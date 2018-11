Werder verliert „Auswärts-Heimspiel“

Werders Spitzenspieler Bastian Steger brachte sein Team mit 1:0 in Führung, verlor später aber sein Einzel gegen Hugo Calderano in vier Sätzen. - Foto: Westermann

Belm-Powe - Das ist bitter und doch eine tolle Leistung: Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen verlangte dem Spitzenreiter TTF Ochsenhausen im „Auswärts-Heimspiel“ in Belm-Powe alles ab und verlor vor 450 Zuschauern nur mit 2:3, wobei allein vier Partien erst im fünften Satz entschieden wurden.

„Ich möchte mich bei allen Helfern in Belm-Powe bedanken, dass sie dieses Spiel möglich gemacht haben. Und die Zuschauer haben uns wirklich grandios unterstützt. Leider sind sie und auch wir nicht mit einem Sieg belohnt worden. Das wäre heute die Krönung gewesen“, meinte Werders Trainer Cristian Tamas nach dem Vier-Stunden-Krimi.

Für die Bremer fing es bei ihrem Exil-Heimspiel sehr gut an, denn Spitzenspieler Bastian Steger setzte sich gegen den französischen Weltklasse-Mann Simon Gauzy mit 3:2 Sätzen nach 42 Minuten durch. Steger fighete dabei wie ein Löwe und ließ sich auch von einem 1:2-Satzrückstand nicht ins Bockshorn jagen. Der Nationalspieler gewann die beiden folgenden Sätze mit 11:5 und 11:7 und brachte die Grün-Weißen damit mit 1:0 in Führung.

Genau anders herum verlief das zweite Einzel zwischen Hunor Szöcs und dem guten Brasilianer Hugo Calderano. Beim 12:10 und 13:11 schien der zweite Bremer Punkt schon in Reichweite, doch dann durchlebte der Werderaner eine Talsohle, aus der er nicht mehr herauskam. Mit 11:7, 11:3 und 11:5 drehte Calderano das Match noch und glich für Ochenhausen aus.

Den Zuschauern in Belm-Powe wurde auch in der Folgezeit viel geboten, denn auch das dritte Einzel des Tages ging über die volle Distanz von fünf Sätzen – und übertraf seine Vorgänger dennoch an Dramatik, denn Werders Brasilianer Gustavo Tsuboi lieferte sich gegen den bislang im Einzel noch unbesiegten Jakub Dyjas einen tollen Fight, den er im Entscheidungssatz mit 11:9 für sich entscheiden konnte. Werder lag damit mit 2:1 in Führung. Von einer im Vorfeld befürchteten 0:3-Klatsche war damit natürlich keine Rede mehr. Es hätte gestern nicht zu dem Krimi gepasst, hätte Werder tatsächlich vorzeitig gewonnen. Im Match gegen Calderano gewann Steger zwar den ersten Satz mit 12:10, hatte damit aber schon sein Pulver verschossen, denn der Ochsenhausener holte sich die folgenden drei Durchgänge recht glatt und glich damit zum 2:2 aus.

Jetzt musste das Doppel über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Bremer Tsuboi und Florent Lambiet trafen dabei auf Dyjas und Stefan Fegerl. Und – man ahnt es schon – auch dieses Match ging über die volle Distanz. Mit dem besseren Ende für Ochsenhausen, denn am Ende stand es 11:8 im fünften Satz, sodass Ochsenhausen zu einem hart erkämpften 3:2 kam. Tamas war nach der Partie fix und fertig: „Ochsenhausen hatte beim Stand von 8:8 im fünften Satz einen Kantenball, den nur wenige der 450 Zuschauer mitbekommen haben. Wenn wir da etwas mehr Glück haben und selbst mit 9:8 in Führung gehen, hätte es vielleicht mit einem Sieg geklappt.“ - töb