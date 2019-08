Werder hält sich nicht lange auf

Zum Bundesliga-Start glattes 3:0 gegen Jülich / Neuzugänge schlagen ein

+ Auch Werders Neuzugang Kirill Gerassimenko hatte gestern in seinem Einzel wenig Mühe und setzte sich mit 3:1 Sätzen durch. Foto: imago

Bremen – Start nach Maß für Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen. Mit 3:0 fertigten die Hanseaten gestern den TTC Indeland Jülich ab und tankten so Selbstbewusstsein vor dem anspruchsvollen Auswärtsspiel in Grünwettersbach am kommenden Sonntag.