt weiter an eins auf

Trotzdem kann sich die Bremer Aufstellung durchaus sehen lassen. An eins schlägt unverändert der Weltklasse-Schwede Mattias Falck auf, der gerade bei der Europameisterschaft in München Bronze im Einzel und Gold an der Seite seines Doppelpartners Kristian Karlsson erkämpfte.

Auf Falck als Leader wird es wieder enorm ankommen, weiß Greber: „Mattias ist unser Anführer. Wir sind sehr froh, dass wir seinen Vertrag um zwei Jahre verlängern konnten.“

Ebenfalls noch zwei Spielzeiten läuft der Kontrakt von Werders Nummer zwei Kirill Gerassimenko. Anders als im Vorjahr, wo eine Corona-Infektion den Kasachen am Anfang der Serie zurückwarf, geht Gerassimenko diesmal topfit und mit dem Rückenwind eines frisch Vermählten in die neue Saison hinein.

Konkurrenzkampf um den dritten Einzelplatz

Während das SVW-Spitzenduo als gesetzt gilt, liefern sich Neuzugang Cristian Pletea (löste Hunor Szöcs ab) und der Paraguayer Marcelo Aguirre einen offenen Konkurrenzkampf um den dritten Einzelplatz. Hier hat Trainer Cristian Tamas die Qual der Wahl. Greber freut sich sichtlich über dieses Luxusproblem: „Wir sind gut aufgestellt und besitzen jetzt insbesondere im Doppel viele Alternativen. Cristian Pletea liegt das sehr, Mattias Falck ist amtierender Welt und Europameister im Doppel und unsere bisherige Kombination Kirill Gerassimenko/Marcelo Aguirre ist bestens eingespielt. Da haben wir einige Möglichkeiten.“

Was wichtig werden könnte, da bei der Ausgeglichenheit der Liga viele Partien erst im Abschlussdoppel entschieden werden dürften.

Spitzenspieler Falck formuliert ambitioniertes Ziel

Okay, mit den drei „Großkopferten“ aus Düsseldorf, Saarbrücken und Neu-Ulm werden die Hanseaten wohl nicht mithalten können, aber danach ist für die Grün-Weißen einiges möglich. Von Platz vier, der zu den Playoffs berechtigen würde, bis zu Rang zehn (Grenzau und Aufsteiger Mainz sollten in der Zwölfer-Staffel im Normalfall glatt absteigen) kommt es nur auf die Tagesform an. Der angestrebte sichere Mittelfeldrang müsste souverän erreicht werden können. Und wer weiß, mit einem Sieg am Sonntag in Bad Königshofen - beim Club des langjährigen Bremer Spitzenspielers Bastian Steger - könnte Werder vielleicht sogar die perfekte Welle auf dem Weg zu den Playoffs erwischen. Spitzenspieler Falck setzt sich zumindest ein ehrgeiziges Ziel: „Wir wollen hinter Düsseldorf, Saarbrücken und Neu-Ulm Vierter werden.“

Werder Bremen, , 1. Tischtennis-Bundesliga Aufstellung: 1. Mattias Falck, 2. Kirill Gerassimenko, 3. Marcelo Aguirre, 4. Cristian Pletea, 5. Cristian Tamas.

Saisontipp: Platz 6.