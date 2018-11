Bassum verliert gegen Raesfeld ein hochkarätiges Bundesliga-Duell

Loxstedt - Es war nichts für schwache Nerven, was der SV Bassum von 1848 und die Sportschützen Raesfeld in Loxstedt ablieferten. Das Duell in der Luftpistolen-Bundesliga war an Spannung kaum zu überbieten. „Es war wirklich Werbung für unseren Sport“, sagte Bassums Trainer Jens Voß: „Nur leider mit dem falschen Ausgang für uns.“ Seine Mannschaft hatte mit 2:3 verloren, liegt mit 8:6 Punkten nach sieben Saison-Duellen aber weiter auf Rang vier. „Die Chance auf das Finale ist immer noch vorhanden, allerdings dürfen wir uns jetzt keinen Ausrutscher mehr erlauben“, betonte Voß.

Am Samstag war es kein Ausrutscher. Die Bassumer ver-kauften sich stark. „Das Team hat das abgeliefert, was es kann“, sagte der Trainer der 1848er. So kam Artur Gevorgjan an Position eins auf starke 377 Ringe. Das Problem: Bei seinem Gegner Jan Brückner leuchteten nach der letzten Serie 378 Ringe auf.

Und auch in den anderen Duellen ging es eng zu. So musste Valerij Samojlenko gar ins Stechen. Nach der regulären Schussserie standen bei ihm und Christian Brabender 377 Ringe. Und auch in der „Verlängerung“ blieb es ein Duell auf Augenhöhe. So trafen zunächst beide zweimal in die Neun, ehe Brabender sich eine Acht leistete – und der Bassumer seinen Schuss erneut in die Neun setzte: Punkt für das Voß-Team. Komfortabler hatte es Denis Rother. Er siegte gegen Matthias Halke souverän mit 373:365. Dass es trotzdem nichts mit dem fünften Saisonerfolg wurde, lag daran, dass sowohl Oscar Nilsson als auch Sascha Sandmann ihre Duelle jeweils mit zwei Ringen verloren hatten. „Wir können ganz sicher nicht behaupten, dass wir versagt hätten“, stellte Voß klar. Es habe einfach ein bisschen das Glück gefehlt.

In zwei Wochen treffen die Bassumer auf den Tabellenachten Berlin und den Vorletzten Bad Westernkotten. „Bis dahin ist es wichtig, dass wir dieses 2:3 abhaken. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Und diese Denkweise müssen wir verinnerlichen.“

