Werders glänzende Ausgangsposition

Grenzau – Krönender Abschluss einer sensationellen Hinrunde: Mit 3:0 triumphierte Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen am Montagabend beim Schlusslicht TTC Zugbrücke Grenzau und weist als Tabellendritter – bei formidablen 16:6 Zählern – mittlerweile schon vier Punkte Vorsprung zu den Nicht-Playoff-Plätzen auf.

Deshalb wagte sich selbst Bremens stets vorsichtiger Teammanager Sascha Greber etwas aus der Deckung hervor: „Wir gehören jetzt sicherlich zum Kreis der Playoff-Anwärter. Aber acht Mannschaften wollen dort hin, und es gibt nur vier Plätze. Es ist also noch rein gar nichts entschieden.“ Doch die glänzende Ausgangsposition kann den Hanseaten keiner mehr nehmen. Auch beim Letzten aus Grenzau leisteten sich die Grün-Weißen keinen Patzer. Mit Überheblichkeit hätte vielleicht etwas anbrennen können, aber die Werderaner nahmen den TTC von Beginn an nicht auf die leichte Schulter.

Im Gegenteil: Die Gäste begannen konzentriert und erkämpften durch den Viersatztriumph von Marcelo Aguirre über den starken Amerikaner Kanak Jha gleich ein frühes Break. „Das hat Grenzau sofort den Zahn gezogen“, strahlte Greber: „Ein super Spiel von Marcelo gegen einen richtig guten Gegner.“

Auf weniger Widerstand stieß anschließend dann Bremens Spitzenspieler Mattias Falck. In drei Sätzen ließ der schwedische Vizeweltmeister das dänische Talent Anders Lind auflaufen und erhöhte so den Vorsprung auf 2:0. SVW-Neuzugang Kirill Gerassimenko hatte es nun in der Hand, bereits alles klar zu machen. Einziges Problem: In Mihai-Razvan Bobocica wartete ein äußerst gefährlicher Kontrahent auf den jungen Kasachen. Und Bobocica schien auch die Oberhand zu behalten, da er im Entscheidungssatz schnell auf 5:0 davon zog. Doch zu früh gefreut. Gerassimenko fightete leidenschaftlich um jeden Ball, traf plötzlich wieder aus allen Lagen und rang den Italiener tatsächlich noch mit 11:8 nieder. „Das war eine reife Leistung von Kirill“, lobte Greber den Neu-Bremer – wollte den 3:0-Triumph indes nicht überbewerten: „Wir haben in diesem Jahr noch Jülich, Grünwettersbach, Neu-Ulm, Bad Königshofen und Bergneustadt vor der Brust. Danach ziehen wir eine Zwischenbilanz. Aber nicht vorher. Dafür ist es zu eng in der Liga.“ drö