Wenn Basler vor dem Freistoß übers Auto redet

VILSEN - Mit 15 Minuten staubedingter Verspätung traf Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann in Bruchhausen-Vilsen ein, wohin ihn der Sportverein unter seinem 1. Vorsitzenden Thomas Warnke zu einem Gastreferat eingeladen hatte. Anlass war das „Jahr der Ausbildung“, das der SV Bruchhausen-Vilsen 2017 für seine Mitglieder ausgerufen hat. Und da dort die Themen Übungsleiterausbildung und Schiedsrichter eng miteinander verzahnt sind, hatte sich Bremens ehemaliger Vorzeigeschiedsrichter auf den Weg nach Broksen gemacht.

Rund 60 Zuhörer hatten sich eingefunden. Trotz der Verspätung dürfte keiner der Besucher sein Kommen bereut haben. Denn Gagelmann referierte in einer entspannten Art und begann mit seinem Werdegang vom Jugend- zum Bundesligaschiedsrichter, sprach aktuelle und auch brisante Themen an und gab Tipps im Umgang mit Spielern und Trainern. Und er überzeugte mit seinem Plädoyer für den „Beruf“ des Schiedsrichters. „Ich hätte nie diese persönliche Entwicklung genommen, wenn ich nicht Schiedsrichter geworden wäre“, so Peter Gagelmann. Der 49-Jährige, der jetzt als TV-Experte arbeitet, gab auch Anekdoten zum besten. So die kurze Diskussion mit Mario Basler vor der Ausführung eines Freistoßes in Kaiserslautern über einen vermeintlichen Mangel einer Nobelkarosse, die er wenige Wochen zuvor bei Gagelmann gekauft hatte. Auch den Fragen des Auditoriums stellte sich Gagelmann. Zu den Rudelbildungen und Funktionärskommentaren merkte er an, dass alle ein Teil der Show sind, aber alle auch eine Vorbildfunktion haben. Hierbei befürwortet er den Vorschlag von Marco van Basten, wonach sich nur noch der Spielführer mit dem Schiedsrichter unterhalten darf. Den Videobeweis befürwortet er, weil so extreme Szenen und Unsportlichkeiten sofort entlarvt werden können.

Auch einen seiner dunkelsten Momente sprach er an. „Ich sollte das Abendspiel Bayern gegen Dortmung pfeifen und am Nachmittag lief plötzlich die Meldung von Babak Rafatis Suizidversuch über die Ticker“, schildert der Ex-Referee diesen Moment. In seinem neuen Job „auf der anderen Seite“ hat er noch guten Kontakt zu den ehemaligen Kollegen. „Am Anfang waren die skeptisch, aber inzwischen merken sie, dass ich dem Thema Schiedsrichter durchaus von Nutzen sein kann“, so Gagelmann.

Und auf den jüngsten Verbal-Entgleiser eines bekannten Bundesliga-Sportdirektors bezüglich seines TV-Kommentars angesprochen konnte der 49-Jährige berichten, dass einige Tage später sein Handy geklingelt hätte und der Betreffende sich für seine Wortwahl ausdrücklich entschuldigt habe. Nach über zwei Stunden wurde Peter Gagelmann dann mit einem Geschenkkorb und viel Applaus von den Besuchern verabschiedet. - ees