Warum die Trümplers und Ex-HSV-Star van der Vaart jetzt zusammen im Guinness-Buch stehen

Von: Fabian Terwey

Teilen

Gemeinsam zum Padel-Weltrekord: Ex-Fußball-Profi Rafael van der Vaart (l.) mit Jonas Trümpler vom Barrier TC. Im Hintergrund: Vater Erik Trümpler. © privat

Erik Trümpler und seine Familie stehen im neuen Guinness-Buch. Denn der Vorstand des Barrier Tennis-Clubs, seine Frau und sein Sohn stellten einen Padel-Weltrekord auf - unter anderem mit Ex-Fußball-Profi Rafael van der Vaart (Hamburger SV, Real Madrid). Wie es dazu kam.

Enge-Sande – Ursprünglich wollte Erik Trümpler mit seiner Familie nur Urlaub machen. Relaxen, Abschalten, ein paar schöne Tage gemeinsam mit den Liebsten verbringen. Doch diese Reise in die nordfriesische Gemeinde Enge-Sande hatte dem Vorstand des Barrier Tennis-Clubs, seiner Frau Nadine Trümpler-Helms (44) und Sohn Jonas Trümpler (13) noch sehr viel mehr zu bieten. Denn die Trümplers stellten kurzfristig einen Padel-Weltrekord auf, stehen jetzt im neuen Guinness-Buch – und das gemeinsam mit dem ehemaligen Fußball-Profi Rafael van der Vaart.

„Wir waren schon häufiger in Enge-Sande, haben dort ein paar Padel-Bekannte. Und die hatte ich vor unserer Reise informiert, dass wir kommen“, berichtete Erik Trümpler. Der Deutsche Padel-Meister der Herren 45 und seine Familie erhielten daraufhin eine Einladung, um bei der Umsetzung eines kuriosen Weltrekordvorhabens mitzuhelfen.

48 Stunden lang Padel in Enge-Sande

52 Spieler aus Deutschland, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, Tunesien und Spanien traten dabei in ausgelosten Zweier-Teams gegeneinander an. Das Siegerteam durfte nach jedem Match auf dem Court verbleiben. 48 Stunden lang schwangen die Cracks das Racket auf dem Campus von GreenTec – der Firma, die das historische Ereignis initiiert hatte.

Das Duo Tade Jensen und Ingo Bals blieb dabei 24-mal in Folge ungeschlagen, spielte elf Stunden ohne Unterbrechung. „Immerhin vier, fünf Stunden am Stück habe ich auch mit meinem Partner hinbekommen“, freute sich Erik Trümpler: „Danach haben wir alle gefeiert, dass wir es geschafft haben.“

Van der Vaart: „Gefühl, als hätte man die Champions League gewonnen“

Van der Vaart sprach in der Mitteilung von GreenTec von „einem Gefühl, als hätte man die Champions League gewonnen“. Der frühere Star des Hamburger SV und von Real Madrid spielt bereits seit längerem Padel, kam über Kontakte in der Szene nach Enge-Sande. „Ich habe ansonsten ja häufig Schmerzen an den Gelenken, was mich wirklich nervt“, erklärte der 40-Jährige in der „Hamburger Morgenpost“: „Padel ist richtig gut für meinen Körper.“

Und Jonas Trümpler war „stolz, nach dem Rekord noch zusammen mit ihm gespielt zu haben“, wie Erik Trümpler verriet. Sein Sohn hatte zuletzt das Padel-Turnier um den Hanse-Cup in Hamburg gewonnen. Seine neueste Trophäe: ein Foto mit van der Vaart.