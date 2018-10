Werder macht kurzen Prozess

Jülich - Wichtiger Erfolg für Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen: Beim TTC Indeland Jülich feierten die Hanseaten ein klares 3:0, glichen so ihr Punktekonto auf 6:6-Zähler aus und verbesserten sich auf Rang sechs. Entsprechend groß war im Anschluss die Erleichterung bei Bremens Trainer Cristian Tamas: „Wir standen ziemlich unter Zugzwang. Um die Playoff-Plätze nicht vorzeitig aus den Augen zu verlieren, mussten wir in Jülich einfach gewinnen.“

Stimmt, alles andere als ein Sieg des SVW beim punktlosen Schlusslicht wäre einer riesigen Enttäuschung gleichgekommen – aber von einer Niederlage waren die Grün-Weißen auch meilenweit entfernt. Wenngleich Hunor Szöcs im Auftakteinzel Tamas doch etwas auf die Folter spannte, als er nach einer 2:0-Satzführung gegen Martin Allegro im dritten Durchgang ebenfalls schon mit 6:0 in Front lag, dann sogar einen Matchball hatte – und doch noch mit 12:14 scheiterte. Aber Bremens Rumäne behielt die Nerven, entschied den vierten Durchgang klar mit 11:5 für sich und brachte die Werderaner mit 1:0 in Führung. „Das war super wichtig für uns und besonders schön für Hunor. Endlich konnte er seinen ersten Saisonsieg feiern“, strahlte Tamas. Kurz darauf durfte Bremens Coach dann schon wieder jubeln, da Nationalspieler Bastian Steger mit Dennis Klein kurzen Prozess machte und so gewohnt souverän die Vorentscheidung erzwang. Somit hatte es Bremens Nummer drei Florent Lambiet in der Hand, Jülich den Todesstoß zu versetzen. Und der junge Belgier legte gegen Robin Devos auch gut los, führte schnell mit 2:1-Sätzen und 10:8 im vierten Durchgang, sodass nur noch ein mickriges Pünktchen zum Bremer Geamtsieg fehlte. Doch kurz vor dem Ziel bekam Lambiet offenbar Fracksausen und musste mit 10:12 passen. „Da bin ich echt etwas nervös geworden“, ächzte Tamas: „Wenn Florent vergeigt hätte, wäre Jülich wieder im Spiel gewesen.“ Aber so weit ließ es der SVW-Youngster nicht kommen. Nach seiner gedanklichen Auszeit riss sich Lambiet im fünften Durchgang wieder zusammen, zwang Devos locker mit 11:3 in die Knie und machte so Bremens dritten Saisonsieg perfekt – 3:0. - drö