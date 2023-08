START IN DIE SAISON – Werder hofft auf einen „Flow“

Teilen

Neuer Vertrag: Der Kasache Kirill Gerassimenko bleibt bis 2025 in Bremen – und startet mit Werder am Freitag in die neue Saison. © imago

Es geht los: Am Freitagabend (19.00 Uhr) startet Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen mit einem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 in die neue Saison. Für den Vorjahres-Sechsten liegt das Hauptaugenmerk laut Teammanager Sascha Greber erneut auf dem Klassenerhalt: „Wir wollen in jedem Jahr stabil in der Liga bleiben. Sie ist so stark, da ist das keine Selbstverständlichkeit.“

Bremen – Auch Trainer Cristian Tamas möchte in erster Linie „nichts mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen. Deshalb wäre ein Sieg zum Saisonstart extrem wichtig. Wenn wir dann in einen Flow kommen, ist auch der Blick in Richtung Platz vier erlaubt.“ Die ersten drei Ränge dürften an Düsseldorf, Saarbrücken und Ochsenhausen vergeben sein, glaubt er: „Aber dahinter gibt es bestimmt einen heißen Kampf um den letzten Playoff-Platz.“ Wie das Bremer Duo das eigene Team und die zehn Bundesliga-Konkurrenten einschätzt – hier ein Überblick.

Borussia Düsseldorf

Für Greber ist der Titelverteidiger wieder der Topfavorit: „Auch Saarbrücken oder Ochsenhausen sind richtig stark, aber Düsseldorf hat noch einen Tick mehr Qualität. Sogar das Fehlen einer Legende wie Timo Boll könnte die Borussia verkraften.“ Tamas sieht ein völlig offenes Titelrennen: „Saarbrücken hat gerade die Champions League gegen Düsseldorf gewonnen und Ochsenhausen mit Hugo Calderano die Nummer fünf der Welt verpflichtet.“ Kader: Timo Boll, Dang Qiu, Anton Källberg, Kay Stumper, Borga Haug

1. FC Saarbrücken

Die Truppe um Deutschlands Nummer drei Patrick Franziska hat laut Tamas ebenfalls Meister-Potenzial: „Sie sind mit Düsseldorf auf Augenhöhe. Franziska bürgt für höchste Qualität im Einzel und Doppel, der Slowene Jorgic ist Dauergast in den Top Ten und der Japaner Muramatsu zählt zu den besten Abwehrstrategen der Welt.“ Greber sieht es ähnlich: „Dieses Trio kann jede Mannschaft schlagen. Aber Düsseldorf hat die bessere Nummer vier.“ Kader: Darko Jorgic, Patrick Franziska, Yuto Muramatsu, Cedric Meissner, Cedric Nuytink, Eduard Ionescu

TTF Ochsenhausen

Tamas bezeichnet die Mannschaft aus Baden-Württemberg als „Geheimfavoriten. Sie haben jetzt in Calderano eine überragende Nummer eins und stellen mit Gauzy/Robles ein herausragendes Doppel. Ochsenhausen muss man auf der Rechnung haben.“ Findet Greber ebenfalls: „Calderano ist eine Kracherverpflichtung – und Ochsenhausen stellt mit dem Franzosen Akkuzu einen der besten Vierer der Liga. Das ist eine Toptruppe.“ Kader: Hugo Calderano, Simon Gauzy, Alvaro Robles, Can Akkuzu, Samuel Kulczycki, Hayate Suzuki

Post SV Mühlhausen

Der Überraschungsvierte der Vorsaison könnte laut Greber erneut in die Playoffs einziehen: „Mühlhausen ist unglaublich heimstark, äußerst eingespielt und sehr ausgeglichen besetzt. Von der Papierform her stehen sie vor uns.“ „Unschlagbar ist Mühlhausen für uns allerdings nicht“, betont Tamas. Kader: Steffen Mengel, Daniel Habesohn, Ovidiu Ionescu, Irvin Bertrand

TSV Bad Königshofen

Die Riege um den ehemaligen Werder-Haudegen Steger hätte mit der Verpflichtung des Weltklasse-Japaners Jin Ueda durchaus zum Hecht im Karpfenteich avancieren können, doch durch einen Formfehler ist der Asiate die gesamte Hinrunde nicht spielberechtigt. „Für uns sicher kein Nachteil“, lächelt Greber. „Das ist aber eine gute Truppe“, findet Tamas. Kader: Bastian Steger, Kilian Ort, Filip Zeljko, Martin Allegro

TTC Grenzau

Tamas warnt vor dem Meister von einst: „Grenzau hat den starken US-Amerikaner Jha Kanak nachverpflichtet, der ab Dezember spielberechtigt ist.“ Und der Verein früherer Legenden wie Andrzej Grubba oder Engelbert Hüging hat in Patrick Baum einen Angstgegner von Werder-Spitzenspieler Mattias Falck, sagt Greber: „Mit seiner aggressiven Spielweise liegt er Mattias nicht so.“ Kader: Yi-Hsin Feng, Patrick Baum, Maciej Kubik, Samuel Walker

TTC Bergneustadt

Die Truppe des deutschen Nationalspielers Benedikt Duda gilt in jeder Saison als Playoff-Kandidat. Den belgischen Neuzugang Adrien Rassenfosse bezeichnet Tamas als „ausgesprochen variabel“. Und Greber erinnert sich: „Gerade auswärts haben wir uns dort immer schwer getan.“ Kader: Benedikt Duda, Adrien Rassenfosse, Romain Ruiz

ASV Grünwettersbach

Wang Xi ist für Greber „eine absolute Abwehr-Legende. Auch mit fast 40 Jahren sollte man ihn nie auf die leichte Schulter nehmen.“ Letzte Saison „hat er beide Einzel gegen uns gewonnen“, betont Tamas: „Der ASV ist mit uns voll auf Augenhöhe.“ Kader: Ricardo Walther, Wang Xi, Tiago Apolonia, Deni Kozul, Rafael Turrini

TTC Fulda-Maberzell

Mit dem exzellenten Honkong-Chinesen Wong an Position eins gilt Fulda laut Tamas ebenfalls als „hochgefährlich. Das ist genau unsere Kragenweite. In den Partien wird es auf die Tagesform ankommen.“ „Genau“, bestätigt Greber: „Aber das trifft auf fast alle Spiele zu.“ Kader: Chun-Ting Wong, Ruwen Filus, Fan Bo Meng, Thibault Poret

1. FSV Mainz 05

In diesem Duell ist Werder der Favorit – und nimmt die Rolle an. „Wir wollen Mainz zum Auftakt unbedingt packen“, sagt Tamas: „Aber das wird kein Selbstgänger. Wir müssen aufpassen.“ Besonders auf den Rumänen Rares Sipos, warnt Greber: „Der hat eine brutal aggressive Spielweise.“ Kader: Luka Mladenovic, Rares Sipos, Carlo Rossi, Yongyin Li

Werder Bremen

Kurz vorm Saisonstart verlängerte der Kasache Kirill Gerassimenko vorzeitig um ein Jahr bis 2025. Sehr zur Freude von Tamas: „Wir haben eine tolle Truppe beisammen. Mattias ist ein echter Leader, Kirill wieder in Bestform – und auch im Doppel haben wir einige Optionen.“

Winken also die Playoffs? Greber bleibt lieber vorsichtig: „Dann muss wirklich alles passen.“ Kader: Mattias Falck, Kirill Gerassimenko, Marcelo Aguirre, Cristian Pletea, Cristian Tamas