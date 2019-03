29:33 – HSG Barnstorf II verliert in Horneburg

Horneburg – Die Hoffnung auf den zweiten Auswärtssieg der Saison war da und lebte auch recht lange, doch am Ende mussten die Verbandsliga-Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz II die Heimreise wieder mit leeren Händen antreten. Beim VfL Horneburg kassierten sie am Samstagabend eine 29:33 (15:18)-Niederlage.

HSG-Coach Raul-Lucian Ferent war hinterher ziemlich frustriert, denn: „Eine Überraschung war möglich. Das nervt mich sehr.“

Die mit einem Rumpfkader angereisten Barnstorfer erwischten den besseren Start und gingen in Führung – erst 2:0, dann 3:1 und 4:2. Anschließend wurde Horneburg stärker und drehte den Spieß um. Bei den Gästen zeigte sich mehr und mehr der große Schwachpunkt dieses Abends. „Unsere Abwehr hat überhaupt nicht funktioniert“, kritisierte Ferent: „33 Gegentore sind viel zu viele, wenn man auswärts etwas holen möchte.“ Was den Rumänen besonders wurmte: Er hatte vor leichten Fehlern und Ballverlusten und den folgenden Gegenstößen des Gegners explizit gewarnt – doch genau auf diese Art fing sich die HSG viele Treffer. Hinzu kam, dass die Barnstorfer in der Defensive insgesamt viel zu passiv agierten. „Wir waren zu langsam und kraftlos, haben nicht richtig zugepackt“, monierte Ferent. Bester Beleg dafür: Die HSG, die selbst neun Siebenmeter zugesprochen bekam (und alle verwandelte), verursachte in den 60 Minuten nicht einen einzigen.

Vor allem bei Linkshänder Timo Meyn hätte es aus HSG-Sicht nicht geschadet, etwas aggressiver zu Werke zu gehen. Horneburgs rechter Rückraumspieler warf sieben seiner zehn Tore in der ersten Halbzeit. „Ihn haben wir nicht in den Griff bekommen“, meinte der 35-jährige Ferent, der sich im zweiten Durchgang selbst einwechselte und Meyn in Manndeckung nahm. Das klappte zwar recht gut, „doch dafür haben dann die anderen Horneburger getroffen – vor allem über außen.“

Es gab aber auch einen positiven Aspekt: Die Barnstorfer – angetrieben von Finn Richter (11/6 Tore), Jan-Eric Rechtern (7/3) und Malte Helmerking (6) – gaben sich nicht geschlagen. Weil auch Keeper Benjamin Förster stark hielt, kämpfte sich die HSG beim 27:28 (51.) bis auf einen Treffer heran. Doch die Aufholjagd blieb unbelohnt, weil dann in der entscheidenden Phase wieder einige Fehler folgten. Horneburg war viermal hintereinander erfolgreich – und das Spiel damit entschieden.

mr